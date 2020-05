Pamazām dvīņu pilsēta Valka top ziedoša un krāsaina

Šonedēļ Valkā vairākās vietās uzstādīti jauni betona puķu podi. To idejas autore ir dārzniece Alita Plūksna. Gatavošanas darbos iesaistījās arī pašvaldības Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieki.

Jaunie puķu podi ar sastādītām puķēm novietoti pie novada domes ēkas Beverīnas ielā 3. Pavisam neilgu laiku tie bija arī pie mākslas skolas ieejas, taču pieņemts lēmums tos uz kādu laiku noņemt, kamēr sakuplo podos iestādītās puķes. Šonedēļ ir uzstādīti vairāki gaisa puķu podi pie apgaismes stabiem, sākot no Tālavas ielas krustojuma līdz Strautu ielas krustojumam virzienā uz Rūjienas ielas mikrorajonu. Novada domes izpilddirektora vietnieks – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Gints Stālmeisters stāsta, ka drīzumā uzstādīs arī puķu piramīdas. Tajās puķes jau ir sastādītas, bet nedaudz jāpagaida, kamēr tās sakuplo. Viņš atklāj, ka ziedošās piramīdas novietos tajās pašās vietās, kur iepriekšējos gados – Lugažu laukumā netālu no Kārļa Ulmaņa pieminekļa un Rīgas un Raiņa ielas krustojumā. Sarunā ar “Ziemeļlatviju” A. Plūksna atzīst, ka viņai galvā dzimst daudz ideju, kas palīdzētu ietaupīt pašvaldības budžetu. Viena no tām ir īstenota, iespējams, sekos arī citas.

“Ziemeļlatvija” aptaujāja vairākus valcēniešus, ar vēlmi noskaidrot viņu viedokli saistībā ar Valkas izdaiļošanu. Linda Ščerbane slavē jaunās dārznieces A. Plūksnas tā saucamos “zaļos” pirkstiņus, jo jau tagad varot redzēt, cik skaista ir Valka. Linda cer, ka iesāktais darbs turpināsies un pilsētā parādīsies arvien vairāk sakoptu un apzaļumotu vietu.