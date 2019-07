Netika plānoti krāšņi svētki. Smiltenes novada dome par jubilejas pasākumu koncepciju

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka pēc 20. jūlijā notikušās Smiltenes novada desmit gadu jubilejas svētku dienas Smiltenē, daļa apmeklētāju bija vīlusies, citiem pat bija kauns no saviem radiem un draugiem, kas aizvadītajās brīvdienās pilsētā ieradās uz kapusvētkiem, apmeklējot arī citus pasākumus. Vai kritika ir pamatota, to lūdzām komentēt Smiltenes novada domei.

“Atzīmējot Smiltenes novada 10 gadu jubileju, šogad Smiltenes novada pašvaldība lēma par atšķirīgu konceptu šo svētku atzīmēšanā, lai ikviena novada pagasta un pilsētas iedzīvotājam tiktu sniegta iespēja piedalīties svētkos. Līdz ar to, iekļaujoties kopējā svētku programmā, šogad Smiltenes Pilsētas svētki tika pārdēvēti par Novada svētku dienu Smiltenē. Esam iepazinušies ar iedzīvotāju publiski paustajiem viedokļiem par svētku aktivitāšu daudzumu un piedāvājumu, kuros ir pausts atšķirīgs viedoklis, līdz ar to varam vērst uzmanību uz to, ka diemžēl nekad nav iespējams apmierināt visus pasākumu viesus, bet, protams, svētku plānošanā tiek domāts par pēc iespējami plašākas auditorijas vajadzībām,” laikrakstam stāsta Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Kovala.

Smiltenes svētkos, kas tika svinēti 20. jūlijā, par svētku konceptu tika izraudzīts virziens “Vieta, kur mīlēt”, un to programma, līdzīgi kā citus gadus, bija veidota, iekļaujot aktivitātes visām paaudzēm ‒ gan sportiskas aktivitātes lieliem un maziem (disku golfs, piepūšamās atrakcijas, erudīcijas spēles, Ghetto Football un citas), gan arī svētku tematikai atbilstošu koncertu piedāvājums. “Katru gadu Smiltenes Pilsētas svētku laikā grupa “Apvedceļš” rīko vērienīgu festivālu, pulcējot vairākus simtus dalībnieku. Šogad grupa lēma šādu pasākumu nerīkot, un varbūt tādēļ svētki radīja iespaidu, ka nav tik grandiozi, kā iedzīvotāji ir pieraduši citus gadus. Bet vēršam uzmanību, ka arī iepriekš tas ir bijis privātas iniciatīvas un privāti rīkots pasākums un tikai kā papildinājums kopīgajiem svētkiem. Ņemot vērā kopējo konceptu, šogad Smiltenē svētki netika plānoti tik krāšņi kā, iespējams, tika gaidīts, lielāku akcentu liekot uz novada svētku atzīmēšanas noslēguma pasākumu, kas 10. augustā notiks Bilskas pagasta Mēros. Jau šobrīd ir uzsākts gatavošanās process nākamā gada Smiltenes pilsētas100 gades svinībām, kad tiks plānoti plašāki svētki pašā pilsētā. Svētku norises un programmas veidošanā plānots iesaistīt arī svētku vadības grupu, kuru veidos sabiedrībā atpazīstamas personības,” stāsta I. Kovala. “Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka katra pašvaldības rīkotā pasākumu un svētku norises izvērtēšana notiek pēc katra notikuma noslēguma, tostarp Pilsētas un Novadu svētku. Arī šogad veiks šādu izvērtēšanu.

1. jūlijā, dienā, kad Smiltenes novadam apritēja desmit gadu, pilnīgi visi Smiltenes novada pašvaldības darbinieki ‒ pedagogi, pagastu pārvalžu darbinieki, kapitālsabiedrību, administrācijas darbinieki (kas kopā veido vairāk kā 750 darbinieku) ‒ tika aicināti uz svētku koncertu Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, kurā uzstājās Raimonds Pauls, Dināra Rudāne, Mārtiņš Ruskis un pavadošā grupa. Par šo sabiedrībā arī ir neizpratne, kāpēc vieniem var radīt īstus svētkus, bet citiem, ar to domāts iedzīvotājiem, kas dod savu pienesumu novadam, bet nestrādā pašvaldībā un to iestādēs, nevar.

Svētku koncerts bija kā pateicība ikvienam pašvaldības darbiniekam par ieguldīto darbu novada 10 gados, ko akcentē domes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Smiltenes novada pašvaldībai desmit gadu laikā nebija bijis neviens kopīgs pasākums pilnīgi visiem darbiniekiem, manuprāt, tas bija jāmaina. Raimonda Paula koncerts Smiltenes pilsētas Kultūras centrā bija kā pateicība visiem pašvaldības darbiniekiem par paveikto desmit gados. Man šo cilvēku priekšā ir ļoti liela cieņa un vienlaicīgi pateicība, par to, kādu darbu un zināšanas viņi veltījuši novada attīstībai. Viņi bija, ir un būs pelnījuši, lai viņiem pasaka paldies! Un mēs to centāmies izdarīt, par koncertu samaksājot 5500 eiro.”

Smiltenes novada 10 gadu jubilejas svētku dienas Smiltenē pasākuma “Vieta, kur mīlēt!” kopējais budžets 11 461,00 eiro.