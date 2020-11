Notiks vebinārs “Kā piedāvāt savu pakalpojumu dabas tūristam?”

Latvijā aktīvās atpūtas cienītāju vidū popularitāti iegūst garās distances pārgājienu maršruts Mežtaka, kas ved cauri Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skaistākajiem mežiem un nacionālajiem parkiem, aptverot arī Strenču un Valkas novadu teritorijas.

Garās distances pārgājienu maršrutu novērtē aktīvās atpūtas cienītāji un dabas tūristi

Jaunais pārgājienu maršruts Mežtaka kā resurss tūrisma produktu un pakalpojumu veidošanā būs viena no tēmām, par ko otrdien, 1. decembrī, stāstīs Vidzemes plānošanas reģiona rīkotajā vebinārā “Kā piedāvāt savu pakalpojumu dabas tūristam?”. Vebinārs notiks ZOOM platformā un ir paredzēts tūrisma nozares pārstāvjiem – gan uzņēmējiem, gan pašvaldību speciālistiem.

Labas emocijas skaistā mežā

Vebinārā piedalīsies arī Strenču novada domes tūrisma speciāliste Madara Ribozola. Viņa vienas dienas laikā jau ir izgājusi Mežtaku posmā no Strenčiem līdz Spicu tiltam pār Gauju Valkas novadā un šādu aktīvās atpūtas iespēju vērtē kā lielisku. Pietiekot pat ar dienā noietu vienu takas posmu, lai gūtu pozitīvas emocijas.

“Man patīk tas, ka visu dienu vari būt aktīvs, vari būt dabā, apskatīt mežu un tūrisma objektus, ja ceļā tādi ir. Strenču novadā Mežtaka vietām sanāk kopā ar Gaujas kultūrvēsturisko taku, kuras stendus, cerams, izdosies atjaunot, un ar plānoto “Sēņu ceļa” maršrutu,” stāsta Madara Ribozola.

Mežtakas marķēšana dabā Latvijas teritorijā ir pabeigta, uz šo maršrutu norāda pie kokiem nostiprināts marķējums oranžā un baltā krāsā. Par Mežtaku ir sagatavota brošūra un karte (sīkāka informācija www.meztaka.lv).

Mežtaka ir sadalīta astoņos reģionos ar atšķirīgām ainavām, reljefu, dabas vērtībām un gājiena pieredzi. Tie ir: Rīga un Pierīga, Gaujas Nacionālais parks, Ziemeļgaujas mežaine, Veclaicenes mežaine, Hānjas augstiene, Setu zeme, Peipusa piekraste un Ziemeļigaunijas piekraste. Katra reģiona aprakstā minēti spilgtākie iespaidi Mežtakas tuvumā, īpaši izceļot dabas un kultūrvēstures mantojumu. Maršruts ir veicams vienas vai divu dienu pārgājienu posmos (pavisam tādu ir 50), kur katrs posms ir aptuveni 20 kilometru garš.

Mūsu puses novadiem tuvākais Mežtakas maršruts ir Ziemeļgaujas mežaine no Valmieras līdz Trapenei. Šis apvidus Mežtakā tiek raksturots kā viens no vismazāk apdzīvotajiem un mežainākajiem, ar iekšzemes kāpu masīviem, ko klāj skraji, caurredzami priežu meži. No augstākajām vietām redzami izteiksmīgi skati pāri Gaujas līkumiem, bet vietām paveras plašas pļavas, kurās aug veci ozoli.

Strenčos Mežtaka ienāk no Brenguļu puses un turpinās nogāzē pie tilta pār Gauju Valkas novada virzienā, aizvedot tālāk uz Spicu tiltu, Cirgaļu iekšzemes kāpām un pēc tam – līdz Zvārtavas pilij un Trapenei Apes novadā. Tālāk Mežtaka ved pa Alūksnes novadu, kur maršruta “odziņas” ir ainaviski krāšņās Kalamecu – Markūzu gravas un Alūksnes augstienes ainavas.

Dabas tūristam draudzīgi pakalpojumi

Dabas un pārgājienu tūrisms kļūst arvien populārāks, tādēļ Vidzemes plānošanas reģions 1.decembrī rīko vebināru, lai speciālisti dalītos pieredzē par dabas tūristam draudzīgiem pakalpojumiem un veicinātu sadarbošanos ar citiem pakalpojumu sniedzējiem gan reālajā, gan digitālajā vidē.

Pieteikšanās vebināram atvērta līdz šodienai, 27. novembrim, SAITĒ ja vēl būs brīvas vietas (sīkāka informācija – Vidzemes plānošanas reģionā).