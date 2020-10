Latvijas Pasts jau desmito reizi aicina izvēlēties labāko pastnieku un pasta operatoru katrā Latvijas reģionā

Latvijas Pasts jau desmito reizi rīko tradicionālo konkursu Mans pastnieks, lai katrā Latvijas reģionā noteiktu un godinātu to pastnieku un pasta nodaļas operatoru, kuru klienti atzinuši par precīzāko, zinošāko uz izpalīdzīgāko. Konkursa anketu iespējams aizpildīt un iesniegt tiešsaistē http://anketa.pasts.lv/, savukārt aizpildīšanai ar roku un nosūtīšanai Latvijas Pastam ar jau apmaksātu piegādi anketas ir ievietotas visos Laikrakstu un žurnālu abonēšanas katalogos 2021.gadam, kas bez maksas piegādāti lasītāju pastkastītēs. Anketas iespējams iesniegt līdz 2021.gada 31.janvārim.

Latvijas Pasts ir viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem darbinieku skaita ziņā, un tajā strādā ap 3200 darbinieku. Būtiskāko daļu – vairāk nekā 2300 darbinieku – veido pastnieki un pasta nodaļu darbinieki, kas atrodas vistuvākajā saskarsmē ar iedzīvotājiem, nodrošinot apkalpošanu visā Latvijā un piegādājot pasta sūtījumus uz jebkuru adresi visā valsts teritorijā.

Pastnieka un pasta operatora profesiju īpaši novērtē lauku reģionos, jo pasta darbinieki ir izpalīdzīgi un atsaucīgi arī ārpus tiešo darba pienākumu izpildes, ar padomu vai praktisku rīcību nereti atbalstot tos, kas paši par sevi parūpēties nespēj.

Lai izteiktu atzinību un pateiktu paldies par labo darbu pasta nozares pārstāvjiem, Latvijas Pasts jau desmito reizi aicina ar anketas starpniecību novērtēt pastnieku un pasta nodaļu darbinieku profesionālās īpašības – zināšanas, atbildību pret veicamo darbu, precizitāti, uzticamību, komunikācijas spējas un izpalīdzību.

Labākais 2020.gada pastnieks un pasta nodaļas operators konkursa Mans pastnieks ietvaros tiks noskaidrots katrā Latvijas reģionā – Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgā. Iedzīvotāju vērtējumā labākie pastnieki un pasta operatori saņems vērtīgas balvas no Latvijas Pasta.

Konkursa Mans pastnieks anketa dukātā formā oktobra sākumā ir izsūtīta kopā ar Laikrakstu un žurnālu abonēšanas katalogu 2021.gadam, kas bez maksas piegādāts to klientu pastkastītēs, kas kādu no preses izdevumiem abonējuši pēdējo divu gadu laikā. Aizpildītas anketas līdz 2021.gada 31.janvārim jāievieto jebkurā Latvijas Pasta vēstuļu kastītē vai jānodod pasta nodaļā – anketas nosūtīšana ir apmaksāta. Jau patlaban Latvijas Pasts no klientiem saņēmis aptuveni 1500 aizpildītu anketu. Savukārt tiešsaistē konkursa anketu līdz minētajam datumam iespējams aizpildīt un nosūtīt šeit.

Latvijas Pasta organizētajā konkursā Mans pastnieks 2019 labākā darbinieka nominācijai tika izvirzīti 1610 Latvijas Pasta pastnieki vai pasta operatori, par kuriem tika saņemts vairāk nekā 11 000 klientu anketu.