Pēc pases – kā senos laikos, arī bez iepriekšēja pieraksta

Lai samazinātu rindas pēc personu apliecinošiem dokumentiem – pases un eID kartes –, kā arī turpinātu uzlabot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) klientu servisu, no 10. augusta līdz vasaras beigām Pārvalde papildu iepriekš veiktajām darba laika izmaiņām vēl 12 lielākajās teritoriālajās nodaļās, tai skaitā Valmierā, pagarina darba laiku, bet dažās nodaļās, tai skaitā Valkas, sniegs pakalpojumus arī bez iepriekšējā pieraksta.

Madara Puķe no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamenta informē “Zemeļlatviju”, ka kopš iepriekšējā gada PMLP apmeklētājus pieņēma tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Viņa atzīst, ka daudzi neapdomīgi pieraksta vizīti, taču Pārvaldē neierodas, tādējādi veidojas nevajadzīgas rindas un tie, kuriem tiešām vajag noformēt dokumentus, spiesti gaidīt. Īpaši šī problēma aktuāla Rīgā, kur pēc pieraksta noteiktā laikā neierodas pat 100 cilvēki dienā. “Lai pēc iespējas lielākam klientu skaitam būtu iespēja laikus noformēt personu apliecinošus dokumentus, Pārvaldes teritoriālo nodaļu darba laiki no 10. augusta tiek pagarināti 12 lielākajās teritoriālajās nodaļās. Pārvaldes Valkas, Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Ludzas un Preiļu nodaļās papildus ierastajai iepriekšējā pieraksta kārtībai klientiem tiks nodrošināta iespēja saņemt pakalpojumus klātienē, iepriekš neveicot pierakstu, bet gaidot rindā ārpus nodaļas telpām un ievērojot divu metru distanci no apkārtējiem. Informējam, ka klienti tiks apkalpoti tad, kad atbrīvosies brīvi pieraksta laiki, un tikai pēc klientiem, kuri iepriekš veikuši pierakstu pakalpojumu saņemšanai konkrētajā nodaļā. Informējam, ka šāda papildu kārtība tiks nodrošināta tikai augstāk minētajās nodaļās un tikai līdz vasaras beigām,” informē Pārvalde.

Pārvalde atkārtoti aicina klientus būt solidāriem un anulēt iepriekšējo pierakstu, ja nav iespējams ierasties pieteiktajā laikā. Katrs atteiktais pieraksts ļauj Pārvaldei savlaicīgi sniegt pakalpojumu kādam rindā gaidošam klientam. Plašāk par to, kā anulēt pierakstu, šeit: https://bit.ly/3xzeWsO.

Taujāta par to, vai šobrīd PMLP ir vairāk vai mazāk klientu nekā pirms kovida laika, M. Puķe skaidro, ka tādu salīdzinošu statistiku neapkopo, taču uzsver, ka neizbēgami Pārvaldē apkalpo mazāk klientu, jo tiek ierobežota cilvēku plūsma, veiktas visas epidemioloģiskās procedūras, vēdinātas telpas, dezinficētas galda virsmas, lai nodrošinātu drošu uzturēšanos Pārvaldē.

NETIEC? ATSAKI PIERAKSTU!

Laika posmā no 26. līdz 30. jūlijam saņemt pakalpojumus NEIERADĀS un savu pierakstu NEATCĒLA 1796 klienti.

Paldies 590 klientiem, kuri savu pierakstu atcēla savlaicīgi!

Mums ir prieks, ka palielinās to klientu skaits, kas pretimnākoši atceļ pierakstu. Tas ļauj mums savlaicīgi sniegt pakalpojumus citiem klientiem!

Ja nevari ierasties saņemt pakalpojumu pieteiktajā laikā, atcel iepriekšējo pierakstu:

• rakstot uz tās Pārvaldes nodaļas e-pastu, kur tika veikts iepriekšējais pieraksts, norādi iepriekš pieteikto datumu, laiku, savu vārdu un uzvārdu;

• caur saiti, kas tiek atsūtīta e-pastā, ja iepriekšēju pierakstu veic, izmantojot “Qticket” lietotni mūsu mājaslapā;

• izmantojot viedtālruņa lietotni “Q-ticket”.

Atgādinām, ka katra neierašanās nozīmē, ka kāds, kuram personu apliecinoši dokumenti ir ļoti nepieciešami, tos nevarēs iegūt savlaicīgi!

