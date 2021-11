Pie kultūras iestādēm karogu ceļ jaunos mastos

Novembris ir Latvijas valsts svētku mēnesis. Arī Smiltenes novada pašvaldības kultūras iestādes jau sākušas posties svētkiem. Tuvojošos svētku sajūtu paspilgtina tas, ka Virešu novadpētniecības centrs “Mājvieta”, Trapenes kultūras nams, Trapenes novadpētniecības centrs un Trapenes bibliotēka, Gaujienas tautas nams un Gaujienas bibliotēka ir tikuši pie jauniem, skaistiem karogu mastiem un karogiem.

“Izvērtējot esošo situāciju, ka pie kultūras iestādēm ir jau savu laiku nokalpojuši pie sienas liekamie karogi, vienkārši vēlējāmies bijušā Apes novada kultūras iestādēm šajā drūmajā kovida laikā radīt svētkus un uzdāvāt skaistus, jaunus karogu mastus un karogus, atrodot Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” budžetā līdzekļus no nenotikušiem pasākumiem. Novembris ir svētku mēnesis, kurā svarīgi radīt svētku sajūtu gan iestāžu vadītājiem, gan pagastu iedzīvotājiem. Tas ir dāvinājums šo pagastu kultūras iestādēm, jo kultūras iestāžu vadītājas tālāk varēs veidot svētkus iedzīvotājiem,” uzsver Apes kultūras un tūrisma centra vadītāja Iveta Kovtuņenko un aicina svinēt svētkus visiem kopā, bet tajā pašā laikā neaizmirst par atbilstošām epidemioloģiskās drošības prasībām.

Savukārt Gaujienā iedzīvotājus uz svētkiem iepriecina ne vien sarkanbaltsarkanais karogs mastā pie Gaujienas tautas nama, bet arīdzan jauns informācijas stends, ko vietējie paguvuši novērtēt. “Līdzšinējais informācijas stends bija savu laiku nokalpojis, var teikt vēsturisks. Gaujienā viens jauns stends tika uzstādīts jau pagājušajā gadā, šis ir otrais. Tagad visi kopā varam priecāties, ka to izdevies īstenot, jo tas ietver arī ne mazas izmaksas,” stāsta Gaujienas tautas nama vadītāja Lauma Poševa.

Viņa atgādina, ka novembris gaujieniešiem ir īpaši svinīgs mēnesis, jo tad tiek svinēta arī tautas dzejnieka Ojāra Vācieša dzimšanas diena. Proti, 13. novembris ir dzejnieka 88. dzimšanas diena.

“No tevis tāpat kā no bērnības savas…” “Jā, nevaram un nevaram aiziet no vecām, mīļām vietām. Arī dzejnieka dzimšanas dienā uz Gaujienas pili – veco vidusskolas ēku – ved iemīta taka. Katrs gaujienietis, tūrists sev vēlamā laikā atradīs iespēju atnākt līdz piemineklim, aizdegt svecīti, pakavēties atmiņās,” teic L. Poševa un dara zināmu, ka, pieminot dzejnieku, 13. novembrī Gaujienā pie Ojāra Vācieša piemiņas akmens skanēs Ojāra Vācieša balss un dzeja no izdevuma “Tālums starp balto un balto”. To veido dzejas izlase, ko papildina divi kompaktdiski. Vienā dzirdama dzeja paša autora lasījumā, otrā – Artura Maskata dziesmu cikls aktiera balsij un klavierēm “Si minors”.

“Ne tikai putni – daba vispār un gadalaiku cikli bija īpašs dzejnieka iedvesmas un daiļrades avots, un to apliecinās arī jaunais izdevums, kurā dzirdama dzeja paša autora balsī. Izdevumā klausītāju vērtējumam izraudzīti 73 dzejnieka ielasīti dzejoļi no muzeja krātuves. Tās ir ļoti skaistas kompozīcijas, taču līdz šim glabājušās Latvijas Radio arhīvā un nav tikušas izdotas. Līdzās diviem skanīgiem kompaktdiskiem izdevums ietver arī lasāmu dzejoļu izlasi,” zina stāstīt L. Poševa.