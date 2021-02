Latvijas dzimtsarakstu sistēmai aprit simtgade

Ceturtdien, 18. februārī, Latvijas dzimtsarakstu sistēmai apritēja simts gadi. Lai šajā sarežģītajā “Covid-19” pandēmijas laikā atzīmētu šo valstī svarīgo un nozīmīgo gadadienu, ceturtdien pulksten 16 Rīgas Doma baznīcā notika ekumēniskais dievkalpojums. Tas norisinājās attālināti, un tā tiešraidi bija iespējams vērot Tieslietu ministrijas “Youtube” kanālā.

To vēroja un kopā domās ar pārējiem kolēģiem bija arī Valkas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Māra Zeltiņa. Viņa sarunā ar “Ziemeļlatviju” uzsver, ka šo gadu gaitā dzimtsarakstu nodaļu sistēma ir nesatricināmi saglabājusi nozīmīgu vietu gan sabiedrības dzīvē, gan visas valsts institūciju hierarhiskajā sistēmā, sargājot un lolojot tās ģimeniskās tradīcijas un kristīgās vērtības, kas mūsu tautai un kultūrvidei ir bijušas svarīgas gadsimtiem ilgi. Turklāt dzimtsarakstu nodaļas gādā, lai dokumentārās liecības – dzimšanas, laulības un miršanas reģistru ieraksti, kas ir neatkārtojams kultūrvēsturisks mantojums, tiktu pienācīgi saglabāti nākamajām paaudzēm. Vadītāja lepojas, ka Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa ir viena no vecākajām Latvijā – tai simtgade aprit 14. jūlijā. Trešo daļu no tās novada Dzimtsarakstu nodaļu vada M. Zeltiņa. Viņa ļoti cer, ka šo nozīmīgo notikumu varēs atzīmēt klātienē.

M. Zeltiņa atgādina, ka Dzimtsarakstu nodaļu var apmeklēt ne tikai novada iedzīvotāji, bet jebkurš, kuram ir kāda vajadzība saistīta ar nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem. Vadītāja atzīst, ka cilvēkiem Dzimtsarakstu nodaļa lielākoties saistās ar kāzām, tāpēc viņa aicina pārus iesūtīt savas kāzu fotogrāfijas ar nelielu aprakstu par kāzām un kādu tajās piedzīvotu kuriozu vai jautru brīdi. Fotogrāfijas kopā ar aprakstu līdz 1. jūlijam jāiesūta uz e-pasta adresi [email protected] ar norādi “Konkursam”. Interesantākās foto­grāfijas ar aprakstiem tiks publicētas laikrakstā “Ziemeļlatvija”. Labāko darbu autoriem būs pārsteiguma balvas. Lai rosinātu pārus piedalīties konkursā, M. Zeltiņa stāsta, ka viņai ir pašas kāzu dienas fotogrāfija ar interesantu stāstu – Māra kā līgava baltā kleitā sēž un klēpī tur lelli, bet vīrs Arnis sēž uz mašīnas, un viņam pie kājas ir liels rotaļu suns!

Jau astoņus gadus M. Zeltiņa kopā ar novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli dodas sveikt novada Zelta un Dimanta kāzu pārus. Šajās sirsnīgajās tikšanās reizēs pāri atklāj ne tikai savu iepazīšanās stāstu, dzīves ritumu, bet arī piemin kāzu dienas notikumus. Šie stāsti vienmēr ir interesanti, katrs – ar savu “rozīnīti”. Arī šie pāri ar cienījamu kopdzīves stāžu aicināti piedalīties šajā konkursā.



Uzziņai

Pirms simts gadiem – 1921. gada 18. februārī – Latvijas Satversmes sapulce III sesijā pieņēma un Valsts prezidents Jānis Čakste izsludināja likumu “Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju”. Šis likums noteica, ka civilstāvokļa aktu reģistrāciju Latvijas valstī turpmāk pārzinās un veiks laicīgās iestādes, kuras nosauca par dzimtsarakstu nodaļām.