Mīti un realitāte par bezkontakta maksājumiem

Atspēkojam sabiedrībā izplatītus mītus par bezkontakta kartēm. Kā ir patiesībā? Bezkontakta maksājumi ir tikpat droši kā ar PIN kodu aizsargātie.





Mīts Nr. 1. Zaglis var iztērēt visu manu naudu

Tā nav patiesība, realitātē bezkontakta maksājumiem bez PIN ievades ir limits 25 eiro, drošības nolūkos ik pa laikam pirkums, neatkarīgi no summas, būs jāapstiprina ar PIN kodu, lai pārliecinātos, ka karti izmanto tās īstais lietotājs. Bezkontakta maksājums ir drošs un izsekojams. Ja tomēr gadās karti nozaudēt, uzreiz ir jāsazinās ar savu banku un karte jābloķē. Banka rūpīgi izmeklē katru gadījumu, kad ir noticis nedrošs un neautorizēts maksājums — pircējiem šādos gadījumos ir tiesības uz naudas atmaksu.





Mīts Nr. 2. Zaglis var nolasīt karti no attāluma

Tā nav patiesība, realitātē karte jānopīkstina līdz 4 centimetru attālumā no karšu pieņemšanas iekārtas.





Mīts Nr. 3. Zaglis, pietuvinot viltus karšu pieņemšanas iekārtu, var nozagt naudu

Tā nav patiesība, realitātē visām karšu pieņemšanas iekārtām ir jābūt reģistrētām bankā vai citā finanšu iestādē. Bezkontakta maksājums nenotiek tikai starp karti un karšu pieņemšanas iekārtu, procesā piedalās licencēti maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Tādējādi katrs bezkontakta darījums ir izsekojams.





Mīts Nr. 4. Zaglis var nozagt kartes datus un iepirkties internetā

Tā nav patiesība, realitātē bezkontakta maksājuma laikā kartes dati, piemēram, vārds, uzvārds un trīs ciparu numurs kartes aizmugurē, ko izmanto interneta pirkumiem, netiek pārsūtīts. Bezkontakta kartē nav iestrādāta tehnoloģija, ar kuru būtu iespēja piekļūt bankas kontam. Iepērkoties internetā, banka piedāvā 3-D Secure drošību — sistēma ietver kartes lietotāja pārbaudi ar paroli, ko izvēlas pats kartes īpašnieks un bez kuras darījums nevar notikt.





Mīts Nr. 5. Par vienu pirkumu var nejauši samaksāt divas reizes

Tā nav patiesība, realitātē speciāli katram bezkontakta maksājumam ir unikāls, vienreizējs numurs, tādējādi maksājumu nav iespējams nejauši veikt divas reizes vai ļaunprātīgi dublēt.

Ja jūsu makā ir vairāk nekā viena bezkontakta karte, ieteicams maksājot izņemt no maka to karti, ar kuru vēlaties norēķināties. Pietuvinot karšu maksāšanas iekārtai maku ar vairākām kartēm, nauda tiks noņemta tikai no vienas kartes, proti, no tās, kura pirmā būs reaģējusi uz karšu pieņemšanas iekārtas pieprasījumu.





Mīts Nr. 6. Zaglis var klonēt karti un veikt maksājumus

Tā nav patiesība, realitātē karšu pieņemšanas iekārta pārliecinās par kartes autentiskumu. Karšu organizācijas kartēm un to pieņemšanas iekārtām ir noteikušas augstas drošības prasības. Bankas veic karšu maksājumu monitoringu un aizdomu gadījumā prasa kartes lietotāja apstiprinājumu.