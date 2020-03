Koronavīruss slēdz Latvijas–Igaunijas robežu

Lai apturētu koronavīrusa izplatību un aizsargātu sabiedrības veselību, Igaunijas valdība ar otrdienu, 17. martu uz laiku atjaunos robežkontroli uz visas robežas. Noteikts, ka Igaunijā varēs iebraukt tikai Igaunijas pilsoņi un cilvēki ar uzturēšanās atļaujām, kā arī Igaunijas nepilsoņa pases turētāji.

Līdz ar robežkontroles ieviešanu neapskaužamā situācijā nonākuši dvīņu pilsētu Valkas un Valgas iedzīvotāji. Proti, Valkā dzīvo cilvēki, kuri strādā Igaunijā, un ir arī iedzīvotāji, kas dzīvo Igaunijā, bet strādā Latvijā.

Igauņi politiķi risina jautājumu par robežas šķērsošanu

Vakar Valkas novada domes dienaskārtības viens no galvenajiem darbiem bija jautājuma par robežšķērsošanu risināšana. Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis stāsta, ka vakar visas dienas garumā, sadarbojoties ar jaunievēlēto Valgas pagasta pārvaldes priekšsēdētāju Esteri Karusi, tika risināts jautājums par valcēniešu un valdzēniešu, kuriem ir pamatots iemesls, iespēju šķērsot Latvijas–Igaunijas robežu. No Latvijas puses šī jautājuma risināšanā ir iesaistījušās arī Ārlietu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, bet no Igaunija puses – Iekšlietu un Ārlietu ministrijas. Pēc V. A. Kraukļa teiktā, E. Karuse ir sazinājusies arī ar Igaunijas premjerministru Jiri Ratasu.

Novada dome ir izplatījusi paziņojumu ar aicinājumu atsaukties Valkas novada iedzīvotājus, kurus skars Latvijas–Igaunijas robežas slēgšana no 17. marta. Iedzīvotājiem ir jāsazinās ar novada domes priekšsēdētāja Sekretariātu, zvanot uz tālruni 64707486, 64722238 vai +37129250086, norādot savu kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un minot iemeslu robežas šķērsošanai.

Lai iegūtu informāciju par valcēniešu un valdzēniešu iespēju šķērsot robežu, vakar “Ziemeļlatvija” sazinājās ar Valgas puses deputātu Allainu Karusi. Viņš informēja, ka Valgas apriņķa vadība strādā, lai tuvākajā laikā Latvijas puses cilvēki, kuri strādā Igaunijā, varētu saņemt speciālās caurlaides robežas šķērsošanai. Igauņi apgalvo, ka šis jautājums tiks sakārtots, bet vēl pirmdienas pēcpusdienā simtprocentīgas skaidrības, kā tas notiks, nebija, jo politiķi diskutējot, bet tas, ka šādas atļaujas būs, esot zināms. Vai valcēnieši varēs doties pāri robežai uz, piemēram, lielveikalu “Server”, nopirkt kafiju, neviens nevarēja pateikt.

Pārbauda kravu pārvadātājus no tālākām valstīm

Vakar pēcpusdienā igauņu policisti, kas dežurēja uz Latvijas–Igaunijas robežas, nevarēja sniegt izskaidrojošu informāciju, kā turpmāk šīs iedzīvotāju grupas varēs šķērsot robežu, lai nokļūtu darbā un savās dzīvesvietās. Vakar uz robežas Semināra un Rūjienas ielā igauņu policisti apturēja transportlīdzekļus un izdalīja informatīvos bukletus ar informāciju par koronavīrusu. Policisti brīdināja medijus, ka viņi nav tiesīgi sniegt informāciju. Taču sarunā atklājās, ka viņu rīcībā nav arī izskaidrojošas informācijas, kas liek domāt, ka Igaunijas valdībai skaidrības, kā valcēnieši un valdzēnieši varēs šķērsot robežu, pirmdien vēl nebija.

Vakar uz robežas Rūjienas ielā iebraukšanai Igaunijā rindā stāvēja rīdzinieks Jevgēnijs Zajecs, kurš no Rīgas uz Tartu veda kravu ar miltiem. Šoferis zināja, ka tiks slēgta robeža, bet viņu tas neskaršot, jo jau būšot atgriezies Latvijā. Jevgēniju darba devējs vēl nebija informējis par gaidāmo Igaunijas robežas slēgšanu, bet šoferis uzsvēra, ka Latvijas galvaspilsētā šo ārkārtas situāciju iedzīvotāji uztverot mierīgi.

“Strādājot par šoferi, es nebaidos saslimt. Arī kaimiņi manu nodarbošanos uztver mierīgi, no manis neviens nebaidās tāpēc, ka braucu ārpus Latvijas,” apgalvo Jevgēnijs.

Aprunājoties ar igauņu policistu, kurš patrulēja uz robežas Rūjienas ielā, viņš apgalvoja, ka arī viņiem vēl nav skaidrības, kas notiks tuvākajā laikā. Policists zināja stāstīt, ka Valkai un Valgai būšot īpašs statuss. Par to vienosies augstākā līmeņa politiķi.

“Svētdien dienas ziņās tika ziņots, ka slēgšot tikai Igaunijas ārējo robežu un iekšējo neaiztikšot, bet jau vakarpusē parādījās informācija arī par iekšējo robežu slēgšanu. Šobrīd neviens neko nezina. Pārbaudot šoferus, mēs aizturam tikai tos, kas brauc no Lietuvas, Polijas. Viņiem aizpildām deklarācijas un ļaujam braukt tālāk. Tuvākos šoferus, kas ieradušies no pierobežas zonas, laižam pāri robežai. Dzirdēju, ka uz robežas pie Ainažiem jau izveidojusies desmit kilometru gara smago automašīnu rinda. Mums nav tik traka situācija,” stāsta igauņu policists.

Uz Latvijas–Igaunijas robežas rindā stāvēja Vasīlijs, kurš no Polijas uz Igauniju veda metāllūžņus. Sarunā ar “Ziemeļlatviju” viņš atklāja, ka nav īstas skaidrības, kā tālāk tālbraucēji strādās un kā viņš atgriezīsies mājās. Ilgākai sarunai nepietika laika, jo igauņu policisti, raiti strādājot, centās ilgi neaizturēt šoferus, lai neveidotos garas rindas.

“Ziemeļlatvija” un portāls www.ziemellatvija.lv turpinās informēt par jaunumiem, tiklīdz būs zināma jaunākā informācija problēmas risināšanai. Iedzīvotāji aicināti sekot aktuālai informācijai arī Valkas novada domes mājaslapā un www.facebook.com pašvaldības kontā.