Pavisam drīz – robežtirgus

Divas dienas – 11. un 12. maijā – Valkā un Valgā notiks 17. Lielais labdarības robežtirgus. Šogad apmeklētājus sagaida vairāki jauninājumi, proti, visi kultūras pasākumi notiks Valgas jaunajā pilsētas laukumā, bet Valkas Rotari kluba rīkotajā labdarības loterijā, pateicoties kādam ziedotājam, varēs izvilkt īpaši laimīgās biļetes, par kurām nebūs jāmaksā noteiktā maksa – 1,50 eiro.

Valkas Rotari kluba 2018./2019. gada sezonas prezidente Laila Ozoliņa aicina ziedotājus – novada uzņēmumus un privātpersonas, kuri ir solījuši atbalstīt tradicionālo loteriju, – ziedojumus nogādāt Valkas Tūrisma informācijas birojā līdz trešdienai, 8. maijam (ieskaitot), jo līdz sestdienai, 11. maijam, ir jāpaspēj sagatavot biļetes. Plānots, ka šogad loterija sāksies jau pulksten 8.30 teltī pie tirgus informācijas punkta.

Valkas Tūrisma informācijas biroja vadītājas pienākumu izpildītāja Diāna Aņina stāsta, ka līdz 2. maijam loterijai vēl trūkst vairāk nekā 251 vienība. Viņa aicina labvēļus atbalstīt šo tirgus aktivitāti, jo visi iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Valkas un Valgas pilsētu izdaiļošanai.

D. Aņina ir gandarīta, ka šogad pasākuma reklamēšanai ir izveidots videoreklāmas rullītis. To veidoja novadnieks Jānis Seleckis, bet aicinājumam filmēties atsaucās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12. klases skolēni Zanda Esmeralda Markova un Oļegs Ivanovs. D. Aņina uzskata, ka reklāma par divu dienu pasākumiem, kas izvietota sociālajos tīklos, ir guvusi ievērību. To var spriest pēc skatījumiem un dalīšanās reizēm. Tas attiecināms arī uz tirgotāju atsaucību, jo šogad interese no tirgotāju puses bija īpaši aktīva. Lielākā daļa vietu bija jau rezervētas divi nedēļu laikā pēc reģistrācijas atklāšanas. Pašlaik notiek rindas koordinēšana, jo atklājies, – kāds nav samaksājis maksu par vietu, kāds atsakās, tāpēc tiek dota iespēja tiem tirgotājiem, kuri bija palikuši ārpus noteikto vietu skaita. D. Aņina rēķina, ka pašlaik tirgū savas preces piedāvās vairāk nekā 400 tirgotāju.

“Ziemeļlatvija” interesējas, vai ir gaidāmas kādas izmaiņas vietu izvietojumā, jo pēc aizvadīto gadu pasākuma apmeklētāji bija nemierā, ka gaļas izstrādājumus piedāvāja pašā saulainākajā vietā, tāpēc uz dienas beigām prece izskatījās vairs ne tik pievilcīga, jo saulē bija pakususi. D. Aņina norāda, ka gaļas izstrādājumu tirgotāji atradīsies turpat, tirgus centrā, jo viens no galvenajiem pasākumiem ir Desu un gaļas festivāls, kā arī Grilēšanas konkurss. Turklāt tirgotājiem pašiem ir jādomā par savas preces izskatu un kvalitāti, tāpēc vairums preci izvieto aukstuma vitrīnās. Stādi būs pieejami Rīgas ielā. Nedaudz citādāk būs izvietoti amatnieki.

Teltī aiz informācijas punkta būs radošās darbnīcas bērniem – “Dāvana māmiņai” un veidošana no māla. Turpat Valkas jaunieši piedāvās dažādas dārza spēles un būs pieejams IGLU kluču bumbu baseins. Bērniem prieku sagādās zemnieku saimniecības “Rudzīši” un piemājas saimniecības “Kalnbundas” mājdzīvnieki. Būs arī piepūšamās atrakcijas.

Savukārt jaunieši un pieaugušie varēs izmēģināt roku brīvdabas loku šaušanā, Re-Drift radiovadāmo automašīnu sacīkstēs, kā arī izjust Pedeles upes straumi ar “Ligumss” kajakiem.

Šogad nenotiks tradicionālā robežtirgus zaļumballe, jo, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, šo pirmās dienas noslēguma pasākumu apmeklē salīdzinoši maz ballētāju. Iespējams, tas saistīts ar to, ka pēdējos gados šī zaļumballe notiek igauņu pusē. Tirgus pirmsākumos tā notika Lugažu laukumā.

Uzziņai

Sestdien, 11. maijā

pulksten 8.30 teltī pie informācijas punkta – Valkas Rotari kluba organizētā labdarības loterija

pulksten 10 – robežtirgus svinīga atklāšana, 6. Starptautiskā desu un gaļas izstrādājumu festivāla un 5. Starptautiskā grilēšanas konkursa atklāšana

no pulksten 13 līdz 13.30 – Gaļas un desu konkursa uzvarētāju apbalvošana

pulksten 15.30 – Grilēšanas konkursa uzvarētāju apbalvošana

Visas dienas garumā uz skatuves Valgas pilsētas laukumā notiks dažādu grupu, deju kolektīvu un ansambļu priekšnesumi.

Svētdien, 12. maijā

pulksten 10 – robežtirgus otrās dienas atklāšana, teltī pie informācijas punkta Ungārijas vēstnieks Latvijā prezentēs Ungārijas valsti, būs iespēja nogaršot gulaša zupu un citus nacionālos gardumus, ienākumus ziedojot Valkas un Valgas izdaiļošanai

pulksten 11 – Valkas un Valgas bērnu un jauniešu Māmiņdienas koncerts un apbalvošanas ceremonija, kurā tiks piešķirts tituls “Valgas Goda māte”