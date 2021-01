Lieciet mierā ziemas prieku baudītājus!

“Liec mieru ziemas izklaidēm un cilvēkiem! Beidz blamēties un atdziesti! Šitais karš jau bija. Mums atļauj braukt. Esam svaigā gaisā ar draugiem, bērniem, ģimenēm. Policija arī mūs nečakarē, jo saprot mūs un nav nekādu liegumu braukt pa ezeru. Smiltis nolīdzināt pavasarī nav problēmu,” tā vakar no rīta sociālajos tīklos atbildēja viens no uzrunātajiem valcēniešiem, kurš ziemas priekus bauda, braucot ar automašīnu un motociklu pa valcēniešu un kaimiņpilsētas Valgas iedzīvotāju iecienītās atpūtas vietas – Zāģezera – ledu un smilšaino pludmali.

Aizvadītās svētdienas vakarā “Ziemeļlatvija” saņēma kādas valcēnietes (viņas vārds redakcijai ir zināms) iesūtītās fotogrāfijas ar saārdīto ezera pludmali. Tiesa, tās ir bildētas no attāluma, jo sieviete atzīstas, ka baidījusies tuvoties atpūtniekiem. Turklāt šīs brīvdienu izklaides brīvi var aplūkot sociālajos tīklos ievietotajos video.

“Vai tāds ir valcēniešu sapnis par skaistu un sakoptu ezeru un par tā apkārtni? Vai tāds bija dārznieces Alitas un talkotāju sapnis? Kurš sakops izārdīto pludmali? Citas pašvaldības šādas izklaides kategoriski nepieļauj un pat soda. Man trūkst vārdu. Alita ar atbalstītājiem pavasarī visu sakopa, bet tagad kaifa meklētāji vienkārši izārda pludmali un ar motoreļļu piesārņo ezeru. Starp citu, ezera ūdens nonāk arī Zāģavotā. Šajās brīvdienās bija atkusnis, un uz ne īpaši drošā ledus tika vizināti arī bērni,” savu sašutumu pauž valcēniete.

Par šo aktuālo problēmu “Ziemeļlatvija” jau uzsāka rakstu sēriju 2019. gada sākumā. Tad novada domes deputāti janvāra sēdē izskatīja jautājumu par atļaujas piešķiršanu ledus trases izveidošanai uz Zāģezera. Toreiz pašvaldība bija saņēmusi bijušā Valgas pašvaldības izpilddirektora Lauri Drubiņa iesniegumu ar lūgumu pašvaldībai atļaut uz Zāģezera ierīkot ledus trasi. Toreiz novada domes priekšsēdētājs skaidroja, ka, izdiskutējot šo jautājumu Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, aicināja deputātus lemt par atļaujas izsniegšanu L. Drubiņam. Taču paralēli pašvaldības diskusijām vairāk nekā divi simti valcēniešu parakstīja aicinājumu novada domei grozīt Saistošos noteikumus, lai liegtu ziemas periodā automašīnām braukt pa aizsalušām novada ūdenstilpēm, tostarp gleznaino Zāģ­ezeru. Jau pirms diviem gadiem rīkotās Zāģezera aizstāvju akcijas iniciatori savu lūgumu pamatoja ar to, ka automašīnas uz ledus atstāj izlijušus tehniskus šķidrumus, kas, ledum kūstot, nonāk ezerā. Pēc šādām izklaidēm uz ledus mētājas arī sadzīves atkritumi, piemēram, pudeles, plastmasas glāzes un ātro uzkodu iepakojumi. “Ziemeļlatvija” atgādina, ka šī iedzīvotāju parakstu vākšana sākās pēc tam, kad 2019. gada janvārī notikušajās gonkās ledū ielūza kāda sacensību dalībnieka no Igaunijas vadītais “BMW”. Par šo negadījumu trauksmi cēla ne tikai mediji, bet arī vietējie valcēnieši, kuriem Zāģezers ir iecienīta atpūtas vieta. Pirms diviem gadiem V. A. Krauklim šķita, ka galīgs aizliegums ierīkot ledus trasi nebūtu lietderīgs. Tas ir regulējams un noteiks, ka individuāli braukāt pa ledu būs aizliegts, bet sacensību laikā to varēs darīt.

2019. gada 31. janvāra domes sēdē novada domes deputāti igauņiem atļāva 2018./2019. gada ziemas sezonā uz Zāģezera ierīkot ledus trasi un rīkot sacensības.

Sazinoties ar novada domes priekšsēdētāju V. A. Kraukli un izklāstot situāciju par to, kas brīvdienās notiek Zāģezera apkārtnē un uz ledus, viņš atzina, ka viņa rīcībā nav šādas informācijas, bet katru pirmdienu notiekošajās iknedēļas ražošanas sēdēs viņš aicinājis Pašvaldības policiju sekot līdzi notiekošajam Zāģezera apkārtnē un uz ledus. Pagaidām viņš atturējās komentēt šo jautājumu, solot detalizētāk to izpētīt. Viņš norāda, ka pašvaldība regulāri mēra Zāģezera ledus biezumu, un ir pārliecināts, ka šoziem ar automašīnām neviens nebrauc uz tā. Taču sociālajos tīklos ievietotajā video redzams, kā aizvadītajās brīvdienās kvadricikls uz Zāģezera ledus izbrauc trasi, kā arī ir izlikti spilgtas krāsas konusi, lai motociklisti redzētu, kur braukt. Redzams arī, kā ar kvadriciklu tiek vizināts pavisam mazs bērniņš. Pa ledu brauc arī zaļas krāsas mikroautobuss.

“Ziemeļlatvija” interesējās, vai kāds ziemas sporta entuziasts novada domē lūdzis atļauju ierīkot ledus trasi un rīkot sacensības. V. A. Krauklis norāda, ka šāds iesniegums nav saņemts. Tas nozīmē, ka pašlaik notiekošais uz Zāģezera ledus nav saskaņots ar pašvaldību un gadījumā, ja notiks kāda ķibele, neviens par to īsti nebūs atbildīgs. Līdzīgi, kā tas notika 2019. gada janvārī, kad par ledū ielūzušā “BMW” izvilkšanu vairākas dienas cīnījās ugunsdzēsēji glābēji.

Aprunājoties ar vienu no vietējiem moto braucējiem, kurš gan vairāk ar to nodarbojas vasarā, vīrietis jautā: “Kas gan tur slikts, ja vīri izmet kādu līkumu pa ledu?” Iespējams, var piekrist, ka nekas slikts tas nav, tikai nav pieņemami, ka šie gonkotāji, uzklausot pretēju viedokli, kļūst agresīvi uzbrūkoši un izsaka personīgi aizskarošas piezīmes. Viņiem šķiet, ka visiem cilvēkiem jādomā tāpat kā viņiem. Taču Valkā dzīvo arī tādi cilvēki, kuriem šķiet, ka Zāģezers ir īsta dabas pērle, kas jāsargā