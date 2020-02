bezugunsnavdumu

A jēga? Valga kopā ar Valku SEZ neies. Tur zagļus nemīl, kuri domā, ka dome ir viens cilveks. Droši, ka Valkā, krauklis no rīta izlema, deputāti bez sava viedokļa balsoja, naudu no kases izzaga.



Baskebola klubu likvidēs dēļ kraukļa iejaukšanās. Cilvēks patiesi domā ka ir pasaules naba, bet pats pieprasa veselus 33000 bez seguma, bez nekāda iesnieguma, un droši ka bez atpakaļ ejošas saites.

Vienkārši dodiet un mēs izsaimniekosim. Valgā tādas lietas netiks cauri nekad.

Tas varbūt krauklim 33000 ir nekas, kā 3.30 eiro parastām cilvēkam. Igaunijā skaita katru kapeiku.

Tur ceļi ir labi, ka soda katru kurš to piedrazo, un soda bargi.

Tur ir civilizācija, bet Latvijā ir banānvalsts.



Īpaši ja krauklis no SEZ redz tikai papildus ienākumus kurus izsaimniekot pēc saviem ieskatiem.

pirms stundas, 2020.02.21 14:04