Muzeja naktī Valkas un Valgas muzejiem būs kopīgi pasākumi

Šodien, 18. maijā, Valkas un Valgas novadpētniecības muzejos no pulksten 19 līdz 1 naktī starptautiskās akcijas “Muzeju nakts” ietvaros notiks vairākas interesantas un izglītojošas aktivitātes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Pērn Muzeju naktī apmeklētāju atzinību ieguva starp Valkas un Valgas muzejiem kursējošais mazais vilcieniņš. Tas apmeklētājus vizinās arī šo sestdien. Brauciena maksa vienā virzienā – divi eiro. Vilcieniņš sāks kursēt pulksten 19 no Valgas muzeja, bet pasažierus beigs vizināt pulksten 22. Muzeju nakts programmā būs arī tradicionālais orientēšanās konkurss Valkas novadpētniecības muzeja un Valgas muzeja ekspozīcijās. Konkursa noslēgums un veiksmīgāko dalībnieku apbalvošana būs Valkas muzejā pulksten 22.30. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Valkas muzeja pastāvīgajām ekspozīcijām. Muzeju nakts pasākumi notiek bez ieejas maksas, izņemot vilcieniņa braukšanas maksu.

Uzziņai

Muzeju nakts pasākumu programma Valkas novadpētniecības muzejā

Pulksten 19.00 – BJC “Mice” teātra pulciņa izrāde “Vecmāmiņas dzimšanas diena”

Pulksten 19.30 – “Avārijas brigādes” animācijas filmas “Puteklis”, “Parīzes noslēpums”, “Korrida”, “Vāse”, “Tornis” un “Cerība dzīvot”

No pulksten 20.00 līdz 21.00 – tematiskā ekskursija “Caur laikiem...” Valgas muzejā latviešu valodā (vada Valkas muzeja speciāliste)

No pulksten 20.00 līdz 20.45 – tematiskā ekskursija “Caur laikiem...” Valkas novadpētniecības muzejā igauņu valodā (vada Valgas muzeja speciālists)

No pulksten 19.00 līdz 1.00 – izstāde “Otrā pasaules kara liecības”

No pulksten 19.00 līdz 1.00 – dokumentālās filmas “Sarkanais un Brūnais” demonstrēšana (režisors Askolds Saulītis)

No pulksten 19 līdz 22.00 – orientēšanās konkurss “Esi vērīgs, ieskaties!” Valkas un Valgas muzejos

Pulksten 22.30 – orientēšanās konkursa apbalvošana Valkas muzejā

No pulksten 19.30 līdz 22 – Valkas novada jaunsargu vienības vadītās aktivitātes

No pulksten 19.30 līdz 22 – brīvprātīgo jauniešu vadītās spēles

No pulksten 19.30 līdz 22.00 – radošās darbnīcas – “Koka darbnīca” (vada Kaspars Verovkins), “Mazais bilžu ietvariņš” (vada Daiga Soloveiko) un “Sapņu valstība” (vada Anita Kozlovska).