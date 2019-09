Latvija ir gatava Pasaules talkai jau šo sestdien!

Šodien, starptautiskā un draudzīgā atmosfērā, pie Māras dīķa tika ieskandināta Pasaules talka, kura gaidāma jau šo sestdien. Pasākuma ietvaros, pulcējoties Lielās Talkas vadībai, sadarbības partneriem un draugiem ne tikai no Latvijas, bet arī Brazīlijas un Panamas, tika iestādīts Latvijā reti sastopamais tulpju koks. Tāpat, ikvienam pasākuma dalībniekam bija iespēja pašiem mēģināt iesēt podiņos koku sēkliņas, lai tās kļūtu par dižkoku nākamajām paaudzēm.

Par to kā pareizi iesēt un ziemas periodā uzglabāt koku sēklas - pasākumā stāstīja AS „Latvijas valsts meži” Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs. Šīs zināšanas jau šo sestdien būs nepieciešamas ikvienam, kurš piedalīsies Pasaules talkā, iestādot savu laimes koku. Par retā un eksotiskā tulpju koka pareizu iestādīšanu ieskandināšanas pasākumā parūpējās “Rīgas meži” valdes locekļi: Uldis Zommers un Edgars Vaikulis. Savukārt, par pasākuma “ieskandināšanu” parūpējās grupas “ATOM” solists, panamietis Charlie Vas. Pasākuma ietvaros tika apbalvoti arī “Ideju talka” video konkursa laureāti: biedrības "Kandavas novada Jauniešiem" Solidaritātes projekta “Sāc ar sevi!” dalībnieki, kas aktīvi pievērsušies “zero waste” un savas ekoloģiskās pēdas nospieduma jautājumiem, kā arī Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas jaunieši ar skolotāju Janu Kalēju.

Pasākumu atklājot Lielās talkas starptautiskā koordinatore Ieva Stare, akcentēja iemeslu, kāpēc klimata politikas jautājumos, visai pasaulei ir jāsadarbojas: “Latvija ir priekšzīmīga jautājumos par savas apkārtējās vides sakopšanu. To novērtējuši arī citi - pēc pirmās Pasaules talkas, Tallinā notika tai veltīta konference, kurā Latvijai tika pasniegta izcilības balva kā labākajai valstij, kur talkās gadu no gada iesaistās procentuāli visvairāk iedzīvotāju. Tas ir ievērojams starptautisks novērtējums tam darbam, ko iepriekšējos desmit gados, paveikuši visi Latvijas talcinieki. Arī šīs dienas pasākuma mērķis bija vēlreiz aicināt visus meklēt koku sēklas vai stādus, lai jau sestdien, Pasaules talkas dienā, varētu iestādīt nākotnes dižkoku sev un nākamajām paaudzēm.”

"Visā pasaulē 21.septembrī cilvēki dosies sakopt un atbrīvot apkārtējo vidi no atkritumiem. Tā kā Latvija to paveica jau pavasara Lielajā talkā, mēs pievienosimies ar koku sēšanas un stādīšanas akciju "Laimes koki" - lai katra iesētā sēkla vai iestādītais stāds varētu izaugt par nākotnes dižkoku. Tas būs mūsu ieguldījums pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. Šis ir tas brīdis, kad sistemātiski, organizējot talku jau vairāk nekā 10 gadu garumā, esam nonākuši pie tā, ka nu jau vairāk varam domāt nevis par to, kā likvidēt pagātnes sekas, bet gan raudzīties nākotnē, domājot ne tikai par Latviju, bet par visu pasauli kopumā. Esi daļa no tā, un sestdien dodies ārā no mājām, lai pasauli padarītu labāku un zaļāku,” aicina "Lielās talkas" vadītāja Vita Jaunzeme.

Kustība “Lielā talka” aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju šā gada 21. septembrī pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai. Visa pasaule šajā dienā vāks atkritumus un sakops apkārtējo vidi, ko Latvija paveica jau pavasara Lielajā talkā. Tāpēc 21. septembrī mēs pievienosimies ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki” – lai katra tās ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām. Tāpēc ikviens tiek aicinātas savu iespēju robežās organizēt kolektīvus koku stādīšanas pasākumus, saskaņojot tos ar savu pašvaldību vai Latvijas Valsts mežiem, vai individuāli iesaistīties pasākumā, arī Lielajai talkai pastāstot par savām aktivitātēm, rakstot uz: [email protected].

Pasaules talka (World Cleanup Day (WCD)) ir pasaulē lielākā atkritumu vākšanas akcija, kas pirmo reizi norisinājās 2018.gada 15.septembrī, pulcējot 18 miljonus cilvēku 157 pasaules valstīs. WCD idejas pamatā ir triju Baltijas valstu talkas tradīcija, ko par globālu akciju izveidoja Igaunijas organizācija "Let's Do It World". Latvijas dalību šajā akcijā koordinē kustība "Lielā talka". Šogad Pasaules talkas starptautisko koordinēšanu uzņēmusies Kosova.





Akcijas “Laimes koki” mērķis ir: