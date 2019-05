Mandalu zīmēšana ir pozitīvas enerģijas apmaiņas process

Par mandalām (garīgu simbolu hinduismā un budismā un arī mākslas darbu, kas apzīmē Visumu) internetā var atrast daudz informācijas, piemēram, norādi, ka mandalas ir spēcīgs instruments. Tās zīmējot vai veidojot, cilvēks mandalas izmanto sevis izzināšanai, garīgai un fiziskai dziedināšanai, pašattīstībai un izaugsmei, meditācijai un tamlīdzīgi.

Smilteniete Rita Varaksa mandalas – jantras (tulkojumā no sanskrita vārds “jantra” nozīmē “maģiska diagramma” jeb sakrālo ģeometriju) zīmē vairāk nekā 10 gadus un nu parāda savu veikumu arī citiem izstādē “Krāsu un formu simfonija” Smiltenes novada bibliotēkā.

Veids, kā atpūsties no domām

Sākumā Rita pat nav zinājusi, ka zīmē mandalas. Viņai dzīvē bija iestājies periods, kad ieinteresējusi ezotērika, garīgās enerģijas un tamlīdzīgas jomas, un tā visa iespaidā sākusi zīmēt, pati teic, – spēlējusies ar ģeometriskajām formām un krāsām, palīgā ņemot cirkuli, lineālu, krāsu zīmuļus un flomāsterus. Reiz apciemojusi pazīstamu astroloģi, paņemot līdzi zīmējumus, un sev par lielu pārsteigumu atklājusi, ka uzzīmējusi mandalas – jantras.

“Skolā pie Zaļmeža man rasēšanā bija pieci,” smaida Rita, taujāta, vai nu gluži bez iemaņām šādas ģeometriskas figūras var dabūt gatavas.

Viņai mandalu zīmēšana ir relaksācija, fonā skanot mūzikai, – kad zīmē, dzēš un atkal zīmē, bet vēlāk krāso, tad galva ir tukša no domām, jo apziņa un zemapziņa pilnībā ir iekšā šajā procesā.

“Un vēl mandalas ir enerģijas došana un saņemšana. Man ir daudz enerģijas, un ar mandalu starpniecību dalos tajā ar citiem. Man patīk, kad cilvēkiem acis sāk dzirkstīt no prieka un sejā parādās smaids. Tas nozīmē, ka esmu panākusi to, ko gribēju, – lai cilvēkiem garšo dzīve,” priecājas Rita Varaksa.

Ikdienā viņa strādā par sētnieci uzņēmumā “Smiltenes NKUP”, bet brīvajā laikā aizraujas arī ar fotografēšanu un tamborēšanu. Pirms kāda laika Smiltenes novada bibliotēkā jau bija izlikta Ritas dabas fotogrāfiju izstāde “Sēņu mātes pārsteigumi”.

Iedvesmo arī citus

Parādīt savas zīmētās mandalas izstādē Ritu Varaksu pamudināja smilteniete, fotogrāfe un dzejniece Elīna Kubuliņa-Vilne. Viņai Ritas radītās mandalas – jantras rada patīkamu siltuma sajūtu sirdī un pārsteidz ar savu formu un rakstu dažādību, telpiskumu un sarežģītību. Elīnai pat radies dzejolis speciāli par šo tēmu.

“Nesen izlasīju, – tiek uzskatīts, ka brīdī, kad tiek radīta mandala, cilvēks savu prātu klusām programmē uzņemt tās spēku. Tātad, jo sarežģītāka mandala, jo lielāku spēku un enerģiju cilvēks gūst. Zīmējot mandalu, cilvēks var projicēt savus garīgos pārdzīvojumus mandalas rakstā, kas dziedina zemapziņu un atbrīvo prātu no negatīvām domām,” teic Elīna.

Izstādē izliktas arī četras E. Kubuliņas-Vilnes fotomandalas.

Izstādi “Krāsu un formu simfonija” Smiltenes novada bibliotēkā var apskatīt līdz 30. jūnijam.