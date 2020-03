Koraļļi, ozons un pretgripas zāles no Krievijas – kā tirgotāji māna sabiedrību

Homeopātisks arsēna šķaidījums, ozona terapija, koloidālais sudrabs un koraļļu ūdens – šādus un citus brīnumlīdzekļus to izplatītāji sociālajos tīklos iesaka aizsardzībai pret jauno koronavīrusu Covid-19 un pat tā ārstēšanai. Viņu paustais ir bez pierādījumiem – pašlaik nav zinātniski pamatotu līdzekļu ne Covid-19 profilaksei, ne tā ārstēšanai.

Re:Check apkopoja informāciju par sociālajos tīklos reklamētiem pseidomedikamentiem un metodēm, uz vairākiem norādīja arī mūsu lasītāji. Pēc Re:Check lūguma ar ekrānšāviņos redzamo (izņemot sludinājumu par Arbidol pārdošanu) iepazinās Rīgas Austrumu slimnīcas infektoloģe un RSU profesore Angelika Krūmiņa. “No tradicionālās medicīnas viedokļa nav absolūti nekādu pierādījumu šīm metodēm,” saka Krūmiņa. “Neba pirmā reize, kad cilvēki, izmantojot apstākļus, ka var sevi kaut kādā veidā piedāvāt vai reklamēt, mēģina ar to pabarot publiku,” norāda Krūmiņa, atceroties, ka “mistiskas metodes, procedūras, izmeklējumi” iepriekš parādījušies arī saistībā ar citu slimību ārstēšanu. Viņa aicina sabiedrību nekādā gadījumā uz tiem neuzķerties.

Koraļļu klubs: Strukturētais ūdens, govs pirmpiens un skudrukoka miza

“Otrdien saņēmu ziņu no savas klientes Anglijā un biju līdz sirds dziļumiem pateicīga tam, ka šis cilvēks uzticējās man un nutricioloģijai, dabas veltēm no Coral Club,” tā Facebook rakstīja viena no Coral club produktu izplatītājām Sanita Puncule. Viņas stāsts īsumā – sievietei Anglijā bijusi saskarsme ar korona vīrusa slimnieku, pēc viņai veiktas pārbaudes saņemta “negatīva, nu ļoti negatīva” atbilde. Tas esot tāpēc, ka sieviete regulāri lieto koloidālo sudrabu un sārmaino ūdeni Coral Mine. Puncule saskaņā ar publiski atrodamo informāciju ir “pieredzējusi nutricioloģe”, aromterapijas eksperte un aktīva Koraļļu kluba produktu izplatītāja.

Puncule Re:Check uzsvēra, ka nav runa par ārstēšanu, bet tikai imunitātes uzlabošanu. Uz jautājumu, kur ir pierādījumi šo produktu attiecīgai iedarbībai, viņa ieteica tos meklēt to aprakstos. Tie gan šādu atbildi nesniedz. Atbildīgās ASV iestādes skaidro, ka koloidālajam sudrabam piedēvētajām īpašībām nav pierādījumu, tā lietošanu Covid-19 atspēkojuši arī citi mediji.

Re:Baltica raidījums Starp citu iepriekš ziņoja, ka Koraļļu kluba organizācijas biedri pārdod uztura bagātinātājus un izplata pseidozinātniskas muļķības par to iedarbību, piemēram, apgalvojot, ka daudzu slimību cēlonis ir organismā sakrājušies parazīti un tārpi. Nutricioloģija arī nav oficiāli atzīta zinātne. Pēc raidījuma arī Rīgas Stradiņa universitāte atzina, ka, būdama zinātnes augstskola, vairs nepiedāvās ārpusstudiju kursu nutricioloģijā.





Viena no Coral club produktu izplatītājām Sanita Puncule stāsta par koloidālā sudraba brīnumaino iedarbību uz kādu viņas klienti Anglijā. Sociālajā tīklā Facebook viņa dalās ar, kā pati raksta, savas skolotājas no Krievijas Olgas Butakovas video. Tajā stāstīts, ka ar sudrabūdeni var apslacīt visu – acis, rokas, seju, dažādas virsmas – tas pasargājot gan no Covid-19, gan citiem vīrusiem. Cita Koraļļu kluba izplatītāja Kristīne Viļuma uzskaita vēl rindu produktu, kas palīdzēšot preventīvi, un norāda arī, kā tos var iegādāties.

Facebook tīklā šīs organizācijas produktus pret Covid-19 vēl plašākā klāstā aicina iegādāties arī Kristīne Viļuma, solot pircējiem 20% atlaidi. Uz Re:Check ziņu Facebook viņa neatbildēja.

Homeopāte Vecvagare: homeopātija arī Covid-19 ārstēšanai

Latvijas Homeopātu asociācijas prezidente Inguna Vecvagare Facebook uzrunā visus Latvijas iedzīvotājus un iesaka homeopātisko līdzekli Arsenicum ALB 200 – gan profilaksei, gan slimības laikā. Viņa raksta, ka epidēmiju laikā homeopātija esot pierādījusi sevi gan profilaktiski, gan akūti slimību ārstēšanai un Covid-19 neesot izņēmums.

