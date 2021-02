Latvijā sākas priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms pašvaldību vēlēšanām

Sestdien, 6. februārī, Latvijā sākas 120 dienu garais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms pašvaldību vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai – 5. jūnijam. Šajā periodā noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi, tostarp attiecībā uz aģitācijas materiālu izvietošanu preses izdevumos, publiskajās vietās, internetā, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

Aģitācijas veicējiem, t.sk. politiskajām partijām, to apvienībām un deputāta kandidātiem, atļauts izvietot apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju tikai pie tiem reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kas līdz š.g. 7. janvārim Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) iesniedza priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izcenojumus. Visi reklāmdevēju iesniegtie izvietošanas izcenojumi KNAB ir publiski pieejami iestādes tīmekļa vietnē.

Katrā pašvaldības teritorijā ir noteikts finanšu līdzekļu limits, cik politiskie spēki drīkst izlietot politiskās reklāmas izvietošanai, labdarībai, sponsorēšanai, pabalstiem vai dāvinājumiem. Tas nozīmē, ja partija vai partiju apvienība plāno kandidēt visā Latvijas teritorijā, maksimālais priekšvēlēšanu aģitācijas apmērs limitēto izdevumu mērķiem ir 439 322,62 eiro. KNAB vērš uzmanību, ka priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami gan partijas kopējie, gan deputāta kandidāta individuālie izdevumi. Detalizēts limitēto izdevumu apmērs, ko katra politiskā partija konkrētā pašvaldībā drīkst izlietot, pieejams KNAB tīmekļa vietnē.

KNAB atgādina, ka šajā periodā aizliegta slēptā aģitācija un administratīvo resursu izmantošana. Sabiedrībai atpazīstamākais slēptās aģitācijas veids ir nenorādīts aģitācijas materiāla apmaksātājs. Ja rodas aizdomas par iespējamu apmaksātu slēpto aģitāciju, par to nepieciešams ziņot KNAB vai NEPLP. Ja iedzīvotāji saskata iespējamus priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumus, KNAB aicina par to ziņot. To iespējams darīt vairākos veidos, t.sk. bezmaksas mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB”, pa KNAB diennakts bezmaksas uzticības tālruni 80002070 vai rakstiski uz e-pasta adresi [email protected].

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību atkarībā no aģitācijas veida veic KNAB un NEPLP. KNAB uzrauga priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un aizliegumus attiecībā uz priekšvēlēšanu izdevumu limitiem, administratīvo resursu izmantošanu un slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju internetā, publiskās vietās un preses izdevumos. Savukārt NEPLP uzrauga priekšvēlēšanu aģitāciju televīzijā un radio.