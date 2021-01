No aizgājušā gada paņemam līdzi iegūto pieredzi un jauno gadu sākam ar labām domām

Andra Lubāne, strencēniete, trīs dēlu māmiņa

Kopumā 2020. gads bija dažādiem izaicinājumiem bagāts, neskatoties uz to, ka nebija viegli ne man, ne bērniem. Ir prieks, ka veiksmīgi izdevās tikt galā ar attālināto mācību procesu, kas bija līdz šā gada maija beigām. Gads deva lielisku iespēju pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem un iegūt jaunu pieredzi mācību procesā. Vairāk laika vasarā bija apmeklēt sporta treniņus Siguldā un nometnes mūsu kaimiņvalstī Igaunijā, kas deva pozitīvu atspērienu bērnu spor­tiskajai sagatavotībai un sekmīgi turpināt iesākto. Dēli trenējas divcīņā – tramplīna lēkšanā ar slēpēm un distanču slēpošanā (vasarā tās vietā ir skrituļošana). Vēl ir milzīgs prieks par to, ka kopīgi izdevās īstenot projektu Strenču pilsētā, uzstādot norāžu stabu.

Uz jauno gadu skatos ar pārliecību, ka tas noteikti būs labāks nekā aizgājušais. Katrā ziņā esam gatavi jauniem izaicinājumiem un iespējām, ko sniegs jaunais Vērša gads. Lasīju ļoti pozitīvus vārdus, kas noder ikvienam. Piecelies un iztaisno muguru! Atrodi Polārzvaigzni! Uzmeklē savas patiesās vērtības! Atsakies no tā, kas velk pie zemes, un koncentrējies uz to, kas palīdz augt! Notici sev un saviem sapņiem! Esi pateicīgs par to, kas tev ir! Pieņem lēmumu rīkoties un rīkojies! Nedod sev atlaides! Iemācies savaldīt savas bailes un pārvarēt slinkumu! Smaidi un smaidi daudz! Smaidi ar sirdi, zobiem un vaigu bedrītēm! Baudi dzīvi un vienmēr skaties uz saulaino pusi!

Protams, ikdienā vīrusa ietekme ir jūtama ikdienas gaitās. Ir jābūt piesardzīgākiem. Ļoti žēl, ka vīrusa ietekmē ir ierobežotas iespējas izbraukt no valsts, kā arī ir atceltas dažādas starptautiskas sacensības Igaunijā, Vācijā, “Lotosa kauss” Polijā, kas tiešā veidā ietekmē bērnu ārpusskolas sporta nodarbību un sacensību apmeklēšanu.

Šobrīd man pietrūkst informācijas par vakcināciju pret “Covid-19”, lai es noformulētu savu personīgo viedokli par tās nepieciešamību un efektivitāti. Būsim piesardzīgi, izvērtējot katru nākamo soli jaunajā gadā. Visiem veselību, izturību un laimīgu Jauno gadu!

Māra Zeltiņa, Valkas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, astroloģe

Neraugoties uz to, ka 2020. gads bija citādāks un jutos mazliet piesieta pie vietas, kopumā tas man bija ļoti labs. Daba nemīl tukšumu. Ja mazāk varēja dzīvot uz ārpusi, vairāk bija jādzīvo uz iekšpusi. Ja izpalika teātri un koncerti, ja nevarējām aizceļot uz Spāniju, tad vairāk pabraukājām pa Latviju. Mūsu “lielais ārzemju ceļojums” šogad bija pa Igaunijas ziemeļiem augustā, kad tas vēl bija atļauts. Vēl vairāk lasīju grāmatas, klausījos “savu” mūziku. Vasarā piedalījos divās brīnišķīgās nometnēs. Vienu rīkojām Latvijas dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas biedriem, otra bija acu draugu nometne – fantastisks pasākums par to, kā uzlabot redzi dabīgā ceļā. Atklāju sev ļoti plašu izvēles iespēju apmeklēt gan izglītojošus, gan jautrus pasākumus tiešsaistē, Zoom platformā. Tiešsaistē notika pat ziemas saulgriežu budēļu vakars, ko visi apmeklējām maskās. Šogad ceļojumos neiztērēto naudu es “iestādīju” savā skaistajā dārzā, kur pavadīju gandrīz visu pavasari un vasaru. Šovasar bija vairāk laika staigāt pa pļavām un mežiem un vākt savas mīļās tēju zāles. Kopumā par aizvadīto 2020. gadu gribu teikt, ka pandēmijas diktētie apstākļi lika saprast, kas mums katram ir svarīgs, jo ļāva pārdomāt un padomāt, citādi nereti ir tā, ka daudz ko mēs darām skrējienā. Tagad šis skrējiens tika piebremzēts. Rezultātā mēs šajos neskaidrajos un mainīgajos apstākļos kaut ko katrs izvērtējām un kaut mazliet atbrīvojāmies no lietām, kuras mums nemaz nevajag. Iemācījāmies novērtēt cilvēkus, kuri iedvesmo un ceļ, nevis aplipina ar negācijām. Varbūt sapratām, ka tas, kas mums patiešām svarīgs, ir tepat, rokas stiepiena attālumā.

