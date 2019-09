Lielā talka aicina Latvijas iedzīvotājus uz Pasaules talku

Kustība “Lielā talka” aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju šā gada 21. septembrī pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai. Visa pasaule šajā dienā vāks atkritumus un sakops apkārtējo vidi, ko Latvija paveica jau pavasara Lielajā talkā. Tāpēc 21. septembrī mēs pievienosimies ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki” – lai katra tās ietvaros iesētā sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.





Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām. Tāpēc ikviens tiek aicinātas savu iespēju robežās organizēt kolektīvus koku stādīšanas pasākumus, saskaņojot tos ar savu pašvaldību vai Latvijas Valsts mežiem, vai individuāli iesaistīties pasākumā, arī Lielajai talkai pastāstot par savām aktivitātēm, rakstot uz: [email protected].

Vita Jaunzeme, Lielās talkas vadītāja un organizatore: “Sistemātiski, organizējot talku jau vairāk nekā 10 gadu garumā, esam nonākuši pie tā, ka nu jau vairāk varam domāt nevis par to, kā likvidēt pagātnes sekas, bet gan raudzīties nākotnē, domājot ne tikai par Latviju, bet par visu pasauli kopumā. Tieši pateicoties valsts mēroga talkām un lielajam sabiedrības atbalstam šai idejai Baltijas valstīs, aizsākās arī Igaunijas NVO koordinēta starptautiska kustība “Let`s Do It World!”, kas 2018. gada 15. septembrī rīkoja pirmo Pasaules talku, kurā piedalījās 18 miljoni 157 pasaules valstu iedzīvotāju. Tas ir milzīgs panākums un Baltijas valstu ieguldījums visas pasaules nākotnē. Šogad Pasaules talku organizē Kosova, un mēs vēlam viņiem veiksmi, darot tik nozīmīgu darbu. Tāpat mums ir milzīgs prieks par to, ka Latvijas prezidents Egils Levits ir pārņēmis Lielās talkas patronāžas stafeti, un kļuvis par galveno mūsu idejas nesēju gan Latvijā, gan ārpus tās.”

Akcijas “Laimes koki” mērķis ir:

Veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu;

Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu;

Veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.





Pasaules talkā tiek aicināti piedalīties arī ārvalstīs dzīvojošie tautieši, to organizācijas, kā arī Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības, tā visai pasaulei apliecinot Latvijas cilvēku īpašo saikni ar dabu. Ārvalstīs dzīvojošie var piedalīties savas mītnes zemes organizētajās WCD aktivitātēs vai iesaistīsieties Latvijas “Laimes koku” akcijā, avpvienojot latviešu skolas vai kora mēģinājuma apmeklējumu ar koku stādīšanu – galvenais ir piedalīties ar apziņu, ka ikviens esam atbildīgs par pasaules dabiskās vides saglabāšanu.

Latvijā kopš 2008. gada katru gadu pavasarī notiek Lielā talka, kuras ietvaros no atkritumiem tiek attīrītas piesārņotās un piegružotās vietas visā valsts teritorijā. 2019. gada aprīļa Lielajā talkā piedalījās vairāk kā 145 000 iedzīvotāju. Jau pēdējos gados arvien biežāk atkritumu vākšanas vietā noris vides labiekārtošanas darbi, jo vidē nonākušo atkritumu daudzums Latvijā ir būtiski samazinājies. Koku stādīšana kā Latvijas līdzdalības forma WCD izvēlēta arī tādēļ, ka kokiem ir būtiska loma planētas klimata līdzsvara uzturēšanā un cilvēkam veselīgu dzīves apstākļu nodrošināšanā.

Dalība “Laimes koku” akcijā ietver šādus soļus: