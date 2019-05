Pašvaldības aktīvi piesakās bez maksas stikla izvešanai no privātmājām

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais punkts” un veikaliem “top!” organizē Vislatvijas “Stikla šķiratlonu” pašvaldībās. Kopš projekta izsludināšanas pagājis mēnesis, bet savu dalību pieteikušas jau 20 pašvaldības, lai nodrošinātu iespēju saviem iedzīvotājiem atbrīvoties no sakrājušās stikla taras. Divās pašvaldībās – Vecumniekos un Tērvetē – savākšana jau ir notikusi un vidējais akcijas dalībnieku nodotais stikla apjoms apliecina, ka nevajadzīgā stikla uzkrājums daudziem iedzīvotājiem ir patiesa problēma un nepieciešams risinājums, lai no tā atbrīvotos likumīgā un videi draudzīgā veidā.

Projektā ir aicināta piedalīties ikviena pašvaldība, lai tās iedzīvotāji varētu pieteikt bez maksas stikla taras savākšanu savā adresē, ko veiks SIA “Eco Baltia vide”. Ar speciālo transportu, uzņēmuma darbinieki piebrauks konkrētā laikā norādītajā adresē un pieņems izlietoto stikla iepakojumu. Savu dalību Vislatvijas “Stikla šķiratlonā” pieteikušas jau 20 pašvaldības: Tērvete, Vecumnieki, Salaspils, Sigulda, Bauska, Olaine, Babīte, Lielvārde, Jēkabpils, Krustpils, Līvāni, Saldus, Brocēni, Garkalne, Ludza, Durbe, Madona, Riebiņi un Ādaži.

“Pagājušā gada nogalē veicām pilotprojektu Pļaviņu novadā, kas apliecināja, ka viensētu iedzīvotāju nevajadzīgā stikla iepakojuma “uzkrājums” ir ievērojams. Arī šobrīd, kad šādu iespēju piedāvājam ikvienai Latvijas pašvaldībai, redzam, ka nevajadzīgā stikla uzkrājums iedzīvotājiem ir reāla problēma. Iedzīvotājiem šķūņos, pagrabos un klētīs ir sakrājušās nevis pāris burciņas, bet pilni maisi ar nevajadzīgām burkām un pudelēm, kas bieži stāvējušas gadu desmitiem. Pašiem šo apjomu nogādāt līdz šķirošanas konteineriem visbiežāk nav iespēju, tāpēc viņi ļoti novērtē mūsu piedāvāto risinājumu bez maksas un ērti atbrīvoties no šī uzkrātā kultūrslāņa. Ņemot vērā pašvaldību lielo interesi, sākotnēji iecerēto 17 pašvaldību vietā, šo iespēju nodrošināsim lielākam pašvaldību skaitam,” norāda SIA “Eco Baltia vide” direktors Jānis Aizbalts, aicinot arī citas pašvaldības pieteikties.

Stikla savākšana jau ir notikusi divās pirmajās pašvaldībās, kuras pieteicās projektam – Vecumniekos un Tērvetē. Vecumniekos kopumā saņēmām 41 pieteikumu un izvedām vairāk 11,3 tonnas stikla jeb vidēji 276 kilogramus no katra dalībnieka. Tērvetē pieteicās 18 dalībnieki, kuri kopā pārstrādei nodeva 5,81 tonnu jeb vidēji 323 kilogramus no katra. Abos novados lielākie vecās stikla taras “krājēji” nodevuši aptuveni 40 maisus jeb aptuveni 720 kilogramus stikla.

Tiklīdz jūsu pašvaldība ir pieteikusi dalību Vislatvijas “Stikla šķiratlonā” un ir izsludināts pieteikšanās sākums, savāciet mājās visas izlietotās, vecās un nevajadzīgās burkas un pudeles.

Zvaniet SIA “Eco Baltia vide” pa tālruni 26154123 vai rakstiet vēstuli uz e-pasta adresi [email protected] un piesakiet savu adresi “Stikla šķiratlonam”, kā arī norādiet aptuveno stikla iepakojumu apjomu un atstājiet savu kontaktinformāciju. Iepriekš noteiktā dienā speciālais transports pieteiktajās adresēs paņems stikla iepakojumu, kuram jābūt novietotam SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem pieejamā vietā. Pašiem atrasties klāt savākšanas laikā nav nepieciešams.

Stikla taras izvešanas laikā katra pieteiktā adrese tiks automātiski reģistrēta dalībai loterijā, kuras laikā katrā pašvaldībā tiks izlozētas 2 veikalu “top!” dāvanas 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā saņems akcijas dalībnieks, kurš būs sašķirojis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg).

AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis: “Stikla iepakojums ir smagākā frakcija sadzīves atkritumos, ko var veiksmīgi pārstrādāt, saudzējot dabas resursus jauna iepakojuma ražošanai. Kopumā Latvijā tirgū gada laikā nonāk gandrīz 55 000 tonnas stikla pudeļu un burku, bet tikai 36 000 tonnas tiek sašķirotas un nonāk pārstrādē. Pagājušā gada nogalē sadarbībā ar SIA “Eco Baltia vide” veicām pilotprojektu Pļaviņu novadā, lai pārbaudītu, cik pieprasīta un efektīva būtu iedzīvotājiem nevajadzīgās stikla taras izvešana no privātmājām. Pārliecinājāmies, ka liekā stikla iepakojuma uzkrājumi privātmājās un lauku mājās ir ievērojami un cilvēki īsti nezina, kur no tiem atbrīvoties dabai draudzīgā veidā. Vislatvijas “Stikla šķiratlons” ir vēl viens preventīvais darbs, lai saglabātu mūsu apkārtējo vidi tīru un lai dabā arvien retāk redzētu atkritumu un stikla burku kalnus.”

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) izvirzītajiem mērķiem Latvijai tāpat kā citām ES valstīm līdz 2020. gadam ir jāsavāc un jānodod pārstrādei 68% no Latvijā novietotā stikla. Nereti stikla savākšanas konteineru trūkuma dēļ stikls nonāk kopējos sadzīves atkritumu konteineros, kas apgrūtina to atlasīšanu un nodošanu atkārtotai pārstrādei. Tāpēc SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais punkts” piedāvā pašvaldībām iespēju pieteikties bez maksas stikla šķirošanas konteineriem, kā arī piedāvā alternatīvus centralizētus risinājumus, lai pārstrādei derīgie atkritumi nenogultu šķūnīšos, netiktu aprakti kopā ar sadzīves atkritumiem un nenonāktu mežos vai grāvmalās.