Labdarības maratonā DOD PIECI! saziedoti 120 046 eiro!

Labdarības maratonā DOD PIECI! šogad saziedoti 120 046 eiro, kas caur Ziedot.lv un “Plecs” tiks novirzīti bezmaksas jauno vecāku atbalsta un mācību programmas izveidošanai un ieviešanai visā Latvijā. Trīs dīdžeji – Toms Grēviņš, Magnuss Eriņš un Marta Grigale pēc 148 stundu tiešraides ētera, kurā atskaņoja tikai ziedotāju izvēlētu mūziku, ir pametuši stikla studiju.

“Šī gada maratons ir bijis pats jaudīgākais DOD PIECI! vēsturē, izraisot lielu rezonansi mūsu līdzcilvēkos. Tieši diskusijas, kas radās par DOD PIECI! tēmu, ir pats svarīgākais – ledus ir salauzts. Mēs, tēti un mammas, sākam pārdomāt, cik daudz laika pavadām kopā ar bērniem. Un tā sajūta, ka ar maratona noslēgumu nekas nebeidzas, bet tikai sākas, ir brīnišķīga. Saziedotās summas apmērā jau no pavasara visiem jaunajiem vecākiem būs iespēja saņemt zināšanas un atbalstu, lai audzinātu patiesi laimīgus bērnus! Paldies ikvienam atbalstītājam un ziedotājam. Un paldies ikvienam tētim un mammai, kas ir ar bērniem kopā pa īstam. Apskaujiet viņus. Dariet to daudz, vismaz astoņas reizes dienā!” maratona noslēgumā saka viens no stikla studijas dīdžejiem Toms Grēviņš.

“Šī gada DOD PIECI maratons labdarību pacēla jaunā līmenī, lai mēs cīnītos nevis ar sekām, bet ieguldītu nākotnē un risinātu problēmas jau pašā saknē. Pērnā gada maratonam #SalaboBērnību nebūtu jēga, ja mēs šogad neietu dziļāk un nedomātu par mehānismiem, kā panākt to, lai bērni paliek ģimenēs un it patiesi laimīgi,” atzīst Rūta Dimanta, labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja, kura ir kopā ar Latvijas Radio organizēto pasākumu jau kopš tā pirmsākumiem.

148 stundu laikā stikla studijā viesojās gandrīz simts grupas, vairāk nekā 50 tēmas eksperti un viesi, uzklausīti vairāk nekā 200 ģimeņu pieredzes stāsti par attiecībām starp vecākiem un bērniem. Tāpat ēterā atskaņotas vairāk nekā 1100 ziedotāju izvēlētās dziesmas. Tā ir apmērām piektā daļa no kopējā ziedoto dziesmu skaita - tās dziesmas, kuras stikla studijā nepaspēja izskanēt, tiks atskaņotas Latvijas Radio 5 – pieci.lv ēterā katru sestdienu no pulksten 17:00 līdz 20:00.

Līdzīgi kā citus gadus, visvairāk ziedotāji balsojuši par latviešu izpildītāju dziesmām un par ziedojumiem izvēlēto dziesmu TOP10 ir tikai viena ārzemju mākslinieka dziesma – Lady Gaga un Dredlija Kūpera (Bradley Cooper) kompozīcija “Shallow” (2.vieta). Ziedotākā ir šī gada maratona himna “Apskāvieni cik”, kuru izpilda Māra Upmane-Holšteine, Goran Gora un grupa My Radiant You (ziedota 50 reizes). Trešajā vietā Intars Busulis ar kompozīciju “Miglas rīts”. Secīgi topā, ierindojas MESA “Vērtības”, Prāta Vētras “Mana Dziesma”, Brāļu Ziemeļu “Uzsniga sniedziņš balts” Latvijā populāru dziedātāju kopkora dziesma “Kaut kur ziemeļos – Divas dvēseles”, Tev Tuvumā izpildītā “Gaismiņ teci man pa priekšu”, Knīpas un Knauķi “Piparkūkas danco” un Prāta Vētras “Šokolādes saldējums”.

