Pārbaužu skaits reģionālajā sabiedriskajā transportā ir palielinājies; Autotransporta direkcija noteikusi 10 atbildīgākos pasažieru pārvadātājus

Gādājot par kvalitatīvi sniegtiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, Autotransporta direkcija aizvadītajā gadā vērsa pastiprinātu uzmanību pasažieru pārvadātāju darbam. 2018. gadā tika veiktas 1844 pārbaudes reģionālo maršrutu autobusos, kas ir par 36% vairāk nekā 2017. gadā, un, salīdzinot ar 2015. gadu, pieaugums ir 175%. Rezultāti liecina, ka palielinoties pārbaužu apjomam, samazinās pārkāpumu skaits un aug pakalpojumu kvalitāte. Vienlaikus Autotransporta direkcija ir noteikusi 10 atbildīgākos pasažieru pārvadātājus.

Reģionālās nozīmes maršrutu tīkls veido 79,5 miljonus kilometru, un to apkalpo 26 uzņēmumi, kas nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem. 2018. gadā Autotransporta direkcija veica pārbaudes visos pārvadātāju apkalpotajos maršrutos – tās bija gan plānotās, gan arī, balstoties uz pasažieru sniegto informāciju un sūdzībām, veiktas iepriekš neplānojot. No visām 1844 veiktajām pārbaudēm pārkāpumi tika konstatēti 130 gadījumos jeb 7%. Visbiežākie pārkāpumi saistīti ar neatbilstošas biļetes izsniegšanu vai brauciena biļetes neizsniegšanu vispār, kā arī tika konstatēts, ka atsevišķi pārvadātāji nav uzstādījuši kustības sarakstus pieturvietās vai nevar uzrādīt dokumentus, kuriem brauciena laikā jāatrodas autobusā.

Pārbaužu veikšana ir viens no veidiem, kā Autotransporta direkcija uzrauga sabiedriskā transporta pakalpojumu izpildi. Lai arī braukšanas biļešu tirdzniecības un cita veida pārkāpumi tiek konstatēti regulāri, Autotransporta direkcija novēro sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos un pārvadātāju atbildīgu rīcību, kas mazina pārkāpumu iespējamību turpmāk. Piemēram, videonovērošanas kameru uzstādīšana autobusos, bezskaidras naudas norēķinu sistēmu ieviešana.

Balstoties uz 2018. gadā veikto pārvadātāju pārbaužu rezultātiem un ņemot vērā katra pārvadātāja apkalpotā maršrutu tīkla apjomu, pasažieru iesūtītās sūdzības un uzslavas, Autotransporta direkcija ir noteikusi 10 atbildīgākos pasažieru pārvadātāju uzņēmumus. Jau otro gadu tiek paziņoti tie pārvadātāji, kas rūpīgi un apzinīgi pilda savus darba pienākumus un kuru apkalpotajos maršrutos pārkāpumu nav vai to skaits ir ļoti mazs.

2018. gadā atbildīgākie pasažieru pārvadātāji ir SIA “Balvu autotransports”, AS “CATA”, SIA “Dobeles autobusu parks”, SIA “Gulbenes autobuss”, SIA “Jelgavas autobusu parks”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, AS “Nordeka”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” un SIA “VTU Valmiera”. Pasažieru pārvadāšana ir ļoti atbildīgs darbs, kas nozīmē ne tikai profesionāli vadīt autobusu, bet vienlaikus arī godprātīgi veikt autobusa vadītājam uzticētos pienākumus, pārzināt un ievērot daudzas normatīvo aktu prasības un būt laipnam pret pasažieriem. Darbs, kas tiek veikts atbildīgi, ir visu mūsu uzslavas vērts.

Autotransporta direkcija aicina arī iedzīvotājus būt atbildīgiem pasažieriem un, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus, vienmēr paņemt biļeti par savu braucienu, kā arī saglabāt to līdz brauciena beigām. Sabiedriskā transporta maršrutu un reisu lietderību un nepieciešamību nosaka pasažieru plūsma, savukārt statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem pārkāpumiem, kas saistīti ar pasažieru pārvadājumiem, aicinām ziņot Autotransporta direkcijai vai attiecīgajam pasažieru pārvadātājam.