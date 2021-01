Pašvaldības atver āra slidotavas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā statistika ir skarba – šogad Latvijā no ūdenstilpēm izcelti jau divi bojāgājušie, bet pērn decembrī 13, deviņi no tiem bija ielūzuši ledū.

Dienests vienmēr teiks, ka neviens ledus uz ūdenstilpnēm nav drošs, tāpēc ziemai raksturīgajām fiziskajām aktivitātēm rekomendē izvēlēties speciāli ierīkotas vietas, proti, slidotavas. Pandēmijas laika ierobežojumi skar arī slidotavu darbību, viedokļu dažādību par to šonedēļ varēja dzirdēt ziņās nacionālajā televīzijā.

Līdz 25. janvārim Latvijā ir aizliegti saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, spa, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)). Minētais aizliegums neattiecas uz atpūtu dabas takās, ja tur tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances ievērošana.

Kamēr Slimību profilakses un kontroles centrs norāda uz šo Ministru kabineta rīkojumu, tikmēr Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departaments medijos skaidroja, ka ierobežojumiem ir jābūt saprātīgiem. Šobrīd neviens nav aizliedzis aktivitātes svaigā gaisā atbilstoši visiem epidemioloģiskajiem nosacījumiem.

Smiltenē āra slidotava hokeja laukumā pie Tepera ezera apmeklētājiem bija atvērta astoņas dienas decembrī un arī patlaban tajā ir iespēja slidot. Smiltenes novada Sporta centra vadītājs Guntars Markss stāsta, ka sižetu par slidotavām «Covid-19» laikā ir noskatījies. Viņš piekrīt Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora vietnieces paustajai informācijai, ka uz pašvaldības āra slidotavām šis noteikums nav attiecināms. «Šis nav saimnieciskais pakalpojums vai privāts bizness. Āra slidotavas hokeja laukumos ir labākais veids, kā nodrošināt iedzīvotājiem drošas fiziskās aktivitātes un mudināt cilvēkus brīvo laiku pavadīt ārpus mājokļiem svaigā gaisā. Mums būtu jālepojas, ka Smiltenē ir šādas iespējas, demokrātiski pieejamas sporta bāzes – slidotava un slēpošanas trase. Aizliegt ko tādu būtu ļoti neapdomīgi. Marinējot cilvēkus iekštelpās, cieš imūnsistēma un pasliktinās psiholoģiskais stāvoklis. Grūti prognozēt, kādas tam būs sekas,» uzskata G. Markss.

Āra slidotava hokeja laukumā pie Tepera ezera ir atvērta ikvienam slidot gribētājam gan darbadienās, gan brīvdienās, dienas tumšajā laikā tā tiek izgaismota. Nepieciešams vien savs slidošanas inventārs. Svarīgi apzināties un izprast, ka pandēmijas laikā slidotavu nav iespējams izmantot tā kā iepriekšējos gados, šoziem ir stingri noteikumi, kas jāievēro ikvienam apmeklētājam.

Pašvaldībai piederošo hokeja laukumu apsaimnieko HK «Smiltenes vanagi». Ilgvars Plētiens informē, ka kopā ar pašvaldību ir sastādīti laukuma izmantošanas noteikumi un grafiks, kas ir pieejams arī slidotavas teritorijā. Patlaban darba dienās iedzīvotājiem tiek piedāvāti četri laiki, kuros drīkst slidot: no pulksten 10 līdz 12.45, no 13 līdz 15.45, no 16 līdz 18.45 un no 19 līdz 20.30. Savukārt brīvdienās no pulksten 10 līdz 12 laukumu savām vajadzībām izmanto HK «Smiltenes vanagi» hokejisti, bet pārējā laikā (no pulksten 12.30 līdz 14.45, no 15 līdz 17.15, no 17.30 līdz 19.45) pilsētas iedzīvotāji. Laukums ir sadalīts trīs zonās – slidošanai, slidošanai ar nūjām un ripu, hokeja spēlei.

Sarunā ar «Ziemeļlatviju», hokeja laukuma apsaimniekotājs I. Plētiens atzīst, ka, klausoties un dzirdot visu to jezgu un pārmetumus, kas saistīti ar āra slidotavām, vieglāk to visu būtu nedarīt. «Daru maksimāli visu, kas manos spēkos, lai nodrošinātu kārtību hokeja laukumā. Taču es nevaru piestāvēt katram klāt un atgādināt par distances ievērošanu. Grūtāk ir ar bērniem, jo diemžēl ne vienmēr tie reaģē uz aizrādījumiem. Nav man ne pilnvaru, ne vēlmes tos izmest no hokeja laukuma, jo tad, visticamāk, viņi dosies slidot uz blakus esošo ezeru. Kurš būs atbildīgs par to, ja ledus ielūzīs?» jautā I. Plētiens.

Viņš saka, – šobrīd hokeja laukums ir visiem kā uz delnas, tajā pašā laikā neviens cilvēkus neskaita piemājas kalniņos daudzdzīvokļu māju pagalmos, uz Klievezera, Cērtenes pilskalnā vai citās vietās, kur smiltenieši iecienījuši baudīt ziemu.