Dārgākās kompozīcijas, kas izvēlētas 2018. gada DOD PIECI! labdarības mērķa atbalstam ir MESA “Vērtības” (5270 EUR), tai seko The XX “Seasons Run” (5005 EUR), Sudden Lights kompozīcija “Just Fine” (3169 EUR) uzņēmuma “Līmenī” darbinieku izpildītā “Betona sirds” (2200 EUR), Pearl Jam “Just Breathe” (2000 EUR), Kings of Leon “Last Mile Home” (1500 EUR), Intars Busulis “Viss ir iespējams” (1020 EUR), John Surman “Portrait of a Romanti” (1000 EUR), Māra Upmane-Holšteine, Goran Gora & My Radiant You izpildītā DOD PIECI! 2018 himna “Apskāvieni cik” (885 EUR) un Elbow izpildītā “Lippy kids” (710 EUR).

Šogad pirmo gadu norisinājās DOD PIECI! labdarības izsole, kurā kopā savākti 4431 eiro. Akcijas atbalstītāji, kuri piedalījās izsolē savā īpašumā ieguva ceļojumu uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem kopā ar dziedātāju Ralfu Eilandu, iespēju filmēties grupas Bermudu Divstūris nākamā gada grāvēja video klipā, iespēju pēc koncerta dzert šampanieti kopā ar Intaru Busuli un citas lieliskas emocijas un aizraujošus mirkļus kopā ar Latvijā populāriem cilvēkiem.

Grupa Singapūras Satīns labdarības maratona atbalstam rīkoja īpašu festivālu “ŠE Desmit!”, kurā labdarības maratona mērķim saziedoti 3124,8 EUR. Festivālā iesaistījās arī grupa Čipsis un Dullais, Sudden Lights, Pirmais Kurss, Edavārdi un DJ Niks Evalds.

Jau ziņots, ka pirmdienas, 17. decembra, vakarā Latvijas radio dīdžeji Toms Grēviņš, Magnuss Eriņš un Marta Grigale devās īpaši labdarības maratonam izveidotā stikla studijā Doma laukumā, kurā pavadīs sešas diennaktis, atskaņojot klausītāju izvēlētās dziesmas par ziedojumiem. Šī gada DOD PIECI mērķis bija vākt ziedojumus jaunas, bezmaksas atbalsta un mācību programmas izveidošanai un ieviešanai jaunajiem vecākiem visā Latvijā, lai vairotu vecāku zināšanas par bērna attīstību un drošas piesaistes nozīmi un veidošanu ar bērnu.

Mācību programmu veido atbalsta biedrība „Plecs” sadarbībā ar nozares profesionāļiem - nodibinājuma „Centrs Dardedze” valdes locekli Lailu Balodi, BKUS Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītāju, bērnu psihiatru Ņikita Bezborodovu, ģimenes psiholoģijas centra „Līna” dibinātāju, psiholoģi un psihoterapeiti Vitu Kalniņu, psiholoģi un psihoterapeiti Andriju Likovu, biedrības „Tēvi” vadītāju Elīnu Kļaviņu un citiem.

Labdarības maratonu DOD PIECI! rīko Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas Televīziju, sabiedrisko mediju portālu LSM.lv un labdarības organizāciju Ziedot.lv. Liels paldies maratona partneriem un atbalstītājiem, bez kuru līdzdalības maratona norise nebūtu iespējama: “Luminor Banka”, “Amigo”, Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecībai Latvijā un Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņam par finansiālu atbalstu maratona rīkošanā, “Lido” par uztura speciālista konsultācijām un DJ smūtijiem, “Alan Deko” par studijas interjera iekārtošanu. Tāpat paldies “Hotel Gutenbergs”, “Rare reklāmas darbnīca”, “New Black” un “GIG service”.