Laimīgā loze izmantota. Tautas slēpojums "Apkārt Alaukstam" aizves Māri Stabiņu līdz Somijai

Pērn ziemā dodoties uz Latvijā tradīcijām bagāto tautas slēpojumu “Apkārt Alaukstam”, Grundzāles pamatskolas skolotājs Māris Stabiņš klusībā cerēja, bet neticēja, ka mājup viņš brauks kā uzvarētājs, ne distances, bet dalībnieku loterijas, kurā viņš laimēja pilnībā apmaksātu ceļojumu – slēpošanu Somijā.

Šo iespēju grundzālietis kopā ar vēl vienu no loterijas uzvarētājiem izmantoja janvāra sākumā, lidojot uz Somijas pilsētu Naantalī. “Ja neskaita Igauniju, tad pirmo reizi mūžā slēpoju ārzemēs. Loterijā bijām seši laimīgie, galamērķi bija trīs dažādas zemes. Pašā slēpojumā apkārt Alauksta ezeram man nemaz tik labi neveicās. Pēc sacensībām nebraucu mājās, bet paliku uz apbalvošanu, kuras laikā sacensībās notiek dažādas izlozes. Šī bija mana reize. Somijā biju no 2. līdz 4. janvārim. Mūs sagaidīja, uzņēma un visa ceļojuma garumā parūpējās Dace Vainio, kura rīko braucienus uz Somiju. Dace ir firmas vadītāja, kas savas viesmīlības dēļ radīja sajūtu, ka pazītu viņu jau sen,” iesākumā teic izlozes uzvarētājs.

Ceļojuma galvenais mērķis bija slēpošana Somijā. To latvieši darīja “Vahterusring” centrā, kur ar distanču slēpošanu var nodarboties neatkarīgi no laikapstākļiem. “Gandrīz kilometru garā slēpošanas trase atradās zem jumta. Tai bija interesants reljefs, ar dažādiem līkumiem un nobraucieniem. Domāju, ja jau slēpošana notiek iekšā, rokās uzvilku plānos biatlona cimdus, taču jau pēc vairākiem noslēpotiem kilometriem sapratu, ka ļoti salst. Tā kā man janvārī palika 52 gadi, biju domājis noslēpot 52 kilometrus, taču pieveicu četrdesmit. Kolēģis no Valmieras bija apaukstējies un pēc pievārētiem divdesmit kilometriem gaidīja mani. Ilgāk negribēju viņam likt gaidīt. Taču emocijas ir spilgtas. Redzēju, kur uzglabā slēpošanas inventāru, varēju aizgūt dažas idejas, ko izmantot Grundzāles pamatskolā, tā kā īstenojam ar slēpošanu saistītu projektu,” stāsta M. Stabiņš.

Brīvajā laikā slēpotāju no Latvijas sagaidīja dažādas ekskursijas, kurās izvadāja D. Vainio. “Par mums ļoti labi rūpējās, pusdienojām greznās vietās. Pirmo reizi mūžā ēdu melnsakņu zupu. Pabijām trollīšu Muminu zemē, caur mašīnas logu tikām iepazīstināti arī ar Naantalī pilsētas ievērojamākajām vietām un ražotnēm. Jutos patīkami pārsteigts, cik daudz par katru vietu varēja pastāstīt firmas direktore, tas noteikti padarīja šo braucienu vēl vērtīgāku,” teic grundzālietis.

Lai arī šobrīd Latvijā nav ziemai raksturīgu laikapstākļu, M. Stabiņš neatmet cerību, ka 1. februārī notiks slēpojums “Apkārt Alaukstam 2020”. Tas ir senākais, lielākais un arīdzan mīlētākais distanču slēpojums Latvijā. Savukārt, kas attiecas uz loterijām, M. Stabiņš saka, ka tajās iespēja laimēt ir tikai tiem, kas piedalās. Līdz šim orientēšanās entuziastam ir veicies arī facebook konkursos.