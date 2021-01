Pašvaldība domā par nepilnību novēršanu jaunajā Valkas un Valgas centrā

Ik pa laikam iedzīvotāji, izstaigājot dvīņu pilsētu Valkas un Valgas jauno kopīgo centru, atklāj pa kādai nebūšanai un par to informē “Ziemeļlatvijas” redakciju. Arī redakcijas darbinieki ir gana vērīgi un paši uziet pa kādai ačgārnībai un par to ne tikai uzraksta laikrakstā, bet informē arī novada domes atbildīgās amatpersonas.

Novada domes izpilddirektors Ainārs Zābers, kuram viens no darba pienākumiem ir risināt jautājumus par jauno centru, atzīst, ka ik pa laikam atklājas kāda problēma, kura iespēju robežās tiek novērsta. Viņš piekrīt “Ziemeļlatvijas” stāstījumam par neizgaismoto uz pašas robežas esošo soliņu, kuram atzveltne Valkas pusē nokrāsota Latvijas valsts karoga krāsās, bet Valgas pusē – Igaunijas valsts karoga krāsās. Pašvaldība šo jautājumu jau ir sākusi risināt. Izpilddirektors stāsta, ka šonedēļ no vietējās firmas “Valkas gaisma” saņemti aprēķini par izmaksām, ar ko pašvaldībai vajadzētu rēķināties, lai šajā konkrētajā vietā uzstādītu pietiekami spožu apgaismojumu. Visticamāk, ka tas varētu būt prožektors. Par to vēl lems. Kas attiecas par norobežojuma uzstādīšanu, A. Zābers uzskata, ka arī to varēs izdarīt. Viņš aicina iedzīvotājus, kuri redz kādas nepilnības, par to informēt arī novada domi, jo, kā saka izpilddirektors, centrs tiek pamazām apdzīvots un visu uzreiz nemaz nevar pamanīt.

Ierosinājumu par norobežojuma uzstādīšanu gājēju taciņas galā ierosināja valcēniete Olita Užane, kura dzīvo blakus jaunajam centram. Viņa bieži redzējusi, ka pa šo taku bērni un jaunieši pārvietojas braukšus, tāpēc kāds pārgalvis var piedzīvot kritienu no samērā aukstā kalna un ieripot Varžupītē.

Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis norāda, ka jautājumi par kopīgo centru tiek risināti ne tikai pašvaldībā uz vietas, bet arī ar Valgas pagasta vadību. Otrdien ir plānota kārtējā tikšanās ar igauņiem, kurā apspriedīs vairākus jautājumus par uzlabojumiem centrā. Kādi tie būs, V. A. Krauklis neatklāja, vien solīja, ka pēc šīs tikšanās par to sniegs informāciju.

“Ziemeļlatvija” interesējās, vai pašvaldībā jau izlemts par to, kā tiks uzturēta kārtība jaunajā centrā Valkas pusē. Pašlaik daudzviet celiņi ir neiztīrīti, arī bruģētās gājēju ielas abās malās izveidojušies nelieli pieblietēta sniega vaļņi. A. Zābers stāsta, ka pēc tam, kad novada domes sēdē deputāti apstiprinās novada domes 2021. gada budžetu, šis jautājums tiks risināts detalizēti. Pašlaik vēl nav skaidrs, cik līdzekļu tiks piešķirts šiem darbiem un cik cilvēkus varēs algot, lai centru uzturētu nevainojamā kārtībā.

“Ziemeļlatvijai” neoficiāls informācijas avots vairākkārt ir norādījis, ka pašvaldībai, domājot par šī vērienīgā projekta īstenošanu, vajadzēja paredzēt arī līdzekļus nepieciešamās tehnikas iegādei, piemēram, ar ko plašajā centra teritorijā pļaut zāli un Varžupītes krastu Latvijas pusē. Skaidrs ir viens, pašvaldībai būs vajadzīga nauda un ne maza, lai pienācīgi apkoptu šo pilsētas svarīgo teritoriju, kas pamazām kļūst par vienu no abu dvīņu pilsētu vizītkartēm.