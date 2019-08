NMPD maksas pakalpojumu cenrāža izmaiņas neskar iedzīvotājus, kuriem nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība

13.augustā Ministru kabinetā tika apstiprināts atbilstoši šā brīža faktiskajām izmaksām aktualizētais Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) maksas pakalpojumu cenrādis, kas pamatā attiecas uz iestādēm un uzņēmumiem, kuriem noteiktās situācijās nepieciešams piesaistīt dienesta medicīniskos resursus.

NMPD uzsver - cenrādis nav attiecināms uz dienesta pamatfunkciju sniegt iedzīvotājiem neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās. Arī turpmāk izsaukumi pie pacientiem, kuriem ir nopietnas veselības problēmas un ir apdraudēta cilvēka dzīvība, ir bez maksas.

Papildus savai pamatfunkcijai NMPD ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus, piemēram, nodrošinot medicīnisko palīdzību masu pasākumos, plānveida medicīnisko transportēšanu, veicot pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību u.c.

Viens no maksas pakalpojumiem ir arī mediķu brigādes izsaukums situācijās, kad nav apdraudēta personas veselība vai dzīvība un medicīniskā palīdzība būtu jāsaņem ambulatori, vēršoties pie ģimenes ārsta, pie dežūrārsta vai speciālista poliklīnikā. Šādos gadījumos dienests zvanītāju novirza konsultācijas saņemšanai un informē par alternatīviem palīdzības saņemšanas veidiem. Ja zvanītājs tomēr uzstāj uz brigādes nosūtīšanu, tad dienests izsaukumu var veikt tikai kā maksas pakalpojumu ar nosacījumu, ka to pieļauj operatīvā situācija. Attiecīgi zvanītājs tiek informēts par samaksu jau izsaukuma pieteikšanas laikā, bet izrakstītais rēķins vēlāk tiek nosūtīts pa pastu. Saskaņā ar nupat apstiprināto NMPD maksas pakalpojumu cenrādi, par šādu pakalpojumu no 1.septembra būs jāmaksā 62,20 eiro (šobrīd pakalpojuma maksa ir 56,56 eiro).

Diemžēl var būt situācijas, kad zvanītājs ir maldinājis dispečercentru un mediķi notikuma vietā konstatē nepatiesas informācijas sniegšanu. Piemēram, spēcīgas asiņošanas vietā izsaukuma vietā atklājas, ka cilvēks ar nazi iegriezis pirkstā vai arī - mediķi dodas uz bezsamaņu, bet atklājas, ka izsaucējam ir vien galvassāpes pēc vētrainas ballītes. Tādā gadījumā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 202.pantu var tikt piemērota samaksa par apzinātu dienesta maldināšanu.

NMPD atgādina - uz ārkārtas tālruni ‘113’ jāzvana nekavējoties, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja neelpo vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi, ja ir gūta smaga trauma, ir stipra asiņošana, ja ir pēkšņa, dzīvību apdraudoša, saslimšana (pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insults u.c.).





Ņemot vērā lielo zvanu skaitu uz ārkārtas tālruni ‘113’ situācijās, kas nav neatliekamas, bet medicīniskā palīdzība vai padoms ir nepieciešams, NMPD aicina iedzīvotājus vienmēr savlaicīgi risināt radušās veselības problēmas, lai novērstu nopietnākas sekas savai veselībai. Vienkāršāku saslimšanu, nelielu traumu gadījumos vai saasinoties esošai slimībai, aicinām sazināties ar savu ģimenes ārstu, vērsties pie dežūrārsta vai tuvākajā steidzamās medicīniskas palīdzības punktā, bet nakts stundās un brīvdienās konsultēties ar mediķiem pa Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.