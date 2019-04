Paziņojums iedzīvotājiem par apkures pārtraukšanu Valkas pilsētā

Sakarā ar siltā laika iestāšanos, pēdējo piecu dienu laikā diennakts vidējā gaisa temperatūra turas ap 10⁰ C, līdz ar to pēc daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju, valsts, pašvaldību iestāžu un juridisko personu pieprasījuma apkure Valkas pilsētā tiek pārtraukta no š.g. 23.aprīļa pamazām atslēdzot ēkas no apkures.

Sakarā ar apkures atslēgšanu Varoņu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem no š.g. 24. aprīļa tiek pārtraukta arī karstā ūdens padeve diennakts režīmā. Karstais ūdens Varoņu kvartāla iedzīvotājiem turpmāk tiks padots visas brīvdienas laikā no piektdienas plkst. 18.00 līdz pirmdienas plkst. 8.00. Diennakts režīmā karstā ūdens padeve Varoņu māju iedzīvotājiem tiks atjaunota līdz ar jaunās 2019 .g. apkures sezonas uzsākšanu.

Sīkāka informācija pa tel. 64722332; mob. 22012870.