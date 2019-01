Latvijas lielākais dīķa hokeja turnīrs veiksmīgi aizvadīts Smiltenes novadā. Ar uzvarētāju kausu mājās aizbrauc komanda no Somijas

Pagājušajā nedēļas nogalē, 26. janvārī, Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā, atpūtas kompleksā “Trīssaliņas” tika aizvadīts „Grundzāles Dīķa Hokeja Kauss 2019”. Pasākums norisinājās jau trešo gadu un šogad pulcēja 45 komandas un 200 dalībniekus, kā arī apmēram 300 līdzjutējus.

Spirgtais ziemas rīts iesākās patīkams un saulains, kas pēc sniegotās nakts deva pārliecību par veiksmīgi izdevušos pasākumu. Kopumā uz ledus devās 45 komandas. Komandas kuplā skaitā bija ieradušās gan no apkārtējiem novadiem, gan no Rīgas, tāpat arī turnīrā piedalījās komanda no Somijas.

Viens no pasākuma galvenajiem organizatoriem, Armands Briedis, sacīja: “Hokeja turnīru uz dīķa Grundzālē organizējam jau trešo gadu. Pa šo laiku esam izauguši par pašu lielāko dīķa hokeja turnīru Latvijā. Šogad kopā aizvadījām 150 spēles uz pieciem laukumiem. Liels prieks, ka šogad ziema mūs lutināja ar labiem laikapstākļiem, jo iepriekšējos gados bijām spiesti pasākumu pārcelt, lai sagaidītu dīķa hokejam piemērotu laiku.”

Pirmā vieta - komanda “Team Finland” no Turku, Somijas.



Otrā vieta - komanda “MPIRE” no Rīgas.



Trešā vieta - komanda “Priekuļi” no Priekuļiem.



Bez godalgotajām komandām pusfinālā iekļuva arī pagājušā gada uzvarētāji “Mazais Čmo”, kas saspringtā mačā ar 0:1 piekāpās “Team Finland”. Komandu no Somijas vairākkārt glāba vārtu stabiņš, kas ļāva tai iekļūt finālā. “Mazais Čmo” pēc sāpīgā zaudējuma nespēja atgūties, un nopietnu pretestību cīņā par 3. vietu komandai no Priekuļiem izrādīt nevarēja.

Fināls iesākās ar abu komandu uzmanīgu spēli aizsardzībā, bet tad somi ieslēdza ugunsrobā un ātri izvirzījās vadībā ar 4:1. Kādā no spēles strīdīgajām epizodēm mača galvenais arbitrs Mikus Bērziņš bija spiests pieprasīt video atkārtojumu, kas apliecināja, ka „MPIRE” komandas spēlētāja ripas raidījums somu vārtu līniju nešķērsoja. Komanda no Rīgas spēles pēdējā sekundē spēja rezultātu samazināt līdz 4:3, taču uzvarētāju kauss galu galā ceļoja uz Somiju.

“Mazliet paveicās, ka vispār nokļuvām līdz finālam. Negaidīti spraigs mačs izvērtās astotdaļfinālā, kad rezultātu izlīdzinājām tikai spēles pēdējās sekundēs, un tālāk uzvarējām pēcspēles soda metienos. Uzskatu, ka latvieši uzteicami spēlēja uzbrukumā, tomēr ar aizsardzību viņiem nevedās tik labi. Mūsu komandas aizsardzība un precīzi raidītie metieni no distances bija mūsu panākuma galvenās atslēgas,” pēc fināla sacīja komandas “Team Finland” kapteinis un turnīra MVP Toni Kakko.

Pasākums notika sadarbībā ar Smiltenes novada domi, „A.P.E Build”, „BAgrupa.lv”, „Metāldekors” un atpūtas kompleksu „Trīssaliņas”.

Sižetu par šo turnīru būs iespēja vērot 30. janvārī plkst. 19:35 LTV7 kanāla raidījumā „Hokeja laukums”.