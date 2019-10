Par drošu plecu vēlas kļūt “Laiks Tikai Meitenēm...”

Divas domubiedrenes un meiteņu mammas Aija Silakalne un Krista Šeļegovska nonākušas līdz secinājumam, ka pusaudzēm pietrūkst vides, kurā justies brīvi un būt pašām, tāpēc piedāvā viņām “Laiku Tikai Meitenēm...” un vēlas sākt ar Smiltenes novadu.

Par “Laiks Tikai Meitenēm” sauc interneta platformu feisbukā pusaudzēm, bet tās izveidotājām ir lielāki plāni. Krista un Aija iecerējušas reizi mēnesī rīkot pāris dienu ilgas tikšanās reizes 12 līdz 17 gadus vecām meitenēm no visas Latvijas skaistā, romantiskā un nedaudz intīmā gaisotnē, lai kopīgi ļautos meiteņu sarunām par viņām svarīgiem jautājumiem.



Signāls bija pati pirmā nometne

Pirmā šāda sanākšana notiks atpūtas kompleksā “Trīssaliņas” Smiltenes novada Grundzāles pagastā 12. un 13. oktobrī (vietu skaits ir ierobežots – 15).

“Mēs vēlamies ikvienai meitenei caur dažādām meistarklasēm sniegt iespēju pašām saskatīt savu iekšējo būtību un tās patieso skaistumu, gūt jaunus iespaidus un zināšanas un kopīgiem spēkiem veidot patiesi sirsnīgu un atklātu telpu, kurā ikvienai meitenei justies drošai, saprastai, uzklausītai un mīlētai,” teic Aija un Krista.

Pirmās satikšanās tēma “Trīssaliņās” būs viss par un ap pirtiņu, piemēram, meitenes gatavos un baudīs vieglu un veselīgu ēdienu un dažādas tējas, gatavos savus unikālos sejas un ķermeņa skrubīšus, sveču gaismā iesaistīsies sarunās par iekšējo un ārējo skaistumu un diskutēs, kādas ir atšķirības starp to, kā kopjam un rūpējamies par savu ārieni, no tā, kādas rūpes prasa katra cilvēka iekšējā pasaule. Vēl viena sarunu tēma būs miera un harmonijas uzturēšana savā ikdienā, sniedzot padomus, ko darīt brīžos, kad uztraukums, stress un bailes ņem virsroku.



Ideja par laiku tikai meitenēm Aijai un Kristai radās nesen, kad viņas Amatas novadā, kur ar savu ģimeni dzīvo Krista, sarīkoja vasaras sajūtu un pozitīvo emociju nometni “Tikai meitenēm...” un pašas arī to vadīja. Uz nometni ieradās 50 meitenes no vairākiem Latvijas novadiem, pat no Liepājas.

“Tāda atsaucība jau vien bija signāls tam, ka darām to, kas ir vajadzīgs,” “Ziemeļlatvijai” teic Aija un Krista. “Sapratām, ka laiku meitenēm sev vajag ne tikai četras dienas un vienreiz gadā, bet biežāk. Nometnē sarunu vakaros intīmākā gaisotnē, sveču gaismā, ar pledu uz pleciem un tējas krūzi rokās viņām bija iespēja uzdot jautājumus, kurus varbūt mammām neuzdrošinās jautāt. Meitenes nekautrējās atzīt, ka ikdienā viņām pietrūkst cilvēku, kuri viņas uzklausītu un iedziļinātos viņu problēmās, jo vecāki strādā un pietrūkst laika, ko veltīt bērniem. Pusaudzes arī kautrējas no vecākiem, – tas ir vecums, kad interesē puiši, un vecāki viņas var nesaprast. Uzzinājām, ka 15 gadus vecas meitenes jau lieto antidepresantus un atzīst, ka pārdzīvojumus rada skolas dzīve un nesaprašana, kā tikt galā ar dažādām situācijām skolā. Jau tas vien, ka bērni kļūst atkarīgi no zālēm, lika mums sarosīties. Gribam no mūsu puses savlaicīgi iedot meitenēm atbalstu un spērām nākamo soli – feisbukā izveidojām platformu “Laiks Tikai Meitenēm...” pusaudžiem un bērniem.”

Sevi var ieraudzīt, “izkāpjot no rāmjiem”

Papildu tam Krista un Aija regulāri, reizi mēnesī, rīkos meiteņu tikšanās klātienē, katrai reizei piešķirot atšķirīgu noti, bet ar vienojošu domu – ļaut meitenēm būt pašām, jo pieļauj, ka ikdienā, skolā, pusaudži ir “ierāmēti savos būrīšos” jeb rāmjos, kādus uzliek stereotipi.

Tematiskās tikšanās notiks dažādās Latvijas pilsētās, sākot ar Smilteni. Jau nometnē, kas šovasar notika Amatas novadā, viena diena bija veltīta izbraucienam uz Smilteni, kas meitenēm patika. Piedāvājot dažādas aktivitātes, viņas uzņēma skaistumkopšanas salons “Tom Džī” un kafejnīca – bistro “Trīs pipari un kūkas”, bet Smiltenes pilsētas Kultūras centra teātra zālē režisore Zinaida Bērza meitenēm vadīja meistarklasi.

Jau zināmas nākamo tikšanās reižu tēmas: skaistumkopšana, veselīgs un aktīvs dzīvesveids, sievišķīgās gudrības, savstarpējās attiecības, radošais lidojums, ēdienu gatavošana un citas.

Pagaidām nometņu organizēšana balstās uz meiteņu jeb, pareizāk sakot, viņu vecāku finansējumu, bet Aija un Krista cer atrast labvēļus, kuri atbalstītu tās meitenes, kuru ģimenēm nav iespēju apmaksāt līdzdalību nometnē. Platforma “Laiks Tikai Meitenēm...” jau ieguvusi pirmo draugu jeb sadarbības partneri “PURE chocolate”, kas katrā no tikšanās reizēm meitenēm piedāvās našķēties ar savām gardajām trifelēm.

Ikdienā smilteniete Aija Silakalne strādā par flautas spēles pedagoģi Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā, organizē un vada nometnes un ir trīs meiteņu mamma.



Kristas Šeļegovskas ikdiena saistās ar nometņu organizēšanu un vadīšanu, ko šobrīd viņa savieno ar 10 mēnešus vecās meitiņas auklēšanu. Krista ir arī jogas skolotāja un fitnesa trenere.