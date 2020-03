Latvijā ieviests jauns tālruņa numurs – 8303, uz kuru turpmāk varēs zvanīt pacienti, lai pieteiktos valsts apmaksātu Covid-19 analīžu veikšanai, informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD).

ĪSUMĀ:

Cilvēkiem, kuri atgriezušies no ārzemēm un kuriem vismaz divas dienas ir viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums - ar aizdomām uz Covid-19, jāzvana uz tālruni 8303, lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu veikšanai. Tāpat uz šo tālruņa numuru jāzvana epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām ar saslimšanas simptomiem.

8303 darbosies katru dienu no plkst. 9 līdz 18. Zvanu centrā reģistratori piereģistrēs un izvērtēs, vai pacientam jādodas uz analīžu nodošanas telti, vai arī mediķu brigāde brauks pie pacientiem, kuriem nebūs iespējas doties uz telti.

NMPD tālruņa numura 113 dispečeriem vairs nebūs iespēju pacientus nosūtīt uz Covid-19 analīzēm.

Savukārt uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana tad, kad simptomi ir smagi – ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums.

Jaunais telefons 8303 ieviests, jo pašlaik ierasto 1200 zvanu vietā NMPD saņem gandrīz 4000 zvanus diennaktī. Tas pārslogo dienestu, skaidroja NMPD direktore Liene Cipule.





Tāpat, lai atvieglotu NMPD darbu, tiek piesaistīti medicīnas studenti. Pašlaik NMPD lielākā interese ir nodrošināt darbu analīžu pieņemšanas teltīs, ko varētu uzticēt studentiem. Tāpat studenti piesakās palīdzēt darbos ar dokumentiem, piemēram, saistībā ar reģistrāciju, pastāstīja Cipule.



Līdz 18. marta rītam Latvijā saslimšanu ar Covid-19 reģistrēja 71 personai, bet kopumā veikti 2 144 izmeklējumi.

Visi 11 jaunie Covid-19 pacienti, par kuriem paziņoja 18. marta rītā, ir pieauguši cilvēki – septiņi Rīgā un četri Pierīgā. No viņiem divu pacientu saslimšana tiek saistīta ar kontaktu ar apstiprinātiem Covid-19 gadījumiem ģimenes ietvaros, pastāstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.





SPKC pārstāvis arī norādīja – no 18. marta visas pasaules valstis atzītas par infekcijas skartajām. Tas nozīmē – iedzīvotājiem, kas atgriežas no jebkuras citas valsts, ir jāpaliek mājās pašizolācijā. Ārpus mājām drīkst iet tad, ja ievēro divu metru attālumu no citiem cilvēkiem, tostarp tiek ieteikts nelietot sabiedrisko transportu.

Cilvēki, kuriem ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19, lielākoties ir ar viegliem slimības simptomiem. Viņiem no veselības viedokļa svarīgi palikt mājās.

Arī sabiedrības labad ir būtiska Covid-19 pacientu stingra izolācija.

Taujāts par atšķirīgo apstiprināto gadījumu skaitu Baltijas valstīs, Perevoščikovs skaidroja, ka tas saistīts ar veikto izmeklējumu skaitu. Pagaidām Lietuvā un Latvijā testēšana ir vienāda – pārbauda slimniekus, kuri apmeklē jebkuru teritoriju ārpus valsts.

Satraukumu par Covid-19 izplatību paudis Rīgas Stradiņu universitātes profesors, psihiatrs Māris Taube. Cilvēki baidās, tostarp doties pie ārsta un braukt uz slimnīcām. Esot arī dažādi dīvaini priekšstati. Tāpat saasinās uztvere cilvēkiem ar hroniskām psihiskām saslimšanām, pastāstīja Taube.

KONTEKSTS:

Jaunā koronavīrusa izraisītā saslimšana "Covid-19" sāka izplatīties 2019. gadā Ķīnas centrālās daļas pilsētā Uhaņā. Vēlāk Pasaules Veselības organizācija novērtēja, ka Covid-19 saslimstība sasniegusi globālās pandēmijas līmeni. Daudzās pasaules valstīs, tostarp arī Eiropā, atcelti masu pasākumi, kā arī slēgtas skolas un citas iestādes, lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos.

Latvijā pirmoreiz Covid-19 vīruss konstatēts 2020. gada 2. martā. Ar mērķi ierobežot infekcijas izplatīšanos Latvijā 12. martā nolemts izsludināt ārkārtējo situāciju, kas būs spēkā no 13. marta līdz 14. aprīlim un kuras laikā noteikta virkne ierobežojumu.