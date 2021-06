Nosvinēta Valkas un Valgas dzimšanas diena

Aizvadītajā piektdienā pirmo reizi Valkas un Valgas kopīgajā centrā ar svētku kūciņām, dziesmām, saksofona spēli, dīdžeja uzstāšanos, Valkas kafejnīcu vakaru un pūtēju orķestra skaņām daudzās pilsētas vietās notika robežpilsētu Valkas un Valgas 437. dzimšanas dienas svinības. Lai gan Latvijā pastāv ierobežojumi, kas liedz rīkot plašus pasākumus, tomēr Valkas dzimšanas dienas svinības izdevās – to atzina daudzi svētku apmeklētāji. Pēc ilglaicīgas sēdēšanas mājās cilvēki, joprojām ievērojot distancēšanos, klausījās muzikālos priekšnesumus un vienkārši izbaudīja to, ka pamazām dzīve atgriežas vecajās sliedēs. Nevar nepieminēt arī jaunās kafejnīcas “Walk Cafe” atklāšanu Raiņa ielā 1, kas jau no paša rīta līdz vēlam vakaram mudināja valcēniešus un pilsētas viesus nobaudīt piedāvātos gardumus un atspirdzinājumus. Visas dienas garumā pie jaunās kafejnīcas stāvēja gara rinda. Jāpiemin arī netālu esošais bistro “Jumis”, kas, atsaucoties svētku organizatoru aicinājumam iesaistīties Valkas kafejnīcu vakarā līdz pulksten 20, pagalmā apmeklētājiem bija ierīkojis īpašu “čilošanas” vietu, kā arī izvietojis galdiņus ar sniegbaltiem galdautiem un vāzes ar smaržīgiem vasaras ziediem. Arī bērniem bija īpašs stūrītis un iespēja ar krītiņiem zīmēt uz asfalta.

Savukārt pie “Walk Cafe” īpašu gaisotni radīja arī dīdžeja DJ Armand Hill uzstāšanās, mudinot mūzikas ritmos izkustēties ne tikai jauniešus, bet arī vecāka gadagājuma ļaudis. Nenoliedzami, piektdienas vakara kulminācija bija izbaudāma igauņu pusē – tradicionālajā brīvdabas koncertā Pedeles upes ielokā, kurā muzicēja latviešu čellistu grupa “Dagamba” un igauņu metālisti – grupa “Metsa­töll”.



Skanēja varen skaļi! Sajūsminātie ieraksti sociālajos tīklos par iespēju bez deguna un mutes aizsega apmeklēt dzīvu koncertu, jo Igaunijā tas ir atļauts, apliecina, ka cilvēki ir noguruši no ilglaicīgajiem ierobežojumiem un aizliegumiem. Dzīvojot Latvijas – Igaunijas pierobežā, valcēnieši arī šajā reizē izmantoja priekšrocību brīvi šķērsot robežu, lai apmeklētu koncertu. Pēc skaļas svinēšanas nākamajā rītā jau no pulksten astoņiem pircējus gaidīja tirgotāji. Piedāvājums bija gana plašs un interesants, jo nedominēja apnikušais Lietuvas tirgus piedāvājums, bet gan amatnieku darinājumi, arī konditoreja un gaļas izstrādājumi. Tirgus apmeklētāji labprāt iegādājās arī stādus un podus ar nokarenajām puķēm. Jāteic gan, ka igauņu pircēju bija salīdzinoši maz, jo kaimiņi joprojām baidās šķērsot robežu ar mērķi apmeklēt Valkas veikalus un tirgu.

Vairāk foto – www.ziemellatvija.lv sadaļā “Foto”.