Jauno 2021. gadu sagaidu ar labām, gaišām domām. Dzīvojam tādā vietā, kur negācijas un sliktā statistika mūs skar mazāk nekā citur Latvijā un citur pasaulē. Ceru, ka tā arī paliks. Manuprāt, viss ir atkarīgs no katra paša, – vajag kustēties, smaidīt, elpot svaigu gaisu, domāt gaišas domas, nodarboties ar lietām, kas pašam patiešām patīk, un tad nemaz neatliks laika un vēlmes sekot līdzi skumjajai statistikai. Jābūt reālistiem un jādzīvo prātīgi! Gada prognozi esmu sastādījusi atsevišķiem cilvēkiem, un tajās nākamais gads rādās labs, taču viss ir atkarīgs no paša cilvēka. Ir jācenšas stāvēt pāri tam, kas notiek apkārt.

Attiecībā uz to, kāds būs jaunais gads kontekstā ar “Covid-19”, es domāju, ka mums būs jāmācās ar vīrusu sadzīvot un gudri jāpielāgojas. Ja, piemēram, mums neļauj pasākumu veidot vienā veidā, jādomā cits. 2020. gadā bija tikai viens īss brīdis, kad attiecībā uz kāzām nebija skarbi ierobežojumi, bet tie, kuri nepaspēja šajā īsajā brīdī “ielēkt”, pielāgojās. Ir jāadaptējas šajos jaunajos apstākļos. Es nedomāju, ka mēs jebkad dzīvosim tā, kā bija agrāk, bet domāju, katrā ziņā dzīvosim gudrāk un varbūt pat labāk. Viss ir atkarīgs no cilvēka paša. Var pukstēt, ka viss ir slikti, bet var arī pielāgoties šai grūti prognozējamai dzīvei un priecāties par katru veiksmi. Es nereti domāju, cik mēs, valcēnieši, aizvadītā gada nogalē bijām izredzētā stāvoklī Valkas – Valgas statusa dēļ. Varējām iet uz Valgu iepirkties, varējām svētku brīvdienās “drasēt” pa Valgas pastaigu celiņiem gar Pedeles krastiem un gandrīz sešu kilometru garumā elpot svaigu gaisu vai tad, kad ir vairāk sniega, slēpot vai vizināt bērnus ragaviņās. Tas viss ir mūsu! Un vēl mums ir Valgas krodziņi! Citos apstākļos manās acīs tā nav nemaz tik liela vērtība, bet šobrīd iespēja aizbraukt uz Igauniju un paēst pusdienas ir lieliska!

Attiecībā par vakcīnu pret “Covid-19”, – ja tiks ierobežota mana brīvība ceļot un apmeklēt pasākumus, tad es, protams, vakcinēšos, bet, ja varētu, tad es no vakcinēšanās pret “Covid-19” izvairītos, tāpat kā līdz šim esmu izvairījusies no jebkādas vakcinēšanās. Manuprāt, tā ir iejaukšanās organisma dabiskajā veselības ciklā. Mazāk uztraucos par sevi, vairāk man ir bažas par mūsu bērniem, mūsu mazbērniem – gribu, lai viņi ir veseli un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi!

