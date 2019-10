No šodienas Smiltenes novada pilsētā un ciemos izvedīs lapas

No šodienas, 14. oktobra, Smiltenes novadā sāksies ikgadējais sakoptības jeb spodrības mēnesis, ko organizē pašvaldība. Šogad jaunums ir tas, ka savākto lapu izvešanas akcija notiks arī novada pagastu ciematos un sakoptības mēneša noteikumi būs jāievēro arī ciematu iedzīvotājiem.

No 14. oktobra līdz 15. novembrim, kamēr ilgs sakoptības mēnesis, ugunskurā atļauts sadedzināt tikai koku, krūmu sausos un kaitēkļu bojātos zarus sava īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības pasākumus un neradot kaitējumu trešās personas veselībai un mantai, informē Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Jāievēro vairāki nosacījumi

Sakoptības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā un no pagastu ciemu centriem tiks organizēta savākto lapu (tai skaitā dārza augu lakstu, zāles, nezāļu) izvešanas akcija. Maisu ar savāktām lapām izvešanu organizē un apmaksā pašvaldība, taču ir jāievēro vairāki nosacījumi.

Smiltenes pilsētas teritorijā no katras mājsaimniecības maisus savāks ne vairāk kā vienu reizi. Maisu izvešana jāpiesaka no 14. līdz 28. oktobrim, zvanot SIA “Smiltenes NKUP” uz telefona numuru 25302253 darba laikā no pulksten 9 līdz 12.

Piesakot izvešanu, obligāti jānosauc mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā, ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, un savs tālruņa numurs. Savāktās zaļo augu daļas un lapas jāsaliek savos maisos, un tie jānovieto ārpus sētas. Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisus neizvedīs.

Maisus izvedīs uzņēmums SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotās maisu izvešanas dienas – 17. oktobris, 24.oktobris, 31. oktobris, 7. novembris, 14. novembris un 21. novembris. Vadoties pēc laika apstākļiem, pieteikšanās un lapu izvešanas laiks var tikt pagarināts.

Arī Smiltenes novada pagastu ciemu centros no katras mājsaimniecības maisus savāks ne vairāk kā vienu reizi. Maisu izvešana jāpiesaka līdz 1. novembrim sava pagasta pārvaldē. Piesakot izvešanu, tāpat obligāti jānosauc mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā, ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, un savs tālruņa numurs. Savāktās zaļo augu daļas un lapas jāsaliek savos maisos, un tie jānovieto ārpus sētas. Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisus neizvedīs.

Maisu izvešana notiks novembrī.

Vēl variants – komposts

Zaru izvešanu ir iespējams pieteikt SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz tālruni 29161694 darba laikā no pulksten 8 līdz 17, vai SIA “ZAAO” (tālrunis informācijai 64281250 vai 29225862). Zaru izvešanu pašvaldība neapmaksās.

Smiltenes novada dome aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, izmantot pašvaldības apmaksāto savākto zaļo augu daļu un lapu maisu izvešanu pilsētas teritorijā un visas iespējamās neskaidrības risināt, savstarpēji komunicējot.

Koku lapas var arī kompostēt, jo tās satur daudz augiem nepieciešamo barības vielu. Trūdot komposts bioloģiski aktivizējas. Lapu trūdzemi var izmantot augļu koku, ogulāju un zemeņu stādījumu mulčēšanai un augsnes ielabošanai.