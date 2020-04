Krauklim taisnība – visu pusdienām paredzēto naudu IZM pašvaldībām neizmaksās

Lielu uzmanību sociālajā tīklā Twitter guva Valkas mēra Venta Armanda Kraukļa (Vidzemes partija) ieraksts par to, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ieturējusi daļu valsts naudas, kas pašvaldībai bija piešķirta skolēnu brīvpusdienām. Krauklim ir taisnība – tās pašvaldības, kas trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnus sāka nodrošināt ar pusdienām jau uzreiz pēc skolu slēgšanas, valsts līdzmaksājumu par pusotru nedēļu nesaņems. No skolēnu pusdienām plānotajiem 9,6 miljoniem valsts budžetā paliks 375 tūkstoši eiro.







Avots: ekrānšāviņš no Facebook

“Unikāli! Tā kā Valkā mazturīgos, trūcīgos un daudzbērnu ğimeņu bērnus sākām ēdināt pirms MK noteikumiem, IZM mums aprīlī samazinās dotāciju, jo pašvaldības rīcībai neesot bijis tiesiska pamata. Tas, ka bērni ēda siltas pusdienas ātrāk nekā Rīgā saprata šādu vajadzību izrādās slikti,”

rakstīja Krauklis.

Kopš šā gada sākuma valsts un pašvaldības vienādās daļās finansē brīvpusdienas visiem 1.-4. klašu skolēniem. Valdība 12.martā valstī izsludināja ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19, tostarp nosakot, ka no piektdienas, 13.marta, tiek slēgtas skolas. Šim lēmumam sekoja nedēļu ilgs brīvlaiks.

Savukārt 31.martā, kad mācības jau pusotru nedēļu bija noritējušas attālināti, valdība nolēma, ka pašvaldības par aprīli pārskaitīto valsts naudu var izmantot skolēnu pusdienām pārtikas paku, siltu pusdienu vai zupas virtuvju veidā. Lai palīdzētu krīzes smagāk skartajiem, noteica, ka valsts daļa tērējama ne vairs visu, bet tieši to bērnu ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Primāri sākumskolas bērniem, un ja paliek pāri – arī pārējiem līdz 9.klasei. Taču valdības lēmums nenoteica, ka šādam mērķim drīkst izmantot arī to naudu, kas pašvaldībām jau iepriekš bija pārskaitīta par tām marta dienām, kad mācības notika attālināti.

Kā Re:Check skaidroja IZM Budžeta departamenta direktore Marina Kosareva, ministrija izsūtījusi visām pašvaldībām informāciju, ka šī nauda tiks ieturēta no valsts budžeta dotācijas par aprīļa pusdienām un tā arī rīkojusies. Tas nozīmē, ka pašvaldības kā Valka, kas brīvpusdienas trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem nodrošināja jau pirms valdības lēmuma, par septiņām dienām valsts līdzfinansējumu nesaņēma.

Krauklis Re:Check sacīja, ka valdība pati esot aicinājusi pašvaldības rīkoties proaktīvi un šajā gadījumā runa ir vairāk par principu lemt pēc būtības, nevis burta. Saskaņā ar IZM datiem, Valkas novadam aprīlī no valsts budžeta kopumā bija paredzēti 4118 eiro, no tiem IZM ieturēja 1441 eiro. Pašvaldība rēķinot, ka brīvpusdienu nodrošināšanai aprīlī kopumā būs vajadzīgi aptuveni 10 tūkstoši eiro. Pēc Kraukļa teiktā, pilsētā trūcīgo, mazturīgo vai daudzbērnu ģimeņu skolēni saņem siltas pusdienas, tādas tiek nodrošinātas arī attiecīgo ģimeņu bērnudārzniekiem, ja tie neapmeklē bērnudārzu, kā arī citiem bērniem, ja sociālais dienests apliecina, ka saistībā ar Covid-19 krīzi viņiem ir šāda vajadzība. Savukārt laukos, kur siltu ēdienu piegādāt grūtāk, ģimenes lielākoties saņem talonus pārtikas iegādei. Ēdināšanas atbalstu saņemot aptuveni trešdaļa novada bērnu.

Re:Check jautāja izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas padomniecei Ievai Līnei, kāpēc Šuplinska nerosināja valdībai ļaut pašvaldībām skolēnu ēdināšanai izmantot visu par martu pārskaitīto naudu, ja reiz valsts budžetā tā ir ieplānota brīvpusdienu nodrošināšanai. Līne konkrētu atbildi nesniedza. Viņa tikai norādīja, ka IZM rīcībā nav informācijas, ka ar piešķirto dotāciju, kas paredzēta visu sākumskolas bērnu ēdināšanai, kādai pašvaldībai nepietiek, lai nodrošinātu brīvpusdienas trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem šajā vecuma grupā. Tiesa, rīkojums nosaka, ka pašvaldības to var izmantot šo ģimeņu bērniem arī pamatskolā.

Kopā no valsts budžeta skolēnu brīvpusdienām visā 2020.gadā ieplānoti 9,6 miljoni eiro, no kuriem par daļu marta ieturēti un tātad valsts budžetā paliks 375 tūkstoši eiro. Vienam skolēnam no valsts paredzēts 71 eirocents dienā.

Secinājums: Valkas mēram Krauklim ir taisnība, ka pašvaldībām, kuras bērnus attālināto mācību laikā sāka ēdināt agrāk par valsts lēmumu, valsts līdzfinansējums par šo periodu netiek saglabāts.