Lai redzētu skaistas vietas, nav jābrauc tālu

Valkas novada senioriem ir iespēja doties bezmaksas ekskursijā un apskatīt kaimiņu pilsētas Strenču skaistākās vietas, tai skaitā koka skulptūru parku Gaujas krastā pie brīvdabas estrādes.

Valkas novada dome aicina sava novada seniorus 11. jūlijā piedalīties bezmaksas pasākumā “Esi aktīvs – ceļo aktīvi”, dodoties ekskursijā uz Strenčiem.



Varēs nūjot gar Gauju un apskatīt skulptūras

Ekskursijas maršrutā ir iekļauti daudzi apskates objekti: Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca un parks, novada vidusskola, dabas taka Gaujmalā un Gaujas vecupes, Brīvības cīņu ierakumu paliekas, koka skulptūru parks Gaujmalā. Ekskursiju vadīs pieredzējis gids no aktīvā tūrisma portāla Pargajieni.lv.

“Ekskursijas laikā arī vingrosim, runāsim par veselīgu uzturu un nobaudīsim veselīgus augļus un dārzeņus. Strenču dabas takā dosimies nūjošanas pārgājienā pa Gaujas labo krastu,” stāsta Valkas novada domes sabiedrības veselības organizatore Baiba Vorobjeva.

Ekskursijas laikā paredzēts pikniks, tāpēc līdzi jāņem groziņš, bet tas, ko groziņā likt, ir pēc katra paša ieskatiem. Ekskursijas dalībniekiem līdzi arī jāņem personīgie medikamenti, ja tādi nepieciešami, ūdens, ko padzerties, laika apstākļiem atbilstošs apģērbs un ērti apavi.

Izbraukšana 11. jūlijā no Valkas kultūras nama pulksten 10. Atgriešanās atpakaļ Valkā plānota līdz pulksten 16.



Pieteikties ekskursijai var, zvanot uz tālruni 28644365. Jārēķinās ar to, ka vietu skaits ir ierobežots. Interesentiem no Valkas novada pagastiem tiks nodrošināta bezmaksas nokļūšana līdz Valkai un atpakaļ.



Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”.



Vietējie ar savu skulptūru parku var lepoties

Strenči ir skaista, sakopta mazpilsēta, tajā un pilsētas apkārtnē ir, ko redzēt, piemēram, koka skulptūru parks Gaujmalā pie estrādes. Tajā ir uzstādītas dažādas koka skulptūras par godu Gaujas plostniekiem, lai nezustu atmiņas par pagātnē Strenčos izplatīto plostnieku amatu.



Jau tradicionāli Gaujas plostnieku svētkos notiek koka skulptūru izzāģēšanas konkurss, kurā var piedalīties ikviens ar attiecīgām prasmēm. Konkursa darbi paliek turpat, Gaujmalā. Piemēram, šogad konkursa tēmas bija soliņš un daba. Plostnieku svētku laikā tapa astoņi jauni darbi, kuri papildinās koka skulptūru parku: piekūns, purva bruņurupucis, ezis, pelikāns, divas vardes, divi eži, kuri nes ozollapu, bite, kura izlido no medus kāres. Skulptūru autori ir gan vietējie mākslinieki – strencēnietis Guntars Briedis un smiltenietis Guntis Priedīte, gan arī no ciemiņi no tālākām vietām: Mārsnēniem, Bejas, Rīgas un Ogres tehnikuma. Šā tehnikuma audzēkņi konkursā piedalās regulāri.



Skaistāko skulptūru noteica skatītāju balsojums. Tajā uzvarēja Gunta Priedītes izgatavotā, vienlaikus funkcionālā un acij tīkamā skulptūra – soliņš “Divi eži nes ozollapu”.

Labāko skulptūru autori saņēma Strenču novada domes naudas balvas.



Ideja par koka skulptūru parka veidošanu Gaujmalā radās Strenču novada domes priekšsēdētājam Jānim Pētersonam. Viņš atceras, ka viss sākās nevilšus, – Gaujas plostnieku svētkos pašvaldība sadarbojās ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, piedāvājot paraugdemonstrējumus zāģēšanā. “Demonstrējumi beidzās, aiz tiem nekas nepalika, un tā radās doma darīt kaut ko tādu, kam būtu rezultāts, un tad arī Gaujas plostnieka skulptūra nestāvētu viena, vientuļa. Tagad pēc katriem Gaujas plostnieku svētkiem parkā uzrodas sešas līdz septiņas vai pat astoņas jaunas koka skulptūras, un cilvēkiem pastaigājoties ir prieks uz tām skatīties,” stāsta J. Pētersons.

Pie katras skulptūras, izņemot šogad tapušās, ir plāksnīte, kas informē par konkrētā darba autoru. Šogad darinātās skulptūras vēl atrodas konkursa darba laukumā pie estrādes, tās parkā izvietos vēlāk.