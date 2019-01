Labdarības akcijā “SŪTI SPĒLES JAUNIEM UZVARĒTĀJIEM!” aicina ziedot galda spēles SOS Bērnu ciematu ģimenēm un bērniem

Šī gada sākumā veiktais pētījums liecina, ka gandrīz 80% Latvijas ģimeņu mājās ir galda spēles. Taču pēdējos 6 mēnešos tās spēlējusi tikai puse no tām. Aptaujājot ģimenes, kuru īpašumā ir neregulāri izmantotas galda spēles par iespēju tās ziedot, 55% atzinusi, ka labprāt piedalītos labdarības akcijās. Apzinoties, ka Latvijā pastāv sabiedrības daļa, kurai nepieciešams atbalsts, Omniva Latvija sadarbībā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju no 21. janvāra līdz 10. februārim organizē labdarības akciju SŪTI SPĒLES JAUNIEM UZVARĒTĀJIEM!. Tās ietvaros Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti ziedot galda spēles, kuras vairs netiek izmantotas, taču ir labā stāvoklī un spēlējamas (pilni komplekti).

Kampaņa ilgs 3 nedēļas. Šajā laikā mājaslapā www.omnivaakcija.lv būs pieejami bezmaksas sūtījuma kodi, ko ievadot sev ērtākajā Omniva pakomātā, spēles varēs nosūtīt uz Omniva loģistikas centru, lai pēcāk tās nogādātu SOS Bērnu ciematu asociācijas paspārnē esošajām ģimenēm ar bērniem un bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Spēles var būt gan lietotas, gan mazlietotas, gan arī jaunas, taču akcijas organizatori un SOS Bērnu ciemata asociācija lūdz ziedot tikai pilnus galda spēļu komplektus, lai mazajiem saņēmējiem nesagādātu vilšanos par saņemto dāvanu.

“SOS Bērnu ciematu asociācija gādā par gandrīz 900 bērniem no visas Latvijas. Daļa no viņiem lieli aug SOS Bērnu ciematu audžuģimenēs un SOS jauniešu mājā, bet citi saņem palīdzību dažādu mūsu asociācijas sociālā atbalsta programmu ietvaros. Ik dienu sniedzam atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijās, bērniem, kuri sēro par tuvinieku zaudējumu, zīdaiņu vecākiem, ģimenēm ar pusaudžiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm. Ikvienai no šīm ģimenēm jaunas galda spēles būs liels ieguvums, jo palīdzēs bērniem ar vecākiem vai audžuvecākiem kopā kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, veidojot un stiprinot savstarpējās attiecības un vienlaicīgi arī apgūstot jaunas iemaņas.” stāsta SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilzes Paleja, sakot sirsnīgu paldies Omniva par šīs lieliskās labdarības kampaņas ideju un īstenošanu.

Kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite un piecu bērnu māmiņa Diāna Zande, jautāta par galda spēļu nozīmi bērnu attīstībā, skaidro: “Laiks mūsdienās ir dārgākais, kas mums ir! Ja mēs to veltām savam bērnam, viņš jūtas pieņemts, vajadzīgs, nozīmīgs un, galvenais, mīlēts. Kopā pavadītais laiks ļauj iepazīt savus bērnus – redzēt, kā viņi aug, kā attīstās un kas viņiem ir nozīmīgs. Kopā būšana var izpausties dažādos veidos – dodoties dabā, kopīgi skatoties filmu, spēlējot dažādas fantāziju spēles. Tomēr viens no brīnišķīgiem veidiem ir tieši galda spēles. Tās liek apstāties laikam, visiem iesaistīties vienā kopīgā darbībā, kas ir gana intelektuāla, jo rosina domāšanu, turklāt pozitīva, jo parasti izraisa lielu jautrību. Tās attīsta dažādas iemaņas – koncentrēt uzmanību, ieraudzīt, sadzirdēt, reaģēt. Vienošanās, zaudēšana, uzvarēšana savukārt attīsta sociālās prasmes, kas dzīvē ir būtiskas. Turklāt galda spēles, bērniem pieaugot, vienmēr paliek siltā atmiņā. Uzjautājiet sev: Ko kopā ar ģimeni darījāt, kad bijāt mazi? Visticamāk, viena no patīkamākajām atmiņām būs – kopīgi spēlēts Cirks, Domino vai Riču Raču.”

Katrā mājā vajadzētu būt vismaz vienai spēlei, kas ļauj stiprināt ģimenes saites un interesanti pavadīt laiku kopā. Diemžēl Omniva veiktais pētījums norāda, ka tikai 15% aptaujāto ģimeņu visas spēles tiek izspēlētas regulāri – vismaz reizi 3 mēnešos, savukārt 47% ģimeņu šai nodarbei laiku nav atradušas vai pat nespēj atcerēties, kad bija pēdējā reize, kad tas darīts.

Arī Brain Games, kas ir šīs akcijas lieldraugs un viens no vadošajiem galda spēļu izdevējiem un tirgotājiem Baltijā, pagājušā gada vasarā veicis pētījumu, lai noskaidrotu galda spēļu lomu bērnu izglītībā. Tajā kopumā piedalījās 85 izglītības iestādes un ģimenes no Latvijas un Igaunijas, kas izmanto spēles izglītībā. “Mums bija svarīgi noskaidrot tieši lokālo pedagogu un vecāku viedokli, kā arī paradumus spēļu izmantošanai izglītībā. Aptaujā, kā galvenie ieguvumi īpaši tika izceltas loģikas prasmes (27%), komunikācijas prasmes (23%) un radošā domāšana (14%). Taču vispatīkamāk mūs pārsteidza tieši lielā spēļu dažādība, kas šobrīd izglītībā jau tiek izmantota – norādītas 108 dažādas spēles. Tas priecē, jo fakts, ka galda spēles ir būtiskas bērnu attīstībā, pasaulē jau vairākkārt ir ticis pētīts un pierādīts,” skaidro Brain Games pārstāvis Oskars Valtenbergs. “Tādēļ uzzinot par šo labdarības projektu, tā mērķi un zinot, kādas emocijas un pienesumu šo bērnu attīstībā varam sniegt, lēmumu par dalību pieņēmām nepilnu piecu minūšu laikā. Kopā mēs varam!”

“Ikviena Latvijas ģimene un bērns ir pelnījuši biežāk būt kopā pa īstam un pavadīt šo laiku kvalitatīvi. Lai kopā mēs varētu iepriecināt un pārsteigt tiešām visas SOS Bērnu ciematu asociācijas paspārnē esošās ģimenes un bērnus, aicinu ne tikai piedalīties šajā akcijā, piepildot ikvienu no mūsu 143 pakomātiem, bet noteikti padalies arī savos sociālajos tīklos ar kopīgu bildi, kurā Jūsu ģimene, kolektīvs vai komanda ziedo. Izmatojiet tēmturi #spelesuzvarai un izaiciniet arī savus draugus, kolēģus un paziņas piedalīties, lai sagādātu prieku tiešām visiem vairāk nekā 900 bērniem,” aicina Omniva mārketinga vadītāja Ruta Pole.