“Šīs, protams, ir viltus ziņas. Tās nav zāles,” par Vecvagares rakstīto LTV Rīta Panorāmā sacīja valsts galvenais infektologs Uga Dumpis. Viņš to nosauca par ļoti nopietnu dezinformāciju, uz kuru attiecīgajiem dienestiem būtu jāreaģē.



Ar Vecvagares ziņu dalījās desmitiem cilvēku, vairāki sabiedrībā pazīstami ļaudis jautāja, kur to var iegādāties. Kad sociālajos tīklos Vecvagares rīcība tika kritizēta, viņa ierakstu izdzēsa.



Vecvagares minētā līdzekļa nosaukums līdzinās citam homeopātiskam produktam, kuru pret Covid-19 ieteikusi Indijas ajūrvedas, jogas un homeopātijas ministrija. Indijas faktu pārbaudes mediji šo ieteikumu atzinuši par zinātniski nepamatotu.

Re:Check sazvanīja Vecvagari, taču skaidrojumu par pierādījumiem nesaņēma. Viņa sacīja, ka runās tikai klātienes intervijā un prasīs iespēju teikto pirms publicēšanas koriģēt.

Rigvir pārdevēji iesaka ozonterapiju

Klīnika Amber life, kurai ir saistība ar apšaubāmajām pretvēža zālēm Rigvir, iesaka ozonterapiju. Ierakstu, ka ozona terapija ir iedarbīga metode atveseļošanās procesā, publicējusi klīnika, bet tās onkoloģe Linda Brokāne ir vēl tiešāka – ozons to ārstēšot.





Klīnika Amber life iesaka ozonteraptiju – metodi, kuras drošība un efektivitāte tiek arī apšaubīta.

Klīnika pati sniedz šo pakalpojumu un savā lapā norāda, ka ozonterapija ir augsti efektīva bezmedikamentu ārstēšanas metode – medicīniskais ozons iekļūstot šūnās, mobilizē organismu iznīcināt slimīgās baktērijas un vīrusus. Internetā par to atrodamas pretrunīgas atsauksmes; Vikipēdija ozonterapiju sauc par pseidozinātnisku metodi. “Tas, ka vīrusa infekciju ārstēšanā izmantojama metode ir ozonterapija – tas man nav zināms,” saka profesore Krūmiņa.

Klīnikas mārketinga speciāliste Ieva, kura nevēlējās teikt savu uzvārdu, Re:Check norādīja, ka ozona terapijai ir antivirāla iedarbība, to apstiprinot saitē pievienotais pētījums. Uz jautājumu, kā šī metode var ārstēt jauno koronavīrusu, viņa sacīja, ka nav mediķe. Ārste Brokāne uz epastā nosūtīto jautājumu neatbildēja.

Krievijas pretgripas līdzekļis Arbidol

Kāds lasītājs Re:Check iesūtīja informāciju, ka Facebook lapā tiek tirgots Krievijā ražots medikaments Arbidol – 100 eiro viena paciņa. Sludinājumu pavada teksts: “Koronavīrusa profilaksei, ļoti palīdzēja mediķiem”. Re:Check sazinājās ar pārdevēju Ketu Ozolu, jautājot, vai ir pierādījumi viņas solītajai iedarbībai. Ozola norādīja uz kāda Taizemes portāla ziņu. Tajā teikts, ka informācija par Arbidol efektivitāti nāk no Ķīnas. Autori piebilst, ka nevar garantēt, ka Ķīnas pētījumi ir izgājuši visu zinātnisko procedūru, un nepieciešami tālāki pētījumi.





Informācija par Krievijas pretgripas zālēm Arbidol efektivitāti nāk no Ķīnas. Zinātnisku pierādījumu tam vismaz pagaidām nav.

Arbidol ir Krievijā un Ķīnā izmantotas pretgripas zāles. Tas ir viens no daudzajiem medikamentiem, kuru efektivitāte saistībā ar Covid-19 tiek testēta, taču pierādījumu iedarbībai vismaz pagaidām nav.

Britu žurnāls New Statesman raksta, ka šīs zāles nelegāli tika izplatītas Lielbritānijas eBay, bet pēc raksta izņemtas. Autors noskaidrojis, ka Krievijā vienas paciņas cena ir 1,5 mārciņas.

Veselības inspekcija vairākkārt brīdinājusi, ka iegādāties medikamentus “no rokas” internetā nedrīkst, tas ir nedroši, turklāt tirgot zāles drīkst tikai licencēti tirgotāji. Arbidol pārdevēja Ozola Re:Check Facebook sarakstē atbildēja ar pretjautājumu – vai ir labāki varianti? “Te piedāvāts puslīdz reāls līdzeklis, lai izsargātos,” rakstīja Ozola, pārmetot Re:Check žurnālistei liberālisma ideju propagandu, par ko maksājot Soross.