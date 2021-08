Konkursa uzvarētāji – Ērģemes pagasta iedzīvotāji

Ir noslēgušies vairākas dienas notikušie Ērģemes pagasta svētki, bet vēl joprojām tiek runāts par pašu ērģemiešu necerēti lielo atsaucību, piedaloties vides objektu konkursā. Konkursa žūrija vienbalsīgi nolēma, ka uzvarētāji ir visi 20 dalībnieki, kuri pie savām mājām vai ceļa galos izstādīja pašu izdomātos un rokām darinātos vides objektus.

Konkursa idejas autors un viens no pagasta svētku organizētājiem Mārcis Krams stāsta, ka iecere par vides objektiem radās pirmo reizi. Sākumā cerējuši, kaut aicinājumam atsauktos pieci seši dalībnieki. Mārcis smej, ka latvietis ir tāds cilvēks, – ja redz, ka kaimiņš kaut ko dara, viņam arī to vajag! Līdz ar to līdz svētku kulminācijai pagastā bija, ko redzēt, un varēja izbaudīt īstu svētku sajūtu. Mārcis domā, ka šajā laikā, kad daudzo noteikumu dēļ ir ļoti sarežģīti rīkot koncertus, šis vides objektu konkurss bijis īstajā laikā un īstajā vietā. Viņš cer, ka šo aktivitāti varētu ieviest kā tradīciju, jo parasti ērģemieši savas sētas un pagalmus izgaismo Ziemassvētkos, bet pagasta svētkos vasaras vidū varētu sapost šādā – vasarīgā rotā. Visiem 20 konkursa dalībniekiem novada pašvaldība ir sarūpējusi saldu pārsteigumu – svētku kliņģeri. Mārcis ir gandarīts, ka visi, kuriem tiek aizvesta balva, ir patīkami pārsteigti un teic atzinīgus vārdus par notikušajiem svētkiem. Tas šajā sarežģītajā laikā sniedz iedvesmu darīt lietas, kas iepriecina pārējos.

Arī sociālajos tīklos cilvēki pateicas pagasta iedzīvotājiem par sagādātajām pozitīvajām emocijām.

“Liels prieks par Ērģemes pagasta iedzīvotājiem. Kopā varam ikdienu padarīt raibāku,” notikušo vides objektu konkursu sociālajos tīklos komentē Dina Krama.



“Lieliska svētku noskaņa. Paldies!” pateicas Ilze Apša. Savukārt Līga Pandalone uzskata: “Ļoti taisnīgs žūrijas lēmums, jo katrs darba veidotājs ir centies. Malači!