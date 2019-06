Ministra Jura Pūces konsultācijas par teritoriālo reformu Valkā notiks 26.jūlijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un ministrs Juris Pūce (AP!) konsultācijās par pašvaldību reformu jau ticies ar deputātiem no 55 pašvaldībām.



Šonedēļ J. Pūce pabija 5 attīstības centros- Jēkabpilī, Rēzeknē, Balvos, Madonā, Ludzā. Līdz tam būts vēl 9, proti, Preiļos, Cēsīs, Valmierā, Smiltenē, Siguldā, Bauskā, Jelgavā, Olainē un Mārupē.

Nākamās konsultācijas ar pašvaldībām atsāksies 17.jūlijā Talsos, 18. jūlijā Ogrē un Aizkrauklē, 19.jūlijā Dobelē un Tukumā, 23.jūlijā Ventspilī, 24.jūlijā Kuldīgā un Saldū, 25.jūlijā Ādažos, 26. jūlijā Valkā, 29. jūlijā Liepājā, 31.jūlijā Salaspilī un Ķekavā.

Tiekoties ar deputātiem ministrs diskutē par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā modeļa piedāvājumu, pamatojot to ar pētījumiem par katra novada attīstību šobrīd un nākotnes iespējām, kā arī informējot par plānotajiem atbalsta pasākumiem.

Šī ir plašākā sabiedriskā apspriešana Latvijas politiskajā vēsturē, lai sabiedrībai stāstītu par gaidāmo reformu. Gada laikā notiks vairāk nekā 100 pasākumi, kuros ministrs tiksies un uzklausīs gan pašvaldību deputātus, gan iedzīvotājus, pilsonisko sabiedrību, uzņēmējus. Konsultācijas ar pašvaldībām ilgs līdz šī gada septembrim, bet tikšanās ar iedzīvotājiem sāksies jau drīzumā un notiks līdz nākamā gada maijam.

J. Pūce par savu galveno darbu ministra amatā izvirzījis apņemšanos līdz 2021.gadam apvienot pašvaldības ilgtspējīgākās un ekonomiski spēcīgākās vienībās, kas spēj iedzīvotājiem nodrošināt likumā minēto pašvaldību autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā par samērīgām izmaksām.

Šobrīd nevienlīdzība pašvaldību starpā ir liela, piemēram, administratīvās izmaksas vien pašvaldībās svārstās no 50-200 eiro uz vienu iedzīvotāju (tikai 28 pašvaldībās tās ir mazāk nekā 7% no pašvaldības budžeta). No pašvaldību izlīdzināšanas fonda dotācijas saņem 104 no 119 pašvaldībām. Tikai 57 pašvaldības spēj nodrošināt ar darbavietām vairāk nekā 40% tās darbspējas vecuma iedzīvotāju. Vien 46 pašvaldībām ir iespēja veikt investīcijas 1 milj. eiro apmērā, kas nozīmē, ka ir grūti runāt par pašvaldības attīstīšanos un infrastruktūras attīstīšanu. Tikai 62 pašvaldībās notiek biznesa ideju konkursi vai tās spēj piedāvāt grantus uzņēmējdarbībai. Lai izveidotu vidusskolu ar vismaz divām paralēlklasēm, pietiekams skolēnu skaits šobrīd ir vien 38 pašvaldību vidusskolās. Šie skaitļi ir apliecinājums, ka Latvijas iedzīvotāju interesēs ir nepieciešams veikt pašvaldību reformu.

Ar katras pašvaldības, kur notikušas konsultācijas, profiliem, kuros apkopoti dati par budžeta iespējām, demogrāfiju, izglītību u.c., iespējams iepazīties ministrijas mājaslapā.