Smiltenes novads var lepoties ar darbīgiem ļaudīm, kuri ne vien uztur kārtībā savu sētu, bet, diendienā veltot tai savu laiku, rūpes un mīlestību, rada ainaviski skaistu vietu. To apliecina gan iepriekšējo gadu konkursa “Sakoptākais īpašums Smiltenes novadā” rezultāti, gan, palūkojoties apkārt ikdienā. Viena no šādām vietām, kas atrodas Smiltenē, bet tajā pašā laikā ļauj sajust mieru un idillisku lauku noskaņu, ir Pērkstiņu ģimenes lolojums – viesu nams “Oāze”.

No “Oāzes” pirmsākumiem divtūkstošajā gadā smilteniešiem tā atmiņā palikusi ar vērienīgām un vētrainam ballēm, kurās uzstājās Latvijas roka leģendas un virkne citu pazīstamu mūziķu. Kamēr vieni izklaidējās, apkārt esošo privātmāju īpašnieki iebilda pret skaļo mūziku, bet visvairāk sirds sāpēja pašai saimniecei Dacei Pērkstiņai. Ģimenes īpašums pēc vētrainajām iedzīvotāju izklaidēm bija piemēslots, dīķī mētājās atkritumi, kas liedza to pilnvērtīgi izmantot pirtiņas apmeklētājiem. Tas pats bija vērojams arī apstādījumos.

“Ātri vien pasākumiem pielikām punktu, jo nespējām samierināties ar to šausmīgo nekārtību. Par sakoptību vispār nevarēja būt ne runas. Toreiz izdarījām pareizo izvēli, un “Oāze” patiešām ir miera osta meža ielokā,” izrādot sakopto īpašumu, kas, pateicoties košumkrūmiem un puķēm, visu vasaru ir krāšņs, stāsta D. Pērkstiņa. “Oāzē” viņa saimnieko kopā ar vīru Andri, dēlu Arti un vedeklu Aigu.



D. Pērkstiņa lepojas, ka joprojām ir iecienīta viņu pirts. Pēdējās lielās investīcijas smiltenieši veikuši teritorijā esošās kafejnīcas paplašināšanā. Taču ikdienā vislielākās rūpes prasa zaļā zona un apstādījumi, kurus apskatīt ir aicināts ikviens smiltenietis un pilsētas viesis. Īpašu sajūsmu mazāko apmeklētāju vidū izraisa trīs vāveres, kas mīt būrītī. Agrāk “Oāzē” bija arī trušu pilsētiņa un pāvi, taču meža tuvums, caunas, žagatas, apkārtnes kaķi un suņi ieviesa savas korekcijas.

Nesen “Oāzē” beidza ziedēt rododendri, taču košiem ziediem cilvēkus turpina priecēt hortenzijas, rozes un vēl citi gaumīgi izveidotie apstādījumi. Teritorijā esošajos dīķos zied baltas, rozīgas un dzeltenas ūdensrozes. Katrs zemes pleķītis, stūrītis ir rūpīgi pārdomāts un iekopts. “Visu paši izdomājam, ainavu arhitektu vai daiļdārznieku neesam piesaistījuši. No bērnības atceros, ka manai mammai īpašs bija puķu dārzs, arī es tam veltu katru dienu. Tā ir sirdslieta un dzīvesveids. Visvairāk to novērtē cilvēki, kuri pie mums atbrauc no tālienes. Protams, arī vietējie. Labprāt izrādīšu dārzu, esmu te no rīta līdz vakaram,” saka D. Pērkstiņa. Jāpiebilst, ka Pērkstiņu ģimenes lolojums “Oāze” bija konkursa “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2014” laureāts un tas savu pievilcību nav zaudējis arī šobrīd.