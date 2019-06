Latvijas reģionālie mediji iegūst jaunas zināšanas

Latvijas žurnālistu asociācija sadarbībā ar ASV vēstniecību, izmantojot tās piešķirto finansējumu, no 2018. gada novembra līdz šīgada 27. maijam īstenoja projektu “Praktiski padomi un pieredze reģionālo mediju redakcijas darbā”.

Projekta mērķis bija ar praktiskām un teorētiskām apmācībām, kā arī ar pieredzes apmaiņu veicināt Latvijas reģionālo mediju žurnālistu un redaktoru profesionālo kompetenču un prasmju attīstību. Kopumā projekta ietvaros notika pieci semināri dažādos Latvijas reģionos – Bauskā, Kuldīgā, Daugavpilī un Limbažos. Noslēguma seminārs, kuru organizēja laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” redaktore un Latvijas Žurnālistu asociācijas biedre Ivonna Plaude, notika Kandavā, piedalījās arī laikraksta “Ziemeļlatvija” darbinieki – galvenā redaktore Ingūna Johansone, portāla www.ziemellatvija.lv redaktore Ance Andrējeva-Empele un žurnālistes Inga Karpova un Santa Sinka.

Noslēguma seminārā ar reģionālo mediju pārstāvjiem tikās vairāki pazīstami savas jomas profesionāļi. Viena no noderīgākajām informācijām bija par Latvijas Mediju ētikas padomes izveidošanu, tās uzdevumiem un pirmo pieredzi, kā arī par ētikas problēmām reģionu medijos. Par šiem jautājumiem informāciju sniedza Latvijas Mediju ētikas padomes locekle, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne, profesore Anda Rožukalne. Latvijas Mediju ētikas padomi nodibināja aizvadītā gada decembrī. Padome darbojas kā neatkarīgs mediju ombuds, kas izskatīs sūdzības par žurnālistu ētikas pārkāpumiem. Latvijas Mediju ētikas padome ir sabiedriska organizācija, kurā bez sākotnējiem dibinātājiem aicināti iesaistīties mediju organizācijas un juridiskas personas, kas saistītas ar mediju nozari, kā arī atbalsta padomes statūtus un Ētikas kodeksu. Šo jauno sabiedrisko organizāciju dibināja Latvijas Raidorganizāciju asociācija, Latvijas Žurnālistu asociācija, Latvijas Preses izdevēju asociācija, AS “Delfi”, AS “Cits medijs”, ziņu aģentūra LETA, AS “Latvijas mediji”, SIA “Reģionu mediji”, SIA “Staburags”, SIA “Bauskas Dzīve”, SIA “Novadu ziņas”, SIA “Cēsu Druva”, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, SIA “Firma Zemgale” un SIA “Žurnāls Santa”. Šīs organizācijas izveidi ir atbalstījusi Latvijas valdība. Valsts apņēmusies segt Mediju ētikas padomes administratīvās izmaksas. Aprēķināts, ka padomes uzturēšana aptuveni izmaksās 50 tūkstošus eiro gadā.

Saistoši un aizraujoši savu tēmu “Ko un kā “rakt” pašvaldības budžetā” izklāstīja Valsts kontroles departamenta direktors Edgars Korčagins. Viņš informēja, ka Valsts kontrole apņēmusies vismaz reizi trijos gados apmeklēt ikvienu Latvijas pašvaldību un veikt revīziju. Ziņojumi ir pieejami ikvienam interesentam un atrodami Valsts kontroles mājaslapā www.lrvk.gov.lv/revizija/. E. Korčagins uzsvēra, ka Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde, būtiska finanšu sistēmas sastāvdaļa, kas darbojas sabiedrības interesēs, nodrošinot uzraudzību valsts un pašvaldību līdzekļu lietderīgai un efektīvai izmantošanai.