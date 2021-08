Lai jaunajās mītnēs – gaiša dzīve!

12. augustā svētku diena bija tiem cilvēkiem un ģimenēm, kuri gaidīja iespēju saviem bērniem vai tuviniekiem nodrošināt ilgi gaidītos sociālos pakalpojumus. Tos nodrošinās oficiāli atklātajā Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas Dienas aprūpes centrā un grupu dzīvokļu mājā.

Jau kopš maija Valkas Dienas aprūpes centrā, Rūjienas ielā 3E, darbojas cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Dienas centrā ir 24 klientu vietas. Savukārt jūlijā apmeklētāju uzņemšanai sagatavoti arī Valkas novada grupu dzīvokļi, kas atrodas pašvaldības īpašumā esošajā ēkā Tālavas ielā 33. Pašlaik šajā grupu mājā mitinās trīs iemītnieces.

Dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļu māja tapusi deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. To visā Latvijā īsteno pieci plānošanas reģioni, tostarp arī Vidzemes plānošanas reģions, īstenojot projektu “Vidzeme iekļauj”.

Novada pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atzīst: “Šī diena ir priecīga, bet, lai līdz tai nonāktu, bija jānoiet nebūt ne gluds ceļš. Tas bija pietiekami sarežģīts, bet vissvarīgākais būs tas nākamais posms. Pašvaldībā bez lielām šaubām izlēmām, ka mums ir jāpiedalās šajā nozīmīgajā projektā. Vienmēr esam vēlējušies, lai novada iedzīvotāji justu, ka par viņiem tiek domāts. Arī par tiem, kuriem liktenis nav bijis tik labvēlīgs. Pašvaldība šim mērķim savā īpašumā iegādājās šo ēku Tālavas ielā 33. Savā ziņā šim namam iedevām arī otru dzīvi. Ilgi domājām, kā apsaimniekot šīs projektā tapušās jaunās vietas, un secinājām, ka daudz jēdzīgāk un efektīvāk saimniekos organizācijas, kuras ir izveidotas tieši ar mērķi palīdzēt cilvēkiem. Šī iemesla dēļ divos projektos mūsu sadarbības partneris ir Latvija Sarkanais Krusts. Viņi jau ir pierādījuši sevi ilggadīgos kopīgos projektos. Viņi zina, ko dara, un to dara no visas sirds. Šai organizācijai ir tādas iespējas, kādu nav pašvaldībai. Vienā no projektiem – ģimeniskai videi pietuvinātā mājā nepilngadīgiem bērniem, kas uzcelta Valkā, Cimzes ielā, – sadarbības partneris būs Latvijas SOS ciemats. Protams, mums ir arī savas problēmas. Proti, ir jābūt daudz plašākam cilvēku lokam, kuri var iesaistīties pakalpojumu saņemšanā. Pašlaik nosacījumi ir ļoti stingri, katrs kandidāts ir jāizvērtē. Viņam ir jābūt 1. vai 2. invaliditātes grupai. Tas manā skatījumā ir pārāk formāli, jo ir cilvēki, kurus zinām, un viņi dzīvo mūsu vidū, taču dažādu iemeslu dēļ nav oficiāli nokārtoti šie nepieciešamie dokumenti. Faktiski arī viņiem ļoti noderētu šie pakalpojumi, un tas, ka viņi varētu līdzdarboties, gan viņiem pašiem, gan visai vietējai sabiedrībai būtu labāk. Mēs mēģināsim rosināt diskusiju Labklājības ministrijā, ka būtu nepieciešams paplašināt cilvēku loku, kam šie pakalpojumi būtu pieejami.”

Latvijas Sarkanā Krusta prezidents Viktors Jaksons uzsver: “Cilvēks nav diagnoze. Tā, protams, ir ļoti humāna pieeja šim jautājumam. Patiešām, diagnozes ir ārkārtīgi daudzas – klīniskās, galvenās, blakus diagnozes. Paldies Dievam, ka nav tādas diagnozes – normāls. Līdz ar to cilvēku raksturo vesela rinda citu parametru – temperaments, emocijas, sociālās prasmes un tā tālāk. Tas ir tas, kas lielā mērā nosaka cilvēka dzīvi. Šī pieeja, ka diagnoze nav galvenais, sociālo darbu nebūt nepadara vieglāku, jo jāprot saskatīt, vai diagnoze nav sadragājusi šīs sociālās prasmes – spēju dzīvot patstāvīgu dzīvi, spēju iekļauties sabiedrībā. Ļoti svarīgi ir arī tas, kāda ir sabiedrības attieksme. Teorētiski mēs visi esam par un esam ļoti humāni, bet vai konkrēts novads, ciems, iela ir gatava uzņemt šos cilvēkus? Tas ir ļoti svarīgi.”

Savā jaunajā mājvietā grupu mājā jau dzīvo 36 gadus vecā valcēniete Veronika Kusnarjova. Viņa “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka visu savu dzīvi dzīvojusi kopā ar mammu, bet ļoti vēlējusies uzsākt patstāvīgu dzīvi. Nu viņai ir šī iespēja. Veronika sapņo, ka varētu strādāt novada pašvaldības Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā par sētnieci. Šis darbs viņai patiktu un būtu pa spēkam. Jaunajā mājvietā ir jāievēro arī iekšējās kārtības noteikumi, bet tas Veronikai netraucē. Viņa regulāri apmeklē arī Dienas aprūpes centru, kur patīkot ar savām rokām darināt bilžu rāmīšus un paēst siltas, garšīgas pusdienas.

Savukārt divdesmit gadus vecās Kristīnes, kura katru darba dienu uzturas Dienas aprūpes centrā, mamma Skaidrīte Poriete atzīst, ka šis Dienas centrs ilgi tika gaidīts un tas ir ļoti nepieciešams.

“Jau šobrīd jūtam atvieglojumu, jo varam ģimenē vieglāk saplānot savas dienas gaitas un darbus. Varam bez nervozēšanas aiziet pie friziera, jo zinām, ka mūsu bērns lietderīgi un saturīgi pavada laiku pieskatīts. Domājot par meitas iespēju dzīvot grupu dzīvoklī, esam vēl nogaidošā pozīcijā. Saprotam, ka meitai ir nepieciešama ļoti liela palīdzība. Ir jādod laiks arī attīstīt šo pakalpojumu. Ar laiku – droši vien.”

Novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska skaidro, ka pašvaldība par šiem pakalpojumiem Latvijas Sarkanajam Krustam maksā. Lai šie pakalpojumi būtu atbilstoši prasībām un tiešām augstā līmenī, ir nepieciešami zinoši darbinieki, speciālisti. N. Dubrovska novēl, lai pakalpojuma sniedzējam izdodas nokomplektēt atbilstošu darbinieku kolektīvu, un tad jau viss izdosies!

