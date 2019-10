LELBĀL Latvijā Blomes misija aicina pieteikties kristību un iesvētību kursiem pieaugušajiem

Šā gada 15. oktobrī, Blomes tautas namā, 2 stāvā, plkst.18.30 sāksies kārtējais kristību un iesvētību kurss pieaugušajiem.

Domājot par pieaugušo kristībām un iesvētībām nereti man nāk prātā tā sauktie Latvijas laiki, kad mūsu vecāsmātes un vectēvi sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu devās uz vietējo luterāņu baznīcu iesvētīties. Tas bija viņu dzīves viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem. Ārēji to viņi parādīja uzvelkot savas labākās drēbes. Puiši vilka glītus uzvalkus, bet jaunās dāmas skaistas, baltas kleitas. Viņi ar savām iesvētībām svinēja savu derību ar Dievu. Jo iesvētībās viņi sacīja jāvārdu garīgajai dzīvei. Bet to, ko mūsu tēvi un mātes toreiz altāra priekšā solīja, to viņi arī ikdienā pildīja. Viņi ikdienā, ar Dieva palīgu, smagi strādāja, bet svētdienās ceļu mēroja uz dievkalpojumu baznīcā. Un mēs šodien varam lasīt par to, kā mūsu tauta toreiz tika īpaši svētīta un vadīta, jo tā prata pareizi savienot garīgo ar laicīgo dzīvi. Bet mūsu uzdevums šodien ir šīs vērtības neaizmirst, apzināties un mācīties tās savā dzīvē pielietot. Tāpēc aicinu ikvienu pilngadību sasniegušo pieteikties mūsu jaunajam kristību un iesvētību kursam. Arī mēs mācīsimies pareizi līdzsvarot savu laicīgo un garīgo dzīvi. Mācīsimies saprast to, kas mēs esam. No kurienes mēs nākam. Un kāds ir mūsu dzīves galamērķis jeb kāda ir mūsu dzīves jēga. Un, protams, mācīsimies saprast, kāda vieta tajā visā ir Dievam.

Jāpiebilst, ka šajā kursā būs tikai 8 lekcijas, kuras notiks reizi nedēļā. Tāpat aizņemtākiem cilvēkiem ir iespējama daļēja neklātienes mācīšanās. Tas nozīmē to, ka lekciju ierakstus varēs noklausīties mājās, bet būs jāapmeklē dievkalpojumi. Protams, šim kursam droši drīkst pieteikties ne tikai jaunās ģimenes, bet arī vecāka gada gājuma cilvēki, kuriem padomju laikā nebija iespējas apmeklēt baznīcu. Vecāka gada gājuma cilvēkiem piedāvājam pavisam novienkāršotu kursa variantu.

Kursu organizē „LELBĀL Latvijā Blomes misija”. LELBĀL Latvijā ir Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas, kura tagad darbojas un kalpo arī cilvēkiem Latvijā.

Pieteikties šim kursam var zvanot mācītājam Zigmāram Ziemanim: 28446787 Vai arī rakstot e-pastu: [email protected]