Pēc pārtikas un zālēm – jūsu vietā. Smiltenietis Deivs Džonss piedāvā palīdzēt riska grupām

Smiltenietis Deivs Džonss ir pirmais “Ziemeļlatvijai” zināmais cilvēks Smiltenē, kurš brīvprātīgi piedāvā palīdzību pārtikas un medikamentu piegādē cilvēkiem, kuri šobrīd atrodas pašizolācijā vai kuri ir “Covid-19” riska grupā, tāpēc gājiens ārpus mājas viņiem ir bīstams.

Degvielas izdevumus, piegādi nodrošinot ar savu automašīnu, viņš uzņemas segt pats. Šāda palīdzība liels atspaids būtu arī senioriem, kuri dzīvo vieni.

Var aizvest arī pie ārsta

Kopš Latvijā ticis izsludināts ārkārtas stāvoklis, pašizolācijā un karantīnā atrodas tūkstošiem iedzīvotāju. Īpaši svarīga pašizolācija ir vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī tiem, kuriem ir hroniskas saslimšanas. Šiem cilvēkiem pat vienkāršs gājiens uz veikalu vai aptieku var izrādīties īpaši bīstams. Tikpat kritiskā situācijā ir arī cilvēki, kuriem pēc atgriešanās no ārzemēm obligāti nepieciešams uzturēties 14 dienu pašizolācijā, bet nav pieejams tuvinieku atbalsts, norāda #paliecmājās brīvprātīgo palīdzības kustība.

Deivs Džonss nav iesaistījies šajā kustībā. Palīdzību viņš piedāvā pats pēc savas iniciatīvas. “Jautāju sev, kas ir tas, ko varu piedāvāt šajā laikā cilvēkiem, un secināju – man ir laiks un ir automašīna,” “Ziemeļlatvijai” stāsta Deivs.

“Ja kādam ir nepieciešams, es varu nopirkt un aizvest uz mājām pārtiku no veikala un/vai medikamentus no aptiekas. Par nopirkto pārtiku un zālēm jūs maksājat paši, bet par aizvešanu (degvielu) nebūs jāmaksā. Mēs izdomāsim, kā nodrošināt divu metru distanci starp mums brīdī, kad nodošu jums pirkumus. Ja jums paredzēta svarīga vizīte pie ārsta, bet nevēlaties braukt ar sabiedrisko transportu, varam apspriest iespēju, ka jūs aizvedu – ja nav jābrauc pārāk tālu (maksimāli 50 kilometrus no Smiltenes). Jūs kompensētu izmaksas par iztērēto degvielu.

Varat arī sazināties ar mani par piegādēm, ja paši nedzīvojat Smiltenē, bet palīdzību šeit vajag jūsu vecākiem vai kādam radiniekam,” aicina Deivs Džonss.

Sazināties ar viņu var pa tālruni 29828936. Piegādājot pirkumus Deivs Džonss sola ievērot drošības pasākumus – izmantot vienreizlietojamo cimdus un dezinfekcijas līdzekļus.

Pēc tautības Deivs Džonss ir anglis. Smiltenē viņš dzīvo jau 19 gadus kopā ar savu sievu latvieti un runā latviski. Māca angļu valodu bērniem un pieaugušajiem gan privāti, gan iesaistoties dažādos projektos. Deiva vaļasprieki ir aktīva atpūta dabā, peldēšana vasarā un ziemā, pastaigas ar suni un fotografēšana.



Palīdzību piedāvā arī brīvprātīgo tīkls

Latvijā izveidots arī brīvprātīgo tīkls – kustība #paliecmājās, kas bez maksas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi tiem cilvēkiem, kuri ir riska grupā vai atrodas mājās karantīnā. Saņemt #paliecmājās palīdzību var jebkurš, zvanot uz tālruni 25661991 vai apmeklējot mājaslapu www.paliec-majas.lv.

Lai palīdzētu šiem cilvēkiem un reizē arī pasargātu citus iedzīvotājus no iespējamās inficēšanās ar “Covid-19”, #paliecmājās piedāvā brīvprātīgo palīdzību pārtikas produktu un sadzīves preču sagādē, kā arī mājdzīvnieku izvešanā pastaigās un emocionālā atbalsta sniegšanā.