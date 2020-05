Pašvaldība aicina iedzīvotājus anonīmi izteikt viedokli par Smiltenes 100 gadu jubilejas norisi

Smiltenes pilsētas simtgades svētku organizatoru komanda vēlas noskaidrot esošo un bijušo smilteniešu un Smiltenes draugu viedokli par iespējamo jubilejas norisi šā gada vasarā.

Pašvaldība ir izveidojusi anonīmu aptauju, kurā lūdz iedzīvotājus līdz 1. jūnijam atbildēt uz jautājumiem, izvērtējot savu un savas ģimenes gatavību būt līdzdalībniekiem.

“Aptauja tiek organizēta par norisēm, kuru sagatavošana un īstenošana notiktu, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un epidemioloģiskās drošības aspektus. Aptaujas anketa ir anonīma, un iegūtie dati tiks apkopoti, lai izstrādātu pasākuma plāna konceptu. Ja jums ir jautājumi, ieteikumi vai vēlaties paust savu viedokli, lūgums rakstīt [email protected] un [email protected],” informē Smiltenes novada Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja Alise Lilientāle.

Kā noskaidroja “Ziemeļlatvija”, anketā ietverti septiņi jautājumi, tostarp par Smiltenes simtgades svētku aktivitāšu norises termiņiem. Viens no iespējamiem variantiem ir 17. līdz 19. jūlijs, otrs – 13. līdz 19. jūlijs. Svētku rīkotāji vēlas uzzināt, vai cilvēki būtu gatavi apmeklēt jubilejas pasākumus, ja tos varētu vērot no sava auto; ja aktivitātes tiktu organizētas pastaigas/piedzīvojumu formātā Smiltenes ielās un parkos; ja jubilejai tiktu veltītas videoinstalācijas vai video projekcijas Smiltenes centrā; ja tās būtu sportiskas aktivitātes; ja tas būtu koncerts brīvā dabā, kurā skatītājiem jāievēro divu metru distance vienam no otra.