Sandra Pilskalne, Valkas novada domes deputāte, brīvā laika organizatore Kārķu pagastā

Vērtējot aizvadīto 2020. gadu, Sandra Pilskalne, ilgi nedomājot, atzīst, ka tas bija pilnīgi citādāks nekā iepriekšējie gadi. Turklāt gads aizskrējis vēja spārniem. Viņai Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons lūdzis nosūtīt fotogrāfijas ar 2020. gada notikumiem pagastā. Sandra pirmajā brīdī satraukusies, ko tagad lai atrod, bet, pārskatot fotogrāfiju arhīvu, atklājies, ka arī šajā sarežģītajā gadā ar diviem “Covid-19” pandēmijas viļņiem Kārķos notikuši gan pasākumi, gan turpinājušies iesāktie projekti. Gada sākumā notika jaunās ugunsdzēsēju depo ēkas svinīga atklāšana un janvāra barikāžu atceres pasākums. Sandra atzīst, ka kārķēnieši likuši uzsvaru uz vietējā tūrisma attīstību ar mērķi rosināt arī vietējos uzņēmējus un mājražotājus pievērsties jaunām lietām. Kārķēnieši patiesi lepojas ar savu Lustiņdruvas dabas taku, kas ir viens no iemesliem, kāpēc pagasta centrā piestāj automašīnas. Šogad Lustiņdruvā īstenoti vairāki projekti, tostarp vides objektu – Lielās ķemmes jeb velosipēdu novietnes un Dāmu rokassomiņas jeb atkritumu urnas – atklāšana, projekta “Pa Lustiņdruvas zvēru un kukaiņu pēdām” īstenošana bez oficiālas atklāšanas, kā arī Meža klases vides objektu atklāšana. Vēl gada nogalē pagasta pārvalde ar pašu spēkiem no 150 gadus vecas lapegles darināja putnu olas, milzīgu ligzdu un pašu putnu. Arī šis jaunpienācējs papildinās Lustiņdruvā pieejamos noslēpumus un ļaus dabas takas apmeklētājiem ne tikai baudīt dabu, elpot tīru gaisu, bet arī izglītoties. Pēc tam iebraucēji dodas uz vietējo zemnieku saimniecību “Rudzīši”, kur apskatāmi putni un zvēri. Izcilas atsauksmes iemantojusi arī Kārķos ceptā pica, kura top pēc pasūtījuma un klientiem tiek piegādāta pavisam karsta. Sandra uzskata, ka tā soli pa solim attīstās ne tikai pagasta infrastruktūra, bet arī tā iedzīvotāji ceļ savu labklājības līmeni. Aizvadītajā gadā pagasta centrā ir atklāti divi jauni bērnu rotaļlaukumi. Neaizmirstams notikums pagasta dzīvē bija vasarā televīzijas raidījuma “Tas notika šeit” filmēšana un triju vēsturnieku atklājumi. Šī notikuma spilgts atgādinājums ir pie Dabas koncertzāles esošās saliņas jaunais nosaukums – Pērļu sala. Īsi pirms Ziemassvētkiem Kārķos notika janvāra barikāžu dalībnieku intervēšana un filmēšana apjomīgam “ReTV” raidījumam par janvāra barikādēm, jo 2021. gada janvārī aprit trīsdesmit gadi kopš šiem vēsturiskiem notikumiem. To veido Vidzemes Augstskolas rektors un vēsturnieks Gatis Krūmiņš.

Anita Šteinberga, Smiltenes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece

Atskatoties uz pagājušo gadu, tas bija ļoti darbīgs un jaudīgs profesionālajā ziņā. Maijā noslēdzās pašvaldības īstenotais projekta «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā» I kārta, kas ilga trīs gadus. Šim projektam veltīju ļoti daudz darba, un rezultātā mums izdevās izpildīt visus Veselības ministrijas izstrādātos kritērijus un pat krietni pārsniegt sākotnēji cerēto. Atskatoties uz piedzīvoto, jau pavasara otrajā pusē pārņēma labi padarīta darba sajūta, emocijas un enerģija plūda pārpārēm. Smiltenes novada iedzīvotāji, kas iesaistījās un līdzdarbojās projekta aktivitātēs, ir liels virzītājspēks, kas neļauj apstāties. Pagājušajā gadā kopā ar kolēģiem sākām strādāt pie projekta II kārtas, kas arī dos iespēju iedzīvotājiem trīs gadu garumā bez maksas iesaistīties aktivitātēs. Piedevām tādās, kuras paši bija ieteikuši. Liels pieprasījums bija pēc jogas un vingrošanas, ņemot vērā mūsu iedzīvotāju ierosinājumus, kad beigsies ierobežojumi, notiks zumbas un krosfita treniņi, kā arī vingrošanas nodarbības pie fizioterapeita, kas līdz šim nebija. Pievērsām uzmanību arī tām lietās, kuras iepriekš varbūt tik labi nepadevās, kā būtu vēlējušies.

