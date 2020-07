Pēc ārkārtējās situācijas beigām neatjauno slēgtos reisus no Smiltenes un Valkas

Saistībā ar koronavīrusa “Covid-19” izplatības ierobežošanu marta beigās tika slēgti vairāku reģionālo maršrutu autobusu reisi. SIA “VTU Valmiera” pavasarī informēja, ka reisus atjaunos, tiklīdz beigsies valstī noteiktā ārkārtējā situācija. Kopš tās beigām pagājis nepilns mēnesis, bet divi reisi no Smiltenes uz Valku un divi pretējā virzienā joprojām ir slēgti.

Līdz pat 27. martam septiņas dienas nedēļā pulksten 9.05 no Smiltenes autoostas izbrauca autobuss uz Valku, bet pulksten 10.30 no Valkas autoostas – uz Smilteni. Savukārt darba dienās pulksten 16.15 tas kursēja maršrutā Smiltene–Valka, bet pulksten 17.25 – Valka–Smiltene. Šobrīd katrā virzienā piecu reisu vietā darbojas trīs – no rīta, pusdienlaikā un vakarpusē. Visi iepriekš pieminētie reisi kopš 28. marta ir slēgti.

“Saprotu, ka pandēmijas laikā reisu skaits bija jāsamazina, bet šobrīd Latvijā situācija ir uzlabojusies, taču starppilsētu satiksme joprojām ir ierobežota. Īpaši aktuāli vasaras sezonā tas ir maršrutā Smiltene–Valka un otrādi. Zinu, ka no Valkas puses daudzi brauc uz mežu ogot un sēņot, bet, ja neatjaunos slēgtos reisus, nebūs iespēju normāli izbraukāt. Pati jau šobrīd saskaros ar problēmām, dodoties uz laukiem pie mammas Bilskas pagastā. Tā kā man darbs beidzas pulksten 15, pulksten 16.15 braucu pie mammas, bet atpakaļ uz Smilteni – pēc septiņiem vakarā. Tagad diemžēl vienīgā iespēja ir braukt ar autobusu, kas no Smiltenes atiet 18.05. Sanāk, ka laukos man ir laiks vien piecdesmit minūšu, jo jāpagūst uz pēdējo autobusu. Nav jau tā, ka iepriekš šie reisi bija tukši, lai tos tagad neatjaunotu,” laikrakstam stāsta kāda smilteniete. Viņa lūdz noskaidrot, kad tiek plānots atjaunot slēgtos reisus, piebilstot, ka nav vienīgā, kam tas rūp.

Arī valcēniete Dace ir neapmierināta ar autobusu kursēšanas grafiku. “Gadiem tiek runāts, ka autobusu satiksme uz Rīgu no Valkas pārklājas ar vilciena atiešanas laikiem, taču neviens nereaģē un neko neuzlabo,” laikrakstam saka valcēniete. Viņa cer, ka “VTU Valmiera” tiešām zaudēs tiesības vadāt pasažierus un jaunais pārvadātājs pārskatīs gan atiešanas laikus, gan ceļā pavadīto laiku. Pašlaik autobusi “velkas”.

SIA “VTU Valmiera” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Bulmeistare skaidro, ka reisu atjaunošana ir Autotransporta direkcijas kompetencē. “Lēmumu pieņem Autotransporta direkcija, šobrīd mums nav zināms, kad un vai šie reisi konkrētajā maršrutā tiks atjaunoti. Par citiem reisiem esam saņēmuši iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu atjaunot, kas arī ir darīts, bet par maršrutu Smiltene–Valka neviens pie mums nav vērsies,” saka Z. Bulmeistare.

“Ziemeļlatvija” iesākto tematu turpinās, skaidrojot, pēc kāda principa tiek atjaunoti reisi starppilsētu autobusu maršrutos un vai iedzīvotāju iniciatīvai ir izšķiroša nozīme Autotransporta direkcijas pieņemtajos lēmumos.



UZZIŅAI

Starppilsētu autobusu reisi, kas darbojas:

pulksten 6.30 Smiltene–Vijciems–Valka

pulksten 12 Smiltene–Vijciems–Valka

pulksten 18.05 Smiltene–Vijciems–Valka

pulksten 7.45 Valka–Vijciems–Smiltene

pulksten 13.30 Valka–Vijciems–Smiltene

pulksten 19.05 Valka–Vijciems–Smiltene

“Covid-19” pandēmijas laikā slēgtie reisi:

pulksten 9.05 Smiltene–Vijciems–Valka

pulksten 16.15 Smiltene–Vijciems–Valka

pulksten 10.30 Valka–Vijciems–Smiltene

pulksten 17.