Smiltenes novada Sporta centra vadītājs piebilst, ka pašvaldībā domā, kā efektīvāk risināt cilvēku plūsmu āra slidotavā un epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu. Diskutēts par vairākiem variantiem.

Šis jautājums dienaskārtībā ir arī Valkas novada pašvaldībā. Valkas novada Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs Raivis Graņics laikrakstam stāsta, ka šonedēļ tiek gatavots ledus publiskajai slidotavai, kas atrodas Valkas stadiona teritorijā. Vēl ceturtdien pēcpusdienā nebija iespējams pateikt, kurā dienā slidotava tiks atvērta iedzīvotājiem. Pašvaldība par to pavēstīs novada mājaslapā un sociālo tīklu kontos. R. Graņics norāda, ka pašvaldība sagatavos informāciju par noteikumiem slidotavā, kas būs jāievēro ikvienam apmeklētājam.

Šobrīd vissvarīgāk Latvijā ir ierobežot «Covid-19» izplatību un to var izdarīt, izturoties atbildīgi un ievērojot distancēšanās un pulcēšanās ierobežojumus. «Skatāmies arī citu pašvaldību pieredzi, šis jautājums ir aktuāls visiem. Jāteic, ka Valkas pilsētas stadionā uz vietas ir dežurants,» saka R. Graņics.

Pierobežā dzīvojošajiem ir arī alternatīva. Ziemas prieku cienītājiem Valgā izveidotas divas publiskās slidotavas, kā arī divas slēpošanas trases. «Ziemeļlatviju» par šo iespēju informē igauņu laikraksta «Lõuna-Eesti Postimees» reportieris Tīts Loims. Slidotavas Kungla ielā un Valgas centrālajā stadionā pieejamas no pulksten 15, kad beigušās skolu sporta nodarbības. Slidotava Kungla ielā ir atvērta un apgaismota visu diennakti, kamēr slidotava centrālajā stadionā apmeklētājiem atvērta līdz pulksten 21. Slēpošanas cienītājiem pieejamas divas trases, viena izveidota paralēli Valgas–Tartu šosejai, līdz Soru krustojumam, otra izveidota paralēli Pedeles upei Valgas pilsētā, starp Pīka (Piik) ielu un Pērnavas bulvāri (Pärnu puiestee).

Valkas novadā tradicionāli ziemās ledus tiek liets hokeja laukumos Vijciemā un Ērģemē. «Ziemeļlatvija» noskaidroja, ka arī šis gads nav izņēmums. Vijciema pagasta sporta organizators Juris Kalniņš ceturtdien laikrakstam stāsta, ka tieši šobrīd tiek liets ledus. «Mums nav asfalta seguma, tāpēc ir būtiski sagaidīt, kad zeme sasalst, citādāk darbam nav jēgas. Šodien vēl tehnika niķojas, tā mēs te mokāmies. Bet ledus būs un pavisam drīz slidot varēs arī vijciemieši,» telefonsarunā saka J. Kalniņš.

Ērģemes un Kārķu pagastu sporta darba organizators Mārcis Krams stāsta, ka Ērģemē laukumā pie pamatskolas trešdien sākti slidotavas sagatavošanas darbi. «Cilvēki gaida iespēju slidot. Paši jau vien esam izlutinājuši, jo ledus kvalitāte ir laba, bet uz dīķiem vai citām ūdenstilpēm iedzīvotāji negrib tā slidot. Protams, šoziem, sagatavojot ledu hokeja laukumā, atbildība ir vēl lielāka, jo valstī ir noteikts ārkārtējais stāvoklis. Ir noteikumi, kas jāievēro, bet sabiedrības attieksme ir dažāda. Kā mēs to varam ietekmēt – nezinu!» prāto M. Krams.

Viņš vērš uzmanību, ka ģērbtuves slidotājiem nebūs pieejamas, tāpat arī, dodoties slidot, līdzi jāņem savs inventārs.

Tomēr ne visās pilsētās un pagastos ir publiskās āra slidotavas. Toties tuvumā ir ezers, dīķis vai upe. Ņemot vērā sinoptiķu prognozes, tuvākajās dienās solītais aukstums neatkāpsies. Gaidāmās brīvdienas noteikti daļa iedzīvotāju izmantos, dodoties dabā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Sandra Vējiņa atgādina, ka neviens ledus uz ūdenstilpēm nekad nebūs simt procentu drošs. «Vizuāli novērtēts ledus biezums ne vienmēr ir noteicošais faktors drošībai uz ledus, jo biežās laika apstākļu maiņas, mijoties salam ar atkusni, ledus izturību mazina. Jāņem vērā, ka ledus sega uz ūdenstilpnēm neveidojas vienmērīgi, tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpnes vidū var būt plāna. Līdzās tam ledus būs plānāks arī vietās, kur ir straume, zemūdens avoti, pietekas, niedres, pie tiltu pārvadiem. Turklāt vietām sasnigusī sniega sega var veidot mānīgu priekšstatu par to, ka ledus ir izveidojies pietiekami biezs, lai noturētu cilvēka svaru,» par svarīgāko atgādina S. Vējiņa.

VUGD aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, neriskēt ar veselību un dzīvību, kā arī nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai jaunieši slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību. Savukārt, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta, vai arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet 112!