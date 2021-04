Lielā talka – jau pēc nedēļas

Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, otro gadu Lielā talka notiks, lielāku uzsvaru liekot uz individuālu talkošanu, tas nozīmē arī vairāk individuālo talkas vietu pieteikumu. Tās norise visā Latvijā ir nākamā sestdiena, 24. aprīlis.

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste, Lielās talkas koordinatore Agija Kukaine pieļauj, ka šopavasar iedzīvotāju atsaucība būs lielāka kā pērn, kad pirmo reizi valstī izsludināja ārkārtējo situāciju. Talkošanas vieta jāpiesaka, zvanot A. Kukainei uz 26395999. Ja pašiem nav ideju, kur talkot un savas mājas apkārtne jau ir sakopta, Saimnieciskās darbības nodaļā ieteiks labāko risinājumu.

Atkritumu maisus Lielās talkas dalībnieki Smiltenes pilsētā varēs saņemt pie A. Kukaines, savukārt pagastos – pie pārvalžu vadītājiem.

Strenču novada pašvaldība Lielajā talkā lielāku akcentu liek uz labiekārtošanas darbiem. “Pēdējos gados nepopularizējam atkritumu vākšanu, ja kāds to vēlas darīt, tad lūdzam uzreiz šķirot atkritumus. Mudinām iedzīvotājus uz sakopšanas un labiekārtošanas darbiem. Protams, talkot individuāli ir citādāk kā ierasti. Allaž Strenču novadā Lielā talka ir bijusi plaši apmeklēta, aktīvi iesaistījušās iestādes, biedrības. Savukārt mēs no pašvaldības puses esam apbraukājuši talkošanas vietas, dziedājuši un cienājuši dalībniekus ar maizītēm. Tagad aktivitātes var redzēt tikai pēc sociālajos tīklos ievietotām bildēm,” saka Strenču novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte.

Lielajā talkā 24. aprīlī aicināti piedalīties arī Valkas novada iedzīvotāji, sakopjot savu īpašumu vai kādu no pašvaldības rekomendētajām vietām pilsētā (Zāģezera apkārtni, Valkas brīvdabas estrādes teritoriju, vecās dzelzceļa stacijas teritoriju, kā arī mežaparka teritoriju pie VJCĢ pamatskolas ēkas), ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Valkas novada pašvaldība nodrošinās talciniekus ar maisiem, taču par cimdiem un grābekļiem katrs pats aicināts parūpēties. Papildu informāciju par talkošanas iespējām un atkritumu maisu saņemšanu Valkā var iegūt, zvanot Lielās talkas koordinatoram Valkas novadā Gintam Stālmeisteram uz 25744199, savukārt pagastos jāvēršas pie pagastu pārvalžu vadītājiem.

Iedzīvotāju ievērībai

Lielā talka aicina cilvēkus doties talkot šādi:

SOLO talkas. Talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārtni.

DUO talkas. Talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci.

ĢIMENES talkas. Talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Ja talkas dienā nepieciešami atkritumu maisi, tos bez maksas būs iespējams saņemt pie Lielās talkas atbildīgajiem un koordinatoriem pašvaldībās.

Lielā talka vairāk nekā desmit gadu garumā ir apvienojusi un saliedējusi Latvijas iedzīvotājus vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos, kā arī veic izglītojošu funkciju, virzot sabiedrību domāt un rīkoties zaļi. Sākot ar šo gadu, ikvienam ir iespēja piedalīties Lielajā talkā, talkojot gan talkas dienā, gan jebkurā citā laikā, kā arī ziedojot, ja pašam nav iespējams piedalīties talkā. Visi saziedotie līdzekļi tiks izmantoti talkošanas maisu, cimdu un cita inventāra iegādei, tāpat kā izglītojošiem materiāliem un pasākumiem. Plašāk – talkas.lv.

Pieredzes stāsts

Rūpes par skaisto visapkārt ikdienā – Brakovsku ģimenes tradīcijas

Stāsta smilteniete Ilze Brakovska:

- Mēs atbalstām Lielās talkas ideju, taču šos labos darbus darām ikdienā. 15 gadus esam iesaistījušies MTB sacensību rīkošanā, veidojot Smiltenes posmu trases. Vietas, kur ved distance, esam savākuši. Pirmajos gados no meža izvedām vienu gazika kravu ar atkritumiem. Diemžēl bijām neērti mūsu pašu komunālajam uzņēmumam, jo viņi nezināja, kur likt šos atkritumus. Sapratām, ka mums būtu labāk nevākt, jo tās visas ir izmaksas. Tomēr turpinājām to darīt. Sazinājāmies ar “Latvijas valsts mežiem” un uzzinājām, kāds būtu labākais rīcības plāns. Risinājums bija skaidrs. Tolaik mežos no lielajiem atkritumiem visvairāk tika izmesti izjauktu automašīnu pārpalikumi, ko vairs nebija iespējams nodot metāllūžņos, sēdekļi, ko ZAAO pieņem par maksu. Šo padsmit gadu laikā mežs nosacīti ir kļuvis tīrāks.

Dzīvojam Smiltenē pie Tepera ezera, ainaviski ļoti skaistā vietā. Pagājušajā nedēļā meita Rūta kopā ar draugu uzvilka hidrotērpus un devās pa Abula upi virzienā uz Saltupiem. Mežā atrada milzīgu maisu, ko arī pielādēja ar ceļā salasītiem atkritumiem. Tagad tas stāv mājās, gaidīsim talkas dienu, citādāk mums par šiem atkritumiem ir jāmaksā. Lielās talkas ietvaros turpināsim tīrīšanu šajā maršrutā.

Pirms diviem gadiem pieteicām savu talku un mežā atjaunojām tiltiņu pār Abulu. Mums tik ļoti rūp vide un vieta, kurā dzīvojam. Smiltenes un piepilsētu mežu neizmantotais potenciāls ir liels. Mums ir marķētas velotrases, bet ne gājēju takas. Šo būtu vērts paturēt prātā Tūrisma informācijas centram, jo aizvien vairāk cilvēku alkst būt tuvāk dabai un prom no pilsētas, lai arī cik skaists būtu Vecais parks. Pēc dabas takām Latvijā šobrīd ir liels pieprasījums. Laika gaitā esam tīrījuši un kopuši taku gar Abulu, ja to turpinātu, tad ārkārtīgi skaists maršruts varētu būt līdz pat Silvas Pavāru tiltam.

Kā jau teicu, dzīvojam pie Tepera ezera, mums kaimiņos ir vēl vairākas privātmājas. Māju apkārtnē ir pilsētai piederoša daļa, kas pieguļ ezeram. Ainaviski skaista nogāze. Trīsdesmit gadu laikā vienīgie, kas to kopj, ir apkārtējo māju iedzīvotāji. Lai kaimiņu bērniem ir interesantāk, esam kokos iekāruši vairākas šūpoles. Ziemā bija citas aktivitātes. Vasarās mums ir tradīcija ar kaimiņu bērniem sasēsties laivā un pārcelties uz pretējo krastu, kur atrodas koka platformiņa – iecienīta atpūtas vieta. Paņemam atkritumu maisus un salasām cilvēku izmesto dabā. Bērniem tas ir kā pienākums un piedzīvojums reizē. Man pašai ir grūti saprast, kā var aiz sevis atstāt atkritumus. Dažreiz ar vīru laivā braucam gar ezera malu un lasām izmestās pudeles. Mana vecmāmiņa iemācīja rūpēties par skaisto visapkārt, priecājos, ka šo pārņēmuši arī mani bērni.