Šis projekts man pašai daudz nozīmē, tas noteikti ienesa jaunas un paliekošas vēsmas arī mūsu novadā. Cilvēki vairāk sāka uzticēties Sociālajam dienestam un aktīvi ar mums komunicē. Apzinās, ka varam sniegt atbalstu dažādos veidos. Taču pats vērtīgākais, pievērsās aktīvākam dzīvesveidam, vairāk rūpējās par savu fizisko un garīgo veselību. Šajos laikos kustēties un rosīties ir vēl svarīgāk, kad tik daudzas lietas notiek attālināti. Tikpat svarīga ir motivācija. Manuprāt, Smiltenes novada speciālisti lieliski spēj motivēt pat tos cilvēkus, kas vēl pirms «Covid-19» pandēmijas bija ierāvušies sevī un nealka būt ārpus savas mājas un ierastās vides. Nodarbību vadītāji ir sava darba vēstneši, kas strādā no sirds. Ne velti, kad pie mums ieradās veikt pārbaudes, vēlāk tikām pasniegti citiem novadiem kā paraugs.

Mani joprojām saviļņo, ka katrā Smiltenes novada pagastā izveidojās aktīvu cilvēku grupiņa, kas atrada laiku un iespēju, lai atbrauktu uz nodarbībām Smiltenē. Šajā gadā parūpēsimies par to, lai šie cilvēki savos pagastos varētu apmeklēt nodarbības.

«Covid-19» laiks licis daudz ko pārdomāt. Profesionālajā jomā meklēt jaunas metodes, kas nemaz nav slikti. Pateicoties aizliegumiem un dažādiem ierobežojumiem, sapratu, ko arī nākotnē var lieliski noorganizēt attālināti. Tehnoloģijas ir mūsu ikdiena. Runājot par pārdomām, domāju, daudzi ir nonākuši pie atziņas, cik ļoti gribam komunicēt viens ar otru klātienē un ka nekā dārgāka par veselību mums nav. Arī man pašai ir tuvs veselīgs dzīvesveids. Esmu ziemas peldēšanas cienītāja. Regulāri peldu Niedrājā. Šī mana nodarbe stiprina muskulatūru, noņem nervu spriedzi, dod enerģiju. Kad izkāpju no ūdens, jūtos attīrījusies. Vēl savu ikdienu nevaru iedomāties bez pastaigām un nelieliem skrējieniem. Ikdienā ir jāiekļauj gan garīgas, gan fiziskas aktivitātes, jo tā kļūstam priecīgāki, atvērtāki, draudzīgāki viens pret otru. Nenoliedzami, uz mani ietekmi ir atstājuši Latvijā ievērojamie profesori un lektori, kas veselības projekta ietvaros uzstājās Smiltenē.

Šajā gadā katram novēlu turpināt attīstīties, apgūt jaunas zināšanas un iemaņas atbilstoši savām spējām un prasmēm. Es ticu, ka ar pozitīvu attieksmi pret sevi un dzīvi kopumā mēs tiksim laukā no šī brīža situācijas, kādā esam koronavīrusa dēļ. Atcerieties, dzīvē nekas nestāv uz vietas, viss plūst un mainās. Man ir prieks, ka līdz ar to arī mēs kļūstam gudrāki.

Un vēl, cerību nedrīkst pazaudēt nekad! Latvija jau ir saņēmusi pirmās «Covid-19» vakcīnas. Tas nozīmē, ka ir sperts nākamais solis, lai iedzīvotāji varētu atgriezties ierastajā dzīves ritmā. Vēl gribu ikvienam novēlēt savstarpējo sapratni.