Muzejs Mēru muižā ver durvis apmeklētājiem

Valstī noteikto ierobežojumu dēļ gandrīz pusgadu Smiltenes novada muzejs Mēru muižā bija slēgts apmeklētājiem. Kopš pagājušās sestdienas, 12. jūnija, muzejs savas durvis atvēris ikvienam interesentam. Pirmie apmeklētāji klātienē ieradušies jau pirmajās piecās minūtēs pēc atvēršanas.

Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva Miķe laikrakstam stāsta, ka muzejā līdz par 31. jūlijam ir aplūkojamas divas izstādes. Viena no tām ir Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde “LATVIJA 1939–1991: NO OKUPĀCIJAS LĪDZ BRĪVĪBAI”, bet otra – dzelzceļa līnijas Smiltene–Valmiera–Ainaži vēsture. Iespējams klātienē apskatīt arī muzeja pastāvīgo ekspozīciju “Smiltenes novada medicīnas vēsture un muzeja pirmsākumi” un Birzuļu pamatskolas vēstures ekspozīciju.

I. Miķe vērš uzmanību, ka muzejā ir mainīts darba laiks. Turpmāk tas apmeklētājiem būs atvērts katru otrdienu, trešdienu un piektdienu no pulksten 10 līdz 17, ceturtdienās tas darbosies no pulksten 11 līdz 18, bet sestdienās apmeklētāji tiks gaidīti no pulksten 10 līdz 16. Savukārt pirmdienās un svētdienās tas ir slēgts.

“Lai muzeja apmeklējums būtu drošs gan muzeja viesiem, gan darbiniekiem, tiek ievērotas muzeju darbībai izstrādātās vadlīnijas epidemioloģisko pasākumu nodrošināšanai. Apmeklētājiem orientēties muzejā palīdz muzeja darbinieki un vienota dizaina norādes, kas izstrādātas Latvijas muzeju kopīgi īstenotajai kampaņai #TiekamiesTagad. Muzeju iespējams apmeklēt individuāli vai ģimenes lokā, ievērojot divu metru fizisko distanci no citiem apmeklētājiem un personāla. Savu apmeklējumu vēlams pieteikt iepriekš, zvanot uz 25776631 vai rakstot uz e-pastu [email protected]. Jāņem vērā, ka šobrīd muzejs nesniedz pakalpojumus lielām apmeklētāju grupām, tajā skaitā izglītojošas programmas, nodarbības, darbnīcas, lekcijas, kā arī neiznomā muzeja telpas trešo pušu organizētu pasākumu norisei,” par svarīgāko muzeja darbībā stāsta tā vadītāja.

I. Miķe atklāj, ka ir nepierasti pēc ilgāka pārtraukuma uzņemt muzejā viesus, taču sajūtas esot patīkamas. Cilvēki ir noilgojušies pēc klātienes.