Smiltenē jau nedēļu transportlīdzekļu satiksmei ir atvērts pārbūvētais Baznīcas laukuma posms no Daugavas ielas līdz Marijas ielai. Smiltenes novada pašvaldība satiksmes dalībniekus aicina būt uzmanīgiem, iepazīstot jauno situāciju, kas spējusi radīt mulsumu autovadītājos.



Tūrisma gids Ilmārs Mednis vērsis autovadītāju uzmanību uz būtiskām izmaiņām centra pārbūvētajā zonā, publicējot vairākas fotogrāfijas sociālajā tīklā Facebook, kā rezultātā raisījās diskusija. “Pārbūvētais posms un labiekārtojums izskatās glīti. Bet ir vairākas potenciāli ļoti bīstamas vietas. Proti, tie mazie slieksnīši “Topa” stāvvietu pusē. Absolūti nepamanāmi, pelēki. Piemēram, noliekot tur auto un dodoties uz “Topu”, tur var paklupt, aizķerties un krītot vēl atsisties pret soliem vai puķu kastēm. Tāpat, nākot ārā no “Topa”. Bīstami jebkura vecuma cilvēkiem,” sociālajā tīklā Facebook raksta Dace L. Diskusijā internetā tiek apspriesta arī sašaurinātā brauktuve un veidi, kā autovadītāji novietojuši spēkratus stāvvietā.

“Neesmu pret jaunajām pārmaiņām, kopumā tās ir foršas un bija vajadzīgas. Internetā gribēju vērst smilteniešu uzmanību uz to, ka, neievērojot ceļa zīmes un horizontālo krāsojumu, ir viegli pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus un apdraudēt citus satiksmes dalībniekus. Tomēr ir vairāki jauni risinājumi, ko īsti neizprotu. Manuprāt, pašā centrā brauktuve mašīnām ir atstāta par šauru, tas atsevišķās situācijās varētu būt satiksmei bīstami. Neizprotamas ir velo norādes uz ceļa braucamās daļas, ņemot vērā, ka gājēju ietves šobrīd ir platas. Velo joslu varēja uz trotuāra veidot. Latvijā piekopj dīvainu praksi – izcelt velosipēdistus uz brauktuves. Izcils piemērs ir Igaunija, tur velojoslas nav uz brauktuves, bet kopā ar gājēju ceļu, kur vietas pietiek gan māmiņām, gan tētiem, gan velosipēdistiem. Neviens nevienam netraucē, un būtiskākais – var justies droši. Pēc manām domām, dzīvīgais pilsētas centrs ir nedaudz saspiests,” laikrakstam stāsta tūrisma gids Ilmārs Mednis.

Viņš piebilst, ka interesanti būtu, ja autoeksperts un televīzijas raidījumu vadītājs Pauls Timrots atbrauktu uz Smilteni un sniegtu savu komentāru par satiksmes organizāciju pārbūvētajā centra posmā, patlaban pietrūkstot papildu informācijas no pašvaldības.

Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze informē, ka turpmāk posmā no Krāsotāju ielas līdz Marijas ielai maksimālais braukšanas ātrums būs 30 km/h un pilsētas centrā (Baznīcas laukumā) visi ielas klātnē esošie elementi – brauktuve, stāvvietas un gājēju zona – ir vienā līmenī. “Brauktuvēs ir asfalta segums, automašīnu stāvvietās, nobrauktuvēs un gājēju zonā – bruģakmens. Brauktuves, stāvvietu, nobrauktuvju un ietvju segumi savstarpēji atdalīti ar atšķirīgas krāsas un formas bruģakmens iesegumu. Kopējais stāvvietu skaits pārbūvētajā posmā palika nemainīgs – 34 stāvvietas, tāpat kā pirms pārbūves, izvietotas paralēli gar brauktuves malu un slīpi pie tirdzniecības veikala “Centrs”. Pie veikala “Elektronams” un “Lotoss” izveidota stāvvieta, kas aprīkota ar zīmi “Preču piegāde”. Zīme norāda stāvvietu, kas paredzēta regulārai un organizētai preču piegādei,” par izmaiņām stāsta M. Mūze. Pārbūvētajā ceļa posmā kopumā ir uzstādītas sešas 360 grādu video novērošanas kameras.

Ikdienā par ikviena cilvēka drošību ceļu satiksmē rūpējas Valsts policija. Vai Smiltenes pilsētas centrs pēc pārbūves ir kļuvis drošāks ceļu satiksmes dalībniekiem, “Ziemeļlatvija” vaicāja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniekam Vilnim Būcem.

“Kopējais skats ir acij tīkamāks. No satiksmes organizācijas viedokļa vēl pāragri spriest, līdz šim šajā ceļa posmā vēl nav noticis neviens ceļu satiksmes negadījums. Nedaudz mulsina velosipēda horizontālais krāsojums uz brauktuves, jo arī bez tā velosipēdisti drīkst piedalīties ceļu satiksmē. Godīgi sakot, nepatīk autostāvvietas pie bijušās kafejnīcas-bāra “River”. Kamēr ir vasara, tikmēr ir labi, bet, ja ziemā būs sniegs, horizontālais apzīmējums vairs nebūs redzams. Sniegs noteikti radīs zināmus sarežģījumus. Centrā brauktuve varēja būt nedaudz platāka. Vēl neesmu redzējis, kā izmainās divi autobusi. Brauktuve ir šaura, ja vieglajam transportam no Kalna ielas ir grūti nogriezties pa kreisi uz Baznīcas laukumu, tad preču piegādes mašīnām tas būs vēl sarežģītāk. Pozitīvi, ka gājēju zona ir atdalīta no brauktuves, jo tai pa vidu atrodas autostāvvietas,” komentē V. Būce.

Viņš piebilst, ka mazpilsētā ir jābeidz braukt pēc pieraduma, bet jāskatās uz ceļa zīmēm. “Nav uzreiz jāpīpina un jānervozē, ja kāds ir apjucis no jaunā skaistuma pilsētas centrā. Vairāk savstarpējās cieņas vienam pret otru! No drošības viedokļa, es rosinātu maksimālo braukšanas ātrumu samazināt līdz 30 km/h jau no Pils ielas, jo satiksme Smiltenes centrā ir pietiekami intensīva,” saka Valsts policijas Vid­zemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma un Daugavas ielas posmu pārbūve notika projekta Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” pirmās kārtas ietvaros.