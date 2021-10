Lācis ir atpakaļ! Naktī nopostīti desmit stropi

Pavisam nesen rakstījām par divu palaidnīgo lāču veiksmīgo noķeršanas operāciju Smiltenes novadā.

Abi lāči, kas staigāja pa mājām un baidīja cilvēkus kā Valkas, tā Smiltenes novadā, tika izšķirti un aizvesti katrs uz savu mežu. Nu viens no lāčiem ir atgriezies un manīts pavisam netālu no Valkas.

Tikko saņēmām ziņu no Elgas Nool, kuras sētā pagājušajā naktī paviesojies lācis. Negaidītais viesis izpostījis desmit bišu stropus, ēdis bumbierus un pat pagulējis dažus metrus no dzīvojamās mājas. Visvairāk Elgas kundzi satrauc, ka lācis centies iekļūt mājā, skrāpējis durvis.

Sieviete dzīvo dažus desmitus kilometru no Valkas, Bērzerera apkaimē „Balodiņos”. Viņa ir nobijusies, jo palikusi gluži viena savā palīgā saucienā. „Man ir bail, viņš noteikti nāks šonakt atkal. Tas taču nav normāli, sagūsta lāčus un izlaiž tepat netālu.

Zvanu medniekiem, man atbild – tagad ir mājsēde, nevaram neko darīt un arī šaut nedrīkstam. Bet ko darīt man?” jautā Elgas kundze. Vakar viņa dzirdējusi stiprus būkšķus, taču nospriedusi, ka tas no stiprā vēja. No rīta bijis pamatīgs šoks, īpaši jau par lāča ķepu skrāpējumiem. „Sabildēju visu, bet kas no tā? Zvanīju policijai, viņi saka, lai zvanu, kad redzu lāci atnākam uz sētu. Solīja braukt un novērtēt bojājumus. Protams, viņi jau nevar nākt un mani te katru nakti sargāt. Nav tas normāli, ka mums ir jābaidās. Ja ir šāda situācija, tad jāliek tādi puspieradināti lāči zoodārzā,” spriež Elgas kundze.