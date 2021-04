Novados vakcinācijas tempu nevar paātrināt vakcīnu devu trūkuma dēļ

Smiltenes novadā iedzīvotājus vakcinēt pret “Covid-19” sāka februāra beigās. Līdz 12. aprīlim pirmo devu ir saņēmuši 1354 novada iedzīvotāji. Izdzirdot šo skaitu, Smiltenē praktizējošā ģimenes ārste Maruta Bindre atzīst, ka lielāks tas nemaz nevar būt, jo vakcīnas piegādā nelielās devās.

“Vakcīnas otro devu, visticamāk, novadā ir saņēmuši mediķi. Uz nedēļu dažkārt mums ir desmit, citreiz piecdesmit devas. Šādi muļļājoties nevaram kāpināt tempu. Diemžēl daļa cilvēku ir atslābuši, savu lēmumu par vakcinēšanos ir pārdomājuši, kā arī vēlas nogaidīt. Atteikumi ir bijuši. Cilvēki ieklausās, ko runā viens, otrs, trešais, bet ārstu teikto uztver kā mazsvarīgu informāciju. Esmu dzirdējusi cilvēku sakām, ka visa vakcinēšanās ir bizness. Ticiet man, arī bez tās mums, ģimenes ārstiem, ir liels noslogojums. Darbs netrūkst,” laikrakstam saka ģimenes ārste M. Bindre. Vairumā gadījumu ārsta praksē iedzīvotāji saņēmuši “Astra Zeneca” pirmo devu, vairākos gadījumos arī “Modernu”.

Daļa iedzīvotāju domas mainīja pēc tam, kad marta vidū Latvija uz dažām dienām piesardzības nolūkos apturēja “Astra Zeneca” vakcīnu pret “Covid-19”. Lēmums toreiz tika pieņemts, balstoties uz ziņojumiem no atsevišķām Eiropas Savienības valstīm par trombembolijas gadījumiem, kas novēroti dažādos laika posmos pēc vakcīnas saņemšanas.

“Cilvēku argumentācija vakcinēties vai nevakcinēties ir dažāda, kopumā Latvijā vakcinācijai izmantotas vairāk nekā 107000 “Astra Zeneca” devas. Piemēram, pirmdien, 12. aprīlī, vakcinācijai 65% gadījumu tika izmantota tieši “Astra Zeneca”, pārējos gadījumos – citas pieejamās vakcīnas,” “Ziemeļlatvijai” stāsta Vakcinācijas projekta biroja komunikācijas konsultante Agnese Strazda.

Kopš pirmdienas Latvijā sāka vakcinēt klātienē strādājošos pedagogus saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajiem sarakstiem.

Grundzāles pamatskolas pirmsskolas grupas audzinātāja Sandra Eimane vēlas vakcinēties pret “Covid-19”. “Esmu no tiem cilvēkiem, kas ļoti vēlas vakcinēties. To daru savu vecāku dēļ, izjūtu pilsonisku atbildību, jo ikdienā strādāju ar bērniem. Man personīgi nav nozīmes, ar kuru vakcīnu potēties. Saklausīties un salasīties jau var visu ko, gan jau daļa taisnības tajā visā ir. Bet blaknes cilvēkam ir iespējamas no jebkuriem medikamentiem. Šeit trombi ir tikai dažiem no vairākiem miljoniem,” saka S. Eimane.

Pirmsskolas skolotāja stāsta, ka viņu sadusmojusi pieteikšanās kārtība vakcīnai pret “Covid-19”. Sākotnēji viņa informēja feldšeri un skolas direktori, taču izglītības iestādes vadība paskaidroja, ka pieteikšanās kārtība ir caur manavakcina.lv. “Ne visiem skolotājiem ir interneta banka un eParaksts, lai reģistrētos. Beigās atradu telefona numuru, uz kuru jāzvana. Nesaskatu šajā visā jēgu. Ja reiz ir ģimenes ārsti, kāpēc man vēl būtu jāzvana kur citur. Kad parādās blaknes pēc vakcīnas saņemšanas, tad gan pirmie, pie kā pacientiem ir jāvēršas, ir ģimenes ārsti. Sistēma sanikno, protams, manu vēlmi vakcinēties tas nemazināja, bet pieļauju, ka daļu tas varētu ietekmēt,” pārdomās dalās pirmsskolas skolotāja no Grundzāles.

Viņa atklāj, ka ir nogurusi ilgstoši strādāt ar ierobežojumiem, tāpēc izmanto iespēju piedalīties psiholoģes Ineses Taubes vadītajās atbalsta grupās pedagogiem, kas notiek tiešsaistē. Tās palīdz atgūt mieru un stiprina. Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa zina teikt, ka vakcīnai pieteikušies gandrīz visi izglītības iestādes pedagogi, tagad atliek vien gaidīt uzaicinājumu uz vakcinēšanos.

Vakcinācijas projekta biroja komunikācijas konsultante A. Strazda informē: “Šobrīd kopā vakcinēti 247 izglītības iestāžu darbinieki, kopā manavakcina.lv pieteikušies vairāk kā 15000, bet ne visi pieteikušies atrodami arī IZM sarakstos. Vakcinācija turpinās, novirzīšana jau uz vakcināciju arī.»

Kamēr “Covid-19” izplatība Valkas novadā ir mazinājusies, bet Strenču novadā saslimstība nav konstatēta, Smiltenes novadā situācija pasliktinājusies – “Covid-19” pozitīvs apstiprināts 46 personām.

“Covid-19” vakcīnas saņēmuši

Smiltenes novadā: pirmo devu – 1354, otro devu – 85

Valkas novadā: pirmo devu – 1038, otro devu – 66

Strenču novadā: pirmo devu– 466, otro devu – 115

Vakcinācijas projekta biroja sniegtie dati

Komentārs

Ilona Uzbeka, ģimenes ārste Valkā:

- Līdz šim ģimenes ārsta praksē vakcīnas pirmo devu ir saņēmuši gandrīz divsimt pacientu. Otro devu vēl gaidām. Ne reizi mums nav atsūtīti tik “Covid-19” vakcīnas flakonu, cik esam pieprasījuši. Vienmēr piegādā mazāk. Lielākais skaits vienā piegādē ir četri flakoni. Saraksti ar prioritārajām grupām ir izveidoti.

Praksē lielākoties ir gados vecāki cilvēki. Rindā pirmie, kuri saņēma vakcīnas pirmo devu, bija septiņdesmit gadu un vecāki cilvēki. Viņi bija aktīvi, absolūti motivēti, pacilājošā noskaņojumā un dzīvot griboši. Paši zvanīja un interesējās par vakcinācijas iespējām. Vakcinēties nāca saposušies kā uz svētkiem, tas saviļņoja. Ļoti lepojos ar saviem pensionāriem. Izjutu misijas apziņu, bet tā bija ar pirmajiem simts pacientiem. Tālāk kļuva aizvien grūtāk, māsiņa zvanīja tiem, kas bija pieteikušies vakcīnai caur manavakcina.lv platformu. Gandrīz katrs otrais atteicās vakcinēties. Atteikuma iemesli ir dažādi – “tagad nē”, “es rudenī”, “es vēlāk”. Tad jautāju, kāpēc vēlāk. Šiem pacientiem ir bail no kaut kā, izņemot pašu “Covid-19”. Dažkārt dienas laikā uz vakcināciju neatnāk pat divi trīs cilvēki, kuri neuzskatīja par pienākumu telefoniski informēt par savu neierašanos. Vienā gadījumā cilvēks sāka šaubīties, aizpildot veidlapu pirms pašas potes. Piespiest nevienu nevaram. Vēl ir tādi, kas kategoriski atsakās no “AstraZeneca” vakcīnām un saka, ja ir “Moderna”, lai tad viņiem piezvanot. Ģimenes ārsti ir noguruši, emocionāli izsmelti un sāk izdegt, jo šis process ir grūts. Mani uztrauc tas, ka no vakcīnas atsakās iedzīvotāji riska grupās, ar hroniskām saslimšanām, lieko svaru, tagad arī daļa pirmsskolas pedagogu.

Kā mediķe esmu dziļi vīlusies šādā attieksmē, kas skar kaut ko tik ļoti nopietnu, kas šodien visu pasauli ir nolicis mierā. Vai mēs gribam visu laiku nēsāt sejas maskas, strādāt un mācīties attālināti?

Saku paldies tiem iedzīvotājiem, kuri nav pārdomājuši un ir vakcinējušies, paklausot manam padomam un apzinoties vispārējo situāciju. Citādāk nav iesējams iegūt kolektīvo imunitāti. Teikšu profesora Ērgļa vārdiem: “Labākā vakcīna ir tā, kuru jums šobrīd piedāvā.”