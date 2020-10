Latvijā iedzīvotājiem ikdienā nāksies pierast pie sejas maskām

Daudzu Eiropas valstu iedzīvotāji jau kopš pavasara ir spiesti nēsāt sejas maskas ikdienā. Lai ma-zinātu «Covid-19» infekcijas izplatīšanos, kopš trešdienas, 14. oktobra, arī Latvijā iedzīvotājiem ir jālieto sejas maskas, atrodoties sabiedriskās vietās.

Kā pārliecinājās «Ziemeļlatvija», sejas maskas var iegādāties gan aptiekās, gan veikalos. To cenu amplitūda ir atšķirīga. Ņemot vērā, ka sabiedrībā valda atšķirīgi viedokļi par sejas masku izvēli un efektivitāti, skaidrosim, kam pievērst uzmanību iegādājoties sejas masku, kā to pareizi lietot un kāds no tās ir vai